Wakatobi's fascinerende House Reef-stamgasten

Hier is slechts een kleine greep uit wat er te vinden is op Wakatobi's House Reef. En zoals veel duikers en snorkelaars die deze onderwatermenagerie van zeeleven hebben meegemaakt kunnen beamen, verdient het echt de titel 'World's Best Shore Dive'.

Wakatobi's huisrif encompasses a vast area of seagrass meadows and shallow coral formations that lie between the beach and a precipitous coral rampart that plunges into the depths. Underwater photographers and critter watchers have been known to devote days and even weeks to exploring this expansive site, as it is home to a plethora of marine life. A complete listing of finds could fill a book, but for the sake of brevity, here are seven House Reef regulars that make for fascinating viewing and good photo ops.

Wakatobi's vreemde stel

De randalls garnalengrondel (Amblyeleotris randalli) paart meestal met Alpheus randalli-garnalen.

Een zorgvuldige zoektocht naar zand of puin op het House Reef kan Wakatobi's eigen "Odd Couple" onthullen. De Randall's shrimp goby (Amblyeleotris randalli) is een in holen levende vis die niet zo'n fan is van huishoudelijk werk. In tegenstelling tot kaakvissen en andere soorten die hun eigen onderkomen in de zeebodem graven, laat dit slimme kleine visje zijn huisgenoot het werk doen. Wanneer je een van deze opvallend gestreepte vissen tegenkomt, zul je waarschijnlijk een kleine garnaal naast hem zien. Het is dit schaaldier dat de verantwoordelijkheid op zich neemt om hun gedeelde ondergrondse verblijfplaats te bouwen en te onderhouden. In ruil voor geleend onderhoud geniet de bijna blinde garnaal van de waakzame bescherming van de scherpzinnige goby, die een rondreizende scan van de omgeving onderhoudt terwijl de garnaal zwoegt aan het verwijderen van puin.

Veroordeelde Arbeid

Sommige duikers noemen ze veroordeelde blennies (Pholidichthys leucotaenia), anderen zeggen technische grondels. De kans is groot dat je juvenielen van deze soort tegenkomt, omdat ze honderden scholen vormen die langs de riffen zwermen die zich voeden met algen.

Convict Blennies (Pholidichthys leucotaenia), Family Pholidichthyidae

Deze jonge vissen zouden kunnen worden aangezien voor gestreepte meervallen, omdat ze de markeringen van deze zeer giftige soort imiteren om potentiële roofdieren voor de gek te houden. Volwassen exemplaren zijn veel teruggetrokkener en brengen het grootste deel van hun dag door met gluren uit de mond van de tunnels die ze in het zand graven – vandaar de technische verwijzing. Als je toevallig een volwassen exemplaar ziet opduiken, zul je de benaming 'gevangene' begrijpen, omdat volwassen vissen palingachtige profielen aannemen met kenmerkende witte strepen op een zwarte achtergrond, net als klassieke gevangeniskleding.

De schoonmaakcon

A pair of bluestreak cleaner wrasses (Labroides dimidiatus) picking parasites off a goatfish.

De bovenste vlakten van Wakatobi's House Reef zijn bedekt met schoonmaakstations waar poetslipvissen dansen en ronddarten om klanten te lokken. Er is een ingebouwde mate van vertrouwen betrokken wanneer een rifroofdier met open kaken pauzeert, waardoor een falanx van kleine vissen en garnalen over zijn lichaam en in de bek zwermt om parasieten, dode huid en lastige infecties te verwijderen.

Maar er is een slinkse bewoner van de riffen die misbruik maakt van het ethos van het schoonmaakstation.

Blauwgestreepte Fangblenny (Plagiotremus rhinorhynchos)

De blauwgestreepte fangblenny ( Plagiotremus rhinorhynchos ) bootst het uiterlijk en het gedrag na van een juveniele blauwgestreepte poetslipvis. Maar in plaats van parasieten te plukken, neemt deze fangblenny een hap vlees. De gelijknamige hoektanden van deze vis kunnen een pijnverdovend gif afgeven dat morfine-achtige opioïden bevat die voorkomen dat het slachtoffer de kneep voelt.

A Star Is Born

Hollywood maakte een ster van een kleine felblauwe vis genaamd Dory. Je kunt haar echte tegenhanger vinden op Wakatobi's House Reef, hoewel je misschien net zo in de war bent als het stripfiguur als het op namen aankomt. De palette surgeonfish (Paracanthurus hepatus) gaat onder de naam regal blue tang, flagtail surgeonfish en letter-six fish, slechts een paar van de bijna twaalf namen die deze vis heeft gekregen.

Palet Chirurgenvis (Paracanthurus hepatus)

Hoe je het ook noemt, het kenmerkende indigo en marineblauwe kleurenpatroon dat volwassen exemplaren van deze soort dragen, is onmiskenbaar. Even iconisch als de kleuring is de puntige, snuitachtige neus, kleine mond en sierlijke tanden van deze doktersvis. Dit kleine gebitswerk wordt gebruikt om kleine stukjes algen van koralen en rotsen te verwijderen, waardoor Dori's echte verwanten een belangrijke rol spelen bij het vrijhouden van koralen van algenovergroei.

Klauwen van woede

Pauwbidsprinkhanengarnalen (Odontodactylus scyllarus)

Their alien-like visage and iridescent stalk-set eyes make mantis shrimp a macro photo favorite. Most famous is the colorful peacock mantis, which can strike its prey with hammer blows that pack a punch equivalent to a 22-caliber bullet. But these lethal smashers aren't the only stomatopods prowling the House Reef. There's another member of the mantis clan that attacks with equal ferocity, and it's a slasher. Rather than smash open hard-shelled prey, the spearing mantis shrimp impales fish and other soft-bodied creatures with a lightning-fast deployment of its barb-tipped appendages.

Verbergen in duidelijk zicht

Octopus cyanea, also known as the big blue octopus or day octopus.

The big blue octopus (Octopus cyanea), also known as the day octopus for their diurnal (daytime) behavior is a fan favorite among snorkelers and divers. And while exposing its soft and unprotected flesh to the light of day might seem a risky practice, this octopus has a plan: you can't eat what you can't see. While most all have a talent for visual deception, the day octopus is particularly adept at camouflage, able to change both the color and texture of it's skin in short order in a near-perfect match of its surroundings. This ability serves both to foil would-be predators and to conceal the octopus from its own victims. Observers have recorded day octopuses changing their appearance more than 100 times over the course of a few hours.

Grazers en Munchers

Schildpadden spotten is bijna gegarandeerd op Wakatobi's House Reef, en er zijn twee soorten die je het meest waarschijnlijk tegenkomt. Jonge groene schildpadden foerageren in de grasbedden dicht bij de kust, jagen op kwallen en gebruiken hun snavels om de zeebodem uit te graven op zoek naar kleine schaaldieren en ongewervelden.

Grote groene schildpad eet op zeegras in het ondiepe water

Later in hun leven stappen ze over op een vegetarisch dieet en grazen ze zelf op de zeegrassen. Groene zeeschildpadden spelen een belangrijke rol in de gezondheid van het zeegrasecosysteem omdat ze aan de bovenste delen van de grassen knabbelen zonder de wortels van de plant te verstoren, wat de gezondheid en groei van de zeegrasbedden verbetert.

Een karetschildpad kijkt in de koepelvormige opening van de camera van een fotograaf.

Ga naar de helling van het rif en je hebt meer kans om een ​​karetschildpad tegen te komen. Karetschildpadden hebben een gevarieerder dieet dan hun vegetarische soortgenoten en eten een gemengd menu van sponzen, anemonen, algen, inktvis en garnalen. Ze foerageren vaak rond rotsstapels en gebruiken hun smalle koppen en snavelachtige kaken om in hoeken en gaten te komen.

Dartvis Trifecta

Met een oogverblindend scala aan regenboogtinten behoren pijlvissen tot de meest kleurrijke vondsten op de Wakatobi-riffen. Maar viswateren en fotografen die te agressief naderen, zullen spoedig de gelijknamige eigenschap van deze gemakkelijk te schrikken bodembewoners ontdekken. Bij de eerste tekenen van problemen duiken pijlvissen terug in de holtes die ze uitgraven in zand- of puinzeebodems.

Dartfish-watchers hebben een drietal opties bij Wakatobi. De eerste is dat de tweekleurige pijlvissen (Ptereleotris evides) doorgaans op ondiepe riffen worden aangetroffen, waardoor ze een ideale vondst zijn voor snorkelaars. Deze vissen behoren tot de grootste soorten pijlvissen en groeien tot een lengte van maximaal 6 centimeter.

TwoTone Dartfish (Ptereleotris blijkt)

Duikers die zich op een diepte van 6 tot 15 meter wagen, kunnen op zoek gaan naar de vuurpijlvis (Nemateleotris magnifica), die vaak in paren wordt aangetroffen en een kenmerkende vlamachtige kleur heeft vanaf het middengedeelte tot aan de staart.

Pair of Fire dartfish (Nemateleotris magnifica)

Nog dieper bevinden zich de versierde pijlvissen (Nemateleotris decora), die de voorkeur geven aan met zand bedekte planken en geulen op rifhellingen op een diepte van 15 tot 30 meter.

A pair of Decorated Dartfish (Nemateleotris decora)

Luxe wimpers

De platkop van De Beaufort (Cymbacephalus beauforti), vaker een krokodilvis genoemd.

Er leeft een sluipende jager op de riffen van Wakatobi, maar de meeste duikers zwemmen langs deze vis zonder hem op te merken. Net als hun naamgenoot reptiel, is de krokodilvis een hinderlaagroofdier dat het grootste deel van zijn tijd roerloos op een rifuitstulping doorbrengt, geduldig wachtend op een maaltijd om binnen bereik van een goed getimede uithaal te zwemmen. Deze vissen zijn meesters in camouflage en kunnen de kleur en het patroon van hun lichaam aanpassen aan hun omgeving.

Het oog van een krokodilvis

Krokodilvissen overwinnen ook een van de meest voorkomende verraadsels die stealth hunters teisteren: de ogen. Om hun scherpe, bolvormige gezicht te verbergen, laten deze vissen lange, wimperachtige uitgroeisels groeien die bekend staan ​​als lappets. De onregelmatige, kantachtige vormen van deze lappet-uitgroeisels helpen de donkere, reflecterende contouren van de ogen te doorbreken, die anders potentiële prooien zouden kunnen waarschuwen voor de aanwezigheid van dit roofdier.

Ik bijt echt niet

Hoewel ze vaak worden gezien op sommige duikplekken bij Wakatobi, is een van de dodelijkste jagers in het water eigenlijk geen rifbewoner. Banded sea kraits zijn eigenlijk lucht-ademende reptielen die aan land leven en adembenemende jachten maken tussen de koralen en zeegrasbedden. Een sea krait kan tot een half uur onder water blijven, wat ruim voldoende tijd is om prooien te lokaliseren en een dodelijke verlammende beet toe te dienen.

Banded Sea Krait (Laticauda colubrina) most recognizable by their distinctive black bands running the entire lenggth of their body..

Het gif van een zeekrait is tien keer krachtiger dan dat van een cobra, maar duikers hebben weinig te vrezen. Deze slangen zijn niet agressief — hoewel het uiterst onverstandig zou zijn om een ​​vinger te dichtbij te steken op een dreigende manier. Wakatobi is ook de thuisbasis van een bedrieger. Banded snake eels vertonen dezelfde opvallende wit-zwarte banden als de zeekrait, en rekenen op deze visuele misleiding om potentiële roofdieren te misleiden. Bij nadere beschouwing worden subtiele verschillen onthuld, aangezien het lichaam van de krait ronder is en hij een kleine, stompe kop heeft.

Wakatobi Dive Resort, de thuisbasis van de mooiste koraalriffen van Indonesië

Wakatobi duikresort is gelegen in Zuidoost-Sulawesi, Indonesië, in het hart van de koraaldriehoek. Bekend om zijn prachtige en zeer beschermde koraalriffen – van het beroemde House Reef en de 42 plus omliggende duikplekken – is dit idyllische eilandparadijs, 750 km ten oosten van Bali gelegen, gemakkelijk bereikbaar via de privégastvlucht van het resort.

Om direct naar de Informeerpagina te gaan voor het boeken bij Wakatobi Klik Hier