Dunia Baru van Wakatobi

Dunia Baru, nummer 35 Wakatobi duikresort's lijst met duiklocaties staat trots op een "Top Tien" -lijst omdat degenen die het leren kennen het zien als een rif dat bijna gelijk is aan een andere favoriet bij fans De Dierentuin. Dat komt omdat deze plek in de directe nabijheid van het resort vergelijkbaar is en een vergelijkbare topografie heeft als die van de dierentuin, met een met hard koraal bedekt hellend profiel dat naar een zandplatform leidt voordat het weer afrolt op 20 meter (70 ft). langs een muur. Dunia Baru heeft een “ahh-sfeer” waar duikers kunnen genieten van lange profielen met meerdere niveaus op gemiddelde diepte, terwijl ze op zoek gaan naar een diverse en intrigerende verzameling zeeleven.

Op enkele minuten van de steiger van Wakatobi Dive Resort ligt Dunia Baru met een prachtig hard koraalrif met een hellend profiel dat naar een zandplatform leidt voordat het op 20 meter hoogte weer langs een muur naar beneden rolt.

Duiken beginnen met het afdalen van de ligplaats tot een diepte van 12 meter (40 ft), waar een zandbodem wordt onderbroken door koraalkoppen in het midden van het reliëf. De helling boven de ligplaats gaat over in met koraal bedekte rotsen en de bovenloop wordt gedomineerd door een hertshoorn- en vingerkoraalbos dat opstijgt tot snorkeldieptes. De meeste duikers bewaren de top van de helling om aan het einde van de duik te kunnen ontsnappen, maar fotografen gaan soms op zoek naar de hertshoorns om de talrijke soorten kardinaalvissen te ontdekken die tussen de takken op de loer liggen, waaronder de meest gewilde, de pyjama. kardinaalvis.

This pair of Pajama cardinalfish (Sphaeramia nematoptera) are among many species of reeffpish that can be seen at Dunia Baru.

De pyjamakardinaalvis is de favoriet van elke fotograaf, omdat hij een van de helderste en meest ongewone kleurpatronen heeft van alle vissen op het rif. De opvallende roodoranje ogen van de vis vallen op door een groenachtig geel gezicht dat halverwege het lichaam abrupt overgaat in een zilverachtig achtergedeelte versierd met diepe karmozijnrode vlekken. Dit ongebruikelijke kleurenpatroon creëert de indruk van een slaper met blauwe ogen die een pyjamabroek met stippen draagt ​​- wat een passende analogie is gezien het feit dat deze vissen nachtelijke verzamelaars zijn.

Duikers die vanaf de ligplaats de helling naar beneden volgen, vinden een schat aan extra onderwerpen die de aandacht verdienen. Zandplekken zijn bezaaid met de holen van garnalengrondels met hun samenwonende schaaldierenpartner. Het is een goed amusement om deze drukke kleine garnalen te zien terwijl ze bezig zijn met het uitgraven van het gedeelde hol.

Garnalengrondels met hun samenwonende schaaldierenpartner zorgen voor goed vermaak, waarbij de drukke kleine garnalen al het werk doen van het uitgraven van hun gedeelde hol, terwijl de garnalengrondel weinig tot niets doet, behalve oppassen voor gevaar.

Een omweg naar de puinhopen aan de noordelijke rand van het terrein op een diepte tot 20 meter biedt de mogelijkheid om op flitslipvissen te jagen. Vaak beschouwd als een van de “heilige graal” van macro fotografieDeze schitterend versierde vissen kunnen een behoorlijke uitdaging vormen voor onderwaterfotografen, omdat ze zelden lang genoeg stil blijven staan ​​voor een portret.

Er komen regelmatig bultkoplipvissen en papegaaivissen voorbij, evenals af en toe een karetschildpad of groene schildpad. Dunia Baru heeft ook een groot aantal kleurrijke naaktslakken en is een van de betere locaties in het Wakatobi Marine Preserve om regenboogkleurige platwormen te spotten.

Ook op deze plek leven bidsprinkhaangarnalen die uitgebreide ondergrondse kamers in het zand bouwen. Hoewel ze soms overdag verschijnen, worden deze buitenaardse beestjes vaker gezien tijdens nachtduiken. En Dunia Baru is een populaire locatie voor duiken in het donker, omdat het op slechts een korte boottocht van het resort ligt en er minimale stroming is. Nadat de zon ondergaat, verschijnt er een hele nieuwe cast van personages om duikers te verrassen met wat velen die deze plek hebben bezocht omschrijven als een van hun nieuwe favorieten.

Al met al is Dunia Baru een geweldige duik tussen zo'n geweldige mix van prachtige harde koralen, een diepe drop-off en unieke onderwerpen over het zeeleven. Maar vergeet niet dat Wakatobi meer dan 50 andere genoemde duikplekken heeft die een bezoek waard zijn, waardoor het een paradijs voor fotografen is waar je alles kunt doen, van het verbeteren van je vaardigheden tot het toevoegen van nieuwe en opwindende beelden – of het nu groothoek, macro of beide is. jouw foto bibliotheek.

Foto credits: Walt Stearns