Wakatobi's Turkey Beach – Duiklocatie #1

Als Wakatobi's duikplaats Turkey Beach niet over kalkoenen gaat, waar gaat het dan wel over?

Enkele van de bezienswaardigheden die u op Turkey Beach zult zien, zijn onder meer de grote witgevlekte kogelvis (Arothron hispidus), de gouden zwaardvis (Platax boersii) en natuurlijk groene zeeschildpadden (Chelonia mydas).

Kijk naar een kaart van Wakatobi's Reefs en je zult merken dat de duikstek genaamd Turkey Beach als #1 vermeld staat. Dat is logisch, want — behalve de Huis Rif — het is een van de twee dichtstbijzijnde genoemde locaties bij de pier van het resort. Hoe dichtbij is het? Als je met je ochtendkoffie in het restaurant aan de oceaan van Wakatobi over het water uitkijkt, zou je er precies aan het begin van kijken.

Gasten die in Wakatobi's nieuwe Turtle Beach Bungalows verblijven, hebben ook vanaf hun veranda uitzicht op deze plek, aangezien deze zich aan de zuidelijke rand van het resortterrein bevindt. Zoals de naam al aangeeft, ligt er een wit zandstrand langs de kust, en dit is een favoriete plek voor gezinnen die op zoek zijn naar een jongerenvriendelijke plek om te zwemmen of snorkelen.

Wakatobi's duikplaats Turkey Beach is een voortzetting van hetzelfde rifsysteem waaruit het House Reef bestaat, bestaande uit met koraal bedekte rifhellingen en verticale wanden.

Vanuit duik- en snorkelperspectief is Turkey Beach eigenlijk een voortzetting van hetzelfde rifsysteem waaruit het House Reef bestaat. Het kustgebied, dat veel groter is dan het Huisrif, wordt gedomineerd door een uitgestrekte zeegrasvelden van 1 tot 3 meter diep. Naar buiten toe verandert het plateau van samenstelling in een rijk en levendig koraalrif dat een soortgelijke abrupte daling naar de diepte maakt, maar met een paar subtiele verschillen in de topografie.

In plaats van een vrijwel verticaal profiel te hebben dat continu loopt, verandert het rifoppervlak periodiek van tempo van muur naar steile helling en weer terug. Terwijl je langs het oppervlak beweegt, vind je een wonderland van harde en zachte koralen en sponzen, vanaf de top van het rif (op een diepte van 2 tot 3 meter) tot voorbij de 50 meter-markering.

School of large-spined glassfish taking refuge underneath a table coral.

Wanneer de stroming hun hoogtepunt bereikt, verzamelen zich scholen vissen om zich te voeden nabij de top van het rif. Tussen kleurrijke anthias door schieten fusiliers rond in hun pogingen een maaltijd te vangen zonder er zelf één te worden. Op elk willekeurig moment kunt u een of twee passerende adelaarsroggen of een rondzwervende school bultkoppapegaaivissen tegenkomen. Een nadere blik in de plooien en spleten van het rif zal een breed scala aan schaaldieren en andere ongewervelde dieren onthullen.

Turkey Beach staat bekend als een van de beste locaties in het Wakatobi-zeereservaat om schildpadden te vinden.

Groene zeeschildpad (Chelonia mydas) nestelde zich op het rif bij Turkey Beach voor een dutje.

Naast deze diversiteit aan zeeleven is het grootste deel van het terrein bezaaid met ondiepe overhangen en ondersnijdingen, die de vele groene zeeschildpadden die hier leven een knusse plek bieden om een ​​dutje te doen. Turkey Beach staat zelfs bekend als een van de beste plekken in het Wakatobi zeereservaat om schildpadden te vinden. Duikers komen dag en nacht een gezonde populatie groene zeeschildpadden tegen. Bij vloed komen ze naar het ondiepe water om te knabbelen aan zeegras, en op diepere hellingen kunnen ze gezelschap krijgen van een paar karetschildpadden die zich tegoed doen aan sponzen.

Gezien het aantal schildpadden dat op deze plek is aangetroffen, vraagt ​​u zich misschien af ​​waarom het niet Turtle Beach heet? Het antwoord heeft te maken met de meertalige aard van Wakatobi's clientèle. In de begindagen van het resort was een gast uit Duitsland gefascineerd door de vele zeeschildpadden die hij tegenkwam tijdens een duik, maar hij had ook wat moeite met het uitspreken van "turtle" in het Engels en noemde ze per ongeluk "turkeys". Vanaf dat moment bleef de naam Turkey Beach hangen.

Diver cruising along one the more vertical profiles at Wakatobi dive site Turkey Beach.

Net als bij het House Reef kunnen de stromingen bij Turkey Beach in sterkte en richting fluctueren, en zowel naar het noorden als het zuiden stromen op basis van de getijdencyclus. Als gevolg hiervan is er op deze locatie geen meerboei en worden alle duiken uitgevoerd als drifts. Afhankelijk van de sterkte van de stroming kunnen duikplannen een rustige drift met zich meebrengen of spannender worden.

Naast de regelmatig geplande bezoeken van de duikboten van het resort, wordt Turkey Beach bediend door de taxiboten van Wakatobi. Wanneer de stroming naar het noorden stroomt, kunnen duikers een taxiboottocht van vijf minuten naar de locatie maken en vervolgens genieten van een uitgebreide driftduik die hen terugbrengt naar de pier van het resort.

Vanwege de nabijheid van het resort en wat het te bieden heeft, is Turkey Beach een van Wakatobi's populaire nachtduikplekken. Na zonsondergang vind je de schildpadden waarschijnlijk slapend onder een richel. Je vindt er ook de gebruikelijke cast van nachtdieren, waaronder koraalduivels op jacht, Octopus tussen de koralen kronkelen inktvissen op patrouille, papegaaivissen verscholen in hun slijmerige cocons en allerlei krabben die rondscharrelen.

Duiken bij Turkey Beach is, zowel overdag als 's nachts, een onvergetelijke ervaring. Het is nog steeds een van de meest geliefde duikplekken van Wakatobi.

