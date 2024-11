Wakatobi's dubbele duikervaring

Dit zou de perfecte duikvakantie kunnen zijn: begin met een bezoek aan een van 's werelds meest iconische duikresorts, waar u ongerepte koraalriffen verkent terwijl u geniet van onberispelijke service, eersteklas dineren en eersteklas accommodaties. Vervolgens gaat u aan boord van een luxe duikjacht dat door de Bandazee vaart, onderwaterlandschappen bezoekt die slechts bij weinigen bekend zijn, terwijl u geniet van hetzelfde voorbeeldige niveau van services en voorzieningen als op het land. Deze dubbele duik van uitzonderlijke onderwaterervaringen en ontspanning aan de oppervlakte is exclusief beschikbaar voor gasten van Wakatobi duikresort.

Bij Wakatobi draait alles om de riffen en de manier waarop je er kunt duiken.

“Zeer hoge normen zijn gewoon de norm op Pelagian. Het duiken was adembenemend, de bemanning is gewoon geweldig, het eten en de service op de Pelagian overtreffen elke keer de verwachtingen. Ik ga zeker binnenkort nog een reis boeken!” ~ Simon Bowen, oktober 2022

HET BEGINT OP BALI

De rijstvelden verspreid over Bali zijn zowel interessant als mooi. Typisch ingebouwd in de heuvelzijde in de vorm van terrassen, een landbouwmethode die bijna 2000 jaar oud is. De meeste van deze velden zijn met de hand uitgehouwen.

Wakatobi is het toonbeeld van "weg van alles". Dit idyllische strandresort ligt op een klein eiland in de wateren van de Indonesische Bandazee, ver weg van het alledaagse. Maar hoewel afgelegen, is het verrassend makkelijk te bereiken via de directe chartervluchten van het resort en conciërge-transferdiensten.

Wanneer gasten landen op De internationale luchthaven van Bali, worden ze ontvangen door vertegenwoordigers van Wakatobi, die alle details van aankomst, transfers en overnachtingen regelen. Het Wakatobi-team kan ook accommodaties en excursies plannen voor gasten die een paar extra dagen op Bali willen doorbrengen voordat ze op de Wakatobi stappen. Op de ochtend van de vlucht naar Wakatobi wachten gasten in een VIP-lounge voordat ze aan boord gaan van een groot pendelvliegtuig voor een comfortabele vlucht naar het privévliegveld van Wakatobi.

RESORTONTSPANNING EN UITZONDERLIJK DUIKEN

Wakatobi's dubbele duikervaring 13

Wakatobi duikresort bevindt zich in een privé-zeereservaat dat de thuisbasis is van enkele van de meest ongerepte en biodiverse koraalriffen ter wereld. Direct aan het strand ligt het House Reef, dat is uitgeroepen tot 's werelds beste kantduik. Duikers en snorkelaars kunnen deze enorme onderwatertuin dag en nacht verkennen. Elke dag biedt een vloot van ruime, op maat gemaakte duikboten exclusieve toegang tot meer dan drie dozijn uitzonderlijke duik- en snorkellocaties. Oplettende duikgidsen bieden conciërgeservice op zowel de boten als onder water.

Rifleven in Wakatobi. Foto van Marco Fierli

“Het duiken bij Wakatobi kan niet kloppen. Ongerepte riffen en overal heel veel leven. Deze reis had niet beter kunnen zijn.” ~ Michael en Barbara Mayfield, september 2022

Aan wal kunnen gasten ontspannen in traditioneel ingerichte bungalows in een kokospalmenbos aan het strand, of genieten van het uitzicht op de zonsondergang vanaf het terras van een villa aan het water. Accommodaties combineren tijdloze Indonesische charme met moderne gemakken om een ​​ontspannen vakantie-ervaring te bieden. Tot de activiteiten behoren watersporten, spadiensten en activiteiten zoals eilandtours en Indonesische kooklessen.

Dineren aan zee bij Wakatobi

Wakatobi staat bekend om het leveren van de hoogste niveaus van persoonlijke service en om zijn keuken. Het getalenteerde culinaire team van het resort tilt de eetervaring naar gastronomisch niveau, met een verleidelijke mix van internationale favorieten en regionale aanbiedingen, samen met op maat gemaakte menu's voor mensen met speciale dieetwensen. Het personeel kan een privé-dinerervaring bij kaarslicht op het strand creëren of een speciale picknicklunch bereiden. Het resort biedt een scala aan extra speciale services, zoals privéduik- en snorkelgidsen of charters voor de hele dag op een privéboot.

Drie van de grote, ruime duikboten van Wakatobi Dive Resort lagen aan de steiger.

EEN ANDER SOORT LIVEABOARD

Het luxe duikjacht Pelagian van Wakatobi vaart langs het resort, dat tevens de thuishaven is.

De perfecte aanvulling op een verblijf in Wakatobi Resort is een reis aan boord van de Pelagiaans duikjacht. Van veraf gezien lijkt dit glimmend witte 36 meter lange schip misschien op een van de privé-plezierschepen die langs de kades van glamoureuze havens als San Tropez of Newport liggen. En in tegenstelling tot de meeste duikboten, is Pelagian niet geschikt voor de massa en is het ontworpen om maximaal tien gasten te ontvangen. Dit zorgt voor comfortabele accommodaties die lijken op een jacht, meer op een hotelkamer dan op een krappe hut. De bemanning van twaalf bestaat uit een chef-kok en stewards, wat zorgt voor een verfijnde eetervaring en vijfsterrenservice.

Een deel van de route van de Pelagian omvat een bezoek aan de Pasarwajo-baai op Buton Island, waar op een duiklocatie genaamd Magic Pier een duik in de schemering een geweldige kans biedt om de paring van mandarijnvissen (Synchiropus splendidus) te fotograferen. Foto van Walt Stearns

“Zeer hoge normen zijn gewoon de norm op Pelagian. Het duiken was adembenemend, de bemanning is gewoon geweldig, het eten en de service op de Pelagian overtreffen elke keer de verwachtingen. Ik ga zeker binnenkort nog een reis boeken!” ~ Simon Bowen, oktober 2022

Maar hoewel de ruime hutten en sociale ruimtes een luxe jachtinterieur laten zien, is de Pelagian vooral een duikboot. Het schip vaart over een breed deel van de Wakatobi-archipel en waagt zich aan het zuidelijke deel van Buton Island. Zevendaagse routes en seizoensgebonden 10-daagse trips omvatten een breed scala aan onderwateromgevingen, van de wanden van Karang Kaledupa en Karang Kapota tot de uitzonderlijke mogelijkheden om te duiken in de muck van Buton Island's Pasarwajo Bay. De route van de Pelagian loopt ook langs de zuidwestelijke randen van de Wangi Wangi en Kaledupa-eilanden, en biedt nog een ronde van prachtige riffen, dramatische verticale afgronden en pieken, die elk een caleidoscopische verzameling van zeeleven onthullen.

Salon van Pelagian Dive Yacht Pelagiaanse meesterhut Pelagische kombuis (keuken) Duikers zijn een van Pelagian's twee opblaasbare tenders van 18 meter met stijve romp aan het voorbereiden.

Duikactiviteiten worden uitgevoerd vanuit een paar op maat gemaakte duiktenders, waarbij de bemanning al het uitrustingsbeheer verzorgt. Duiken worden geleid door een van Wakatobi's ervaren gidsen, die ondersteuning in het water bieden wanneer gevraagd of nodig is en experts zijn in het lokaliseren van zeldzame mariene onderwerpen. Omdat duiken worden uitgevoerd op modderlocaties in ondiep water of op constructies met aanzienlijke verticale reliëfs die ideaal zijn voor profielen met meerdere niveaus, overschrijden de bodemtijden routinematig de 70 minuten, en het schema staat maximaal vier duiken per dag toe, inclusief nachtduiken.

DE VERBINDING MAKEN

Omdat alle Pelagian-cruises beginnen en eindigen bij Wakatobi Resort, zijn land- en zeeroutes eenvoudig met elkaar te verbinden. Vluchten vanuit Bali arriveren doorgaans vóór de middag in het resort, waardoor resortgasten voldoende tijd hebben om te genieten van de lunch, zich te vestigen en vóór het diner aan hun eerste duik van de reis te beginnen. Duikers die rechtstreeks aan boord van de Pelagian gaan, hebben ook de kans om te ontspannen en te genieten van een lunch in de eetzaal aan het strand, terwijl het personeel zich verplaatst bagage en duikuitrusting voor hutten en kluisjes. Aan het begin van de middag is alles op zijn plaats en vertrekt de Pelagian naar een plaatselijk rif, waar gasten een controleduik kunnen maken om er zeker van te zijn dat alles in orde is. Maar zelfs deze eerste duik duurt vaak 70 minuten of langer en zet daarmee de toon voor de komende week.

Wanneer Pelagian aan het einde van elke cruise weer aankomt bij de Wakatobi-steiger, kunnen vertrekkende gasten ontspannen en genieten van de voorzieningen van het resort voordat ze de middagvlucht nemen. Gasten die naar het resort overstappen, kunnen bodemtijd blijven verzamelen door op een boot in de late ochtend of middag te stappen of een duik te maken op het House Reef. Voor al deze transfers hoeven gasten zich nooit druk te maken over het overstappen bagage of de uitrusting, want het personeel van Wakatobi regelt alle details, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over reizen en u alleen nog maar hoeft te ontspannen.

Wilt u uw eigen Wakatobi Double Dip-vakantie-ervaring creëren? Ga naar wakatobi.com, waar u snel een reisaanvraag kunt invullen om te beginnen met het plannen van uw reis.

Om direct naar de Informeerpagina te gaan voor het boeken bij Wakatobi Klik Hier