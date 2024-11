Wakatobi's fantastische beesten en waar je ze kunt vinden

Duikers dalen af ​​op een van de vele muurduikplekken bij Wakatobi.

Kleine dingen zijn een grote attractie bij Wakatobi.

De ongerepte riffen van Wakatobi zijn de thuisbasis van een verbazingwekkende verzameling van kleine en kleurrijke vormen van zeeleven, tot groot genoegen van spotters van dieren en macro-experts. fotografie liefhebbers.

De duikgidsen van Wakatobi zijn experts in het vinden en aanwijzen van deze kleine schatten, maar je kunt ook zelf heel productief op zoek gaan naar de dieren. Je moet alleen wel weten waar je moet zoeken.

Nemo's huisgenoten

Een clownanemoonvis met zijn gastheeranemoon.

Zoek een zeeanemoon en je komt waarschijnlijk een paar van Nemo's neven en nichten tegen die samenwonen. Nadat je een paar vereiste portretten van deze kleurrijke clownvissen hebt gemaakt, blijf dan even hangen en bekijk de golvende tentakels van dichterbij.

Paar porseleinen krabben (familie Porcellanidae) op een anemoon.

Hoewel je waarschijnlijk een of twee porseleinkrabben (familie Porcellanidae) tegenkomt, kan het ook voorkomen dat je een harlekijnkrab (Lissocarcinus laevis) tegenkomt die op zoek is naar etensresten van het overgebleven avondeten van zijn gastheer.

Harlekijnkrab (Lissocarcinus laevis)

In ruil voor gratis maaltijden en de bescherming die de tentakels van de anemoon bieden, leveren deze krabben ook de waardevolle dienst door overtollig slijm en dood weefsel van het lichaam van de anemoon te verwijderen.

En dan zijn er nog de garnalen. Anemonen herbergen een kleurrijke verzameling van cryptische kreeftachtigen. Je hebt je white-spot anemone shrimp (Periclimenes brevicarpalis), die ook wel bekend staat als de magnifieke anemone shrimp, peacock-tail shrimp en clown anemone shrimp, en de prachtige maar helaas genaamde Scarlet skunk cleaner shrimp (Lysmata amboinensis), om er maar een paar te noemen.

Witte vlekanemoongarnaal (Periclimenes brevicarpalis), ook wel pauwstaartanemoongarnaal genoemd.

Scharlaken stinkdierpoetsergarnaal (Lysmata amboinensis), ook wel een scharlaken Lady en scharlaken gestreepte poetsgarnaal genoemd.

Een Squat Shrimp (Thor amboinensis) wordt ook wel een Sexy Shrimp genoemd, omdat ze vaak met hun staart zwaaien.

Een geliefde vondst is de sexy anemoongarnaal (Thor amboinensis), zo genoemd vanwege de suggestieve beweging van zijn staart die de golvende beweging van de tentakels van de anemoon nabootst.

Fan-favorieten

Zeewaaiers zijn een alomtegenwoordig gezicht op de muren van Wakatobi en de buitenste hellingen van het rif. Deze afgeplatte zachte koralen breiden vertakte netwerken van poliepen uit om een ​​smorgasbord van door stromingen aangestuurd plankton te oogsten. En zij zijn niet de enigen die wachten om te genieten van dit bewegende feestmaal van kleine hapjes. Zeewaaiers zijn de plek om enkele van Wakatobi's meest magnifieke miniaturen te vinden - de pygmeezeepaardjes. Deze kleine jongens zijn zo goed in verstoppen dat ze tot een paar jaar geleden onbekend waren voor de wetenschap.

Bargibant pygmee zeepaardje (Hippocampus bargibanti)

Tot op heden zijn er zeven bekende soorten pygmee-zeepaardjes in de oceaan, waarvan er vijf te vinden zijn op de zeewaaiers van Wakatobi. Er is een scherp oog voor nodig om een ​​pygmee te lokaliseren, en ze worden vaak niet groter dan een menselijke vingernagel en beschikken over een uitstekende camouflage waardoor ze opgaan in hun gastheer. Het goede nieuws is dat pygmeeën dicht bij huis blijven en hun hele leven op dezelfde zeewaaier kunnen doorbrengen. Vraag gewoon een duikgids om hulp, en zij kunnen u waarschijnlijk naar de juiste vestiging leiden.

Perpetuum Mobile-roofdieren

Clusters van zeewaaiers zijn een favoriete verblijfplaats van de langneushavikvis (Oxycirrhites typus). De opvallende rood-witte arcering van dit kleine roofdier met scherpe ogen maakt het tot een favoriet onderwerp voor onderwaterfotografen. Hoewel ze 7 tot 10 centimeter groot kunnen worden, kan de havikvis moeilijk te herkennen zijn, omdat hun kleurenpatroon perfect past bij de verwarde takken van een rode of oranje gorgonen. Blijf zoeken, want het zal niet lang duren voordat een havikvis zijn positie prijsgeeft.

De langneusvis (Oxycirrhites typus) is te vinden op zeewaaiers en zwarte koraalbomen.

In tegenstelling tot de meeste hinderlaagroofdieren is de havikvis een jager die voortdurend in beweging is, vaak even pauzerend voordat hij weer naar de volgende plek gaat in een voortdurende zoektocht naar prooi. Een succesvolle strategie voor het observeren en fotograferen van een havikvis is om de laatste bekende positie van de vis te bepalen en te wachten. Havikvissen hebben de gewoonte om regelmatig terug te keren naar favoriete hinderlaagpunten, en dat is wanneer je de foto kunt maken. Probeer alleen niet te dichtbij te komen, anders is hij in een oogwenk verdwenen.

Bedraad

Mogelijk moet je wat dieper duiken om een ​​zeezweepgrondel (geslacht: Bryaninops) te zien, aangezien deze bijna uitsluitend te vinden is op een soort zwart draadkoraal dat de voorkeur geeft aan een beetje diepte. Je zult dus niet alleen bij weinig licht zoeken, je zult ook op zoek zijn naar een kleine en vaak stilstaande vis die bijna onzichtbaar is. Zeezweepgrondels hebben doorschijnende lichamen die omgevingslicht filteren zodat ze passen bij de kleur van hun omgeving, en hun torso heeft horizontale balken die de uitstekende poliepen van hun koraalbaars nabootsen. Bijkomende aanpassingen zijn onder meer de kieuwen die laag aan de onderkant van het lichaam zijn geplaatst voor minimale zichtbaarheid, het bekken vinnen in de vorm van zuignappen om hun gastheer vast te houden en grote ogen om eventuele maaltijd voorbij te zien komen.

Zeezweepgrondel (geslacht: Bryaninops heeft zo'n 16 verschillende soorten)

Als je eenmaal een zeezweepgrondel hebt gevonden, kun je verstoppertje spelen. Hun scherpe zicht zal hen waarschuwen voor uw nadering, waarna ze waarschijnlijk naar de andere kant van hun tak zullen gaan om detectie te voorkomen. Dit spel kan een tijdje doorgaan terwijl ze rondschieten om de tak tussen henzelf en een eventuele belvertragende indringer te houden. Misschien heb je meer geluk tijdens een nachtduik, omdat ze in het donker wat minder bewegen. Als je eenmaal een grondel hebt gevonden, zoek dan naar een andere, want deze vissen vormen vaak parende paren. Wanneer deze vissen zich in de ouderschapsmodus bevinden, leggen ze een stel eieren op een dood deel van het koraal, en een van de ouders zal de wacht houden. Zoek de eieren en je zult waarschijnlijk ook de grondels vinden.

Vaten met haar

Een kleine vondst bij Wakatobi waarvoor je niet veel hoeft te zoeken, is de roze harige squat lobster (Lauriea siagiani), ook wel bekend als fairy crab. Dit kleine schaaldier – dat technisch gezien noch een kreeft noch een krab is – vestigt zich in een gigantische tonvormige spons. Zoek een spons, kijk aan de onderkant en je zult waarschijnlijk een van deze sierlijke wezens vinden. Zorg er wel voor dat je langzaam beweegt, want ze kunnen zich verstoppen in de aanwezigheid van een waargenomen bedreiging.

De paarse harige kreeft (Lauriea siagiani) is een veelvoorkomende bewoner van grote tonvormige sponzen.

Er zijn eigenlijk een aantal soorten gedrongen kreeften die je in Wakatobi kunt vinden, maar het zijn de roze harige soorten die de fotogenieke favorieten zijn. Hun semi-doorschijnende kogelvrije vest krijgt een parelachtige gloed in het licht, terwijl de delicate aard van zijn lichaam verder wordt geaccentueerd door een laag fijn wit haar, die meer dan een versiering is. Roze, harige, langwerpige kreeften voeden zich met plankton, en die haarvacht verzamelt drijvende stukjes, die vervolgens uit de uitstekende filamenten worden verzorgd om een ​​maaltijd te bereiden.

De crinoid-krab is nauw verwant aan de harige krab en is eigenlijk een andere variant van de gedrongen kreeft die toebehoort aan het genie Allogalathea.

Wanneer u de vatsponzen op zoek gaat naar harige, gedrongen kreeften, vergeet dan niet te kijken of de crinoïden vaak aan de bovenkant zitten. Beneden, waar de crinoid zich aan de spons hecht, bevindt zich een nauwe verwant van de harige, de crinoid-krab, een andere variëteit van de gedrongen kreeft die toebehoort aan het genie Allogalathea. De fascinerende eigenschap van deze kleine schaaldieren is dat hun lichaamskleur vaak nauw aansluit bij die van hun gastheer, zodat ze goed op kunnen gaan.

Dit is slechts een voorbeeld van het fantastische en fascinerende onderwaterleven dat u kunt ontdekken bij Wakatobi, waar duikers en snorkelaars exclusieve toegang hebben tot een van 's werelds best beschermde en meest biodiverse koraalrif-ecosystemen.

