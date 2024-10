Walvishaaien op ramkoers

Opwarmende zeeën kunnen walvishaaien dwingen om naar de scheepvaartroutes te gaan, volgens een nieuwe studie van FREYA WOMERSLEY van de Marine Biological Association en DAVID SIMS van de Universiteit van Southampton

De opwarming van de aarde heeft het potentieel om de ruimtes die door het leven op aarde worden gebruikt, in alle ecosystemen, te herschikken. En onze nieuw onderzoek toont aan dat walvishaaien – de grootste vis ter wereld – gevaar lopen, omdat de opwarming van de oceanen hen dwingt om gebruik te maken van drukke door mensen gerouteerde scheepvaartroutes.

Meer dan 12,000 mariene soorten worden in de toekomst verwacht zich te herverdelen naarmate de zeeën opwarmen. Die dieren die niet in staat zijn om zich te verplaatsen om in geschikte omgevingen te blijven, lopen het risico om volledig uitgeroeid te worden.

Maar voor grotere en zeer mobiele dieren liggen de zaken anders, omdat ze zich vrij kunnen bewegen om omstandigheden te vinden die bij hun behoeften passen. Voor hen zijn veranderende oceaanomstandigheden op zichzelf misschien niet zo'n grote bedreiging, omdat ze naar koelere zeeën kunnen migreren.

Veranderende omstandigheden kunnen ertoe leiden dat soorten naar nieuwe en gevaarlijkere gebieden verhuizen, waar ze in contact komen met scheepsschroeven en andere directe bedreigingen van de mens.

We vrezen dat dit met walvishaaien zal gebeuren. Deze enorme haaien kunnen wel 18 meter lang worden – ongeveer vier auto’s achter elkaar – maar ondanks hun omvang en robuuste uiterlijk zijn hun aantallen al gedaald met meer dan 50% in de afgelopen 75 jaar.

Walvishaai in de Andamanse Zee (Abe Khao Lak)

In eerder onderzoek we ontdekten dat deze afname deels te wijten kan zijn aan botsingen met grote schepen. Walvishaaien zijn bijzonder kwetsbaar omdat ze rondzwemmen en zich voeden met plankton en andere kleine organismen, en zelden sneller hoeven te zwemmen dan de menselijke wandelsnelheid. Terwijl ze lange tijd langzaam aan de oppervlakte bewegen, worden ze vaak geraakt door schepen en gedood.

Ons nieuwe onderzoek bouwt voort op dit eerdere werk. We vinden dat klimaatverandering deze tamme reuzen in nog groter gevaar zal brengen, omdat hun favoriete leefgebieden zich verplaatsen naar nieuwe gebieden met veel scheepvaartverkeer.

Een onzekere toekomst

Het onderzoek werd uitgevoerd door een internationaal team van meer dan 50 wetenschappers uit 18 landen die betrokken waren bij de Wereldwijd project voor de beweging van haaien, waarbij gebruik werd gemaakt van 15 jaar aan satellietvolggegevens van bijna 350 individueel gelabelde walvishaaien.

De bewegingssporen werden afgestemd op de temperatuur, het zoutgehalte en andere omgevingsomstandigheden op dat moment om te bepalen welke soort leefomgeving de haaien prefereerden.

Deze relaties werden vervolgens met behulp van klimaatmodellen (krachtige computerprogramma's die het klimaat simuleren) in de toekomst geprojecteerd om te bepalen welke delen van de oceaan in de toekomst vergelijkbare omstandigheden zullen hebben als de omstandigheden waarin de soort zich nu bevindt.

Dankzij onze geavanceerde aanpak hebben we compleet nieuwe gebieden ontdekt waar in de toekomst walvishaaien kunnen leven. Denk bijvoorbeeld aan de Amerikaanse wateren in de Stille Oceaan bij de Californische bocht, de Japanse wateren in de oostelijke Chinese Zee en de Atlantische wateren van veel West-Afrikaanse landen.

We kwamen er al snel achter dat zich in deze regio's enkele van de drukste zeehavens en scheepvaartroutes ter wereld bevinden. Daarom legden we onze kaarten van de habitatvoorkeuren over die van de wereldwijde scheepvaart heen. Daaruit concludeerden we dat haaien naar verwachting schepen zullen tegenkomen.

De belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld, met de drukste routes in het geel. Gebieden C (Westkust VS), D (West-Afrika) en E (Oost-Azië) worden naar verwachting geschikter voor walvishaaien naarmate de oceanen warmer worden (Womersley et al / Natuur Klimaatverandering, CC BY-SA)

Op basis hiervan voorspellen we dat het gelijktijdig voorkomen van haaien en schepen tegen het einde van deze eeuw 15,000 keer groter zal zijn als we sterk afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen. Als we een scenario voor duurzame ontwikkeling hanteren, zal dit slechts 20 keer groter zijn.

Dit betekent niet dat botsingen 15,000 keer zullen toenemen, of zelfs 20 keer, omdat we alleen kunnen voorspellen waar walvishaaien in de toekomst zullen zijn en het precieze aantal schepen zal variëren. Als de haaien echter naar deze nieuwe gebieden en hun drukke scheepvaartroutes verhuizen, is een verhoogde sterfte een zeer reële mogelijkheid.

We hebben al waargenomen dat satelliettags die aan haaien waren bevestigd, plotseling de transmissie in scheepvaartroutes stopten, terwijl tags die de diepte registreerden lieten zien hoe de haaien langzaam naar de zeebodem zonken – waarschijnlijk dood.

Van koers veranderen

Onze resultaten zijn alarmerend, maar benadrukken dat we wel degelijk de capaciteit hebben om het populatietraject van walvishaaien te veranderen. In dit geval kunnen we door klimaatverandering te beperken, ook indirect ervoor zorgen dat de oceaan een veiligere plek is voor enkele van de grootste bewoners.

We weten al welke strategieën we moeten uitproberen om botsingen tussen schepen en haaien te beperken. In februari 2024 stelde een bijeenkomst van ondertekenaars van het VN-verdrag inzake het behoud van migrerende soorten een reeks aanbevelingen met specifieke focus op walvishaaien.

Deze omvatten het verlagen van de snelheid en het omleiden van routes belangrijke sites, en het opzetten van een collision-reporting netwerk. Het is nu aan individuele overheden om actie te ondernemen.

Het is mogelijk dat andere soorten vergelijkbare druk zullen ervaren als gevolg van klimaatverandering. Hittegolven in de oceanen kunnen bijvoorbeeld andere haaien dwingen naar koelere oppervlaktewateren te trekken die worden geëxploiteerd door langelijnvisserij, of naar diepere diepten waar minder zuurstof is.

Het is tijd om ons in de toekomst te richten op deze op elkaar inwerkende stressoren, zodat we de verscheidenheid aan bedreigingen waaraan zeedieren in de oceanen van de toekomst worden blootgesteld, kunnen kwantificeren en degenen die het grootste risico lopen, kunnen beschermen.

