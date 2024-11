Wakatobi's duikjacht Pelagian

Duiken in stijl aan boord van de Pelagian onthult de eindeloze rijkdom van het Indonesische onderwaterrijk

Elke avond vlak voor zonsondergang komen de met koraal bezaaide rotsstapels rond de basis van Magic Pier tot leven als tientallen mandarijnvissen uit hun schuilplaatsen tevoorschijn komen voor hun schemerritueel. Vrouwtjes verzamelen zich in kleine groepen van 3 tot 5 en wachten tot de mannetjes verschijnen. Wanneer een aanbidder arriveert, begint hij een ingewikkelde paringsdans, waarbij hij met zijn borstvinnen fladdert. vinnen als een kolibrie terwijl hij rond een of twee van de iets kleinere vrouwtjes cirkelt.

Het hof maken van mandarijnvissen (Synchiropus Splendidus), een lid van de Dragonet-familie.

Zodra een mannelijke artiest met succes de aandacht van een bereidwillige vrouw heeft getrokken, begint het paar een spiraalvormige dans terwijl ze twee tot drie meter boven het koraal uitstijgen. Deze choreografie omvat een nauwkeurige timing, aangezien mandarijnvissen uitgezonden spawners zijn; en zowel de eieren als het sperma worden gelijktijdig in de waterkolom vrijgegeven om door de stroming te worden meegevoerd.

Om een ​​optimale bevruchting te bereiken, blijft het vrouwtje dicht bij het bekken van het mannetje vinnen terwijl ze cirkelen. Dan, op het hoogtepunt van hun klim, zal ze haar eieren loslaten. Zodra hun missie volbracht is, fladderen de twee terug naar beneden, waar het mannetje zijn balts opnieuw zal oppakken en naar de volgende beschikbare partner zal gaan. Denk aan een paar kerels die alle geluk hebben.

Deze nachtelijke show is slechts een van de vele hoogtepunten van een cruise aan boord van het duikjacht Pelagian.

Vintage luxe met vijfsterrenservice

Pelagian duikjacht voor anker (boven), interieur van de hoofdsalon (linksonder), chefs aan het werk in de kombuis (rechtsonder).

Pelagian is geen doorsnee liveaboard. Met een lengte van 115 voet/36 meter met een stevige 24 voet/7.5 meter breedte en een afgeronde fantail achtersteven begon de Pelagian zijn leven als een elegant motorjacht van wereldklasse, gebouwd op de Batservice Verft A/S scheepswerf in Mandal, Noorwegen in 1965.

Begin jaren 1980 herinrichtten nieuwe eigenaren het hoofddek van het jacht om duikactiviteiten te faciliteren en baseerden de boot op de Rode Zee. Toen bekend als de Fantasea, veranderde het jacht van locatie om een ​​paar jaar door de Seychellen en de Indische Oceaan te cruisen voordat het een nieuw thuis vond in Indonesië. Na een volledige refit en update werd de Fantasea herboren als de Pelagian en werd al snel de perfecte aanvulling op Wakatobi's landgebaseerde duikactiviteiten.

Camerakamer op het Pelagian-duikjacht

Hoewel de lijnen van Pelagian vintage zijn, zijn de accommodaties en sociale ruimtes net zo modern als elk luxe luxe jacht. Wakatobi heeft kosten noch moeite gespaard om Pelagian naar dezelfde nauwgezette normen te brengen waar het resort zo bekend om staat. Het jacht is voorzien van een luxe inrichting, die alle verwachte gemakken biedt, zoals individueel regelbare airconditioning en een modern mediacentrum met flatscreen-entertainment.

Pelagian master suite (boven), superlux sabin (linksonder) en standaardcabine (rechtsonder).

Voor degenen die op zoek zijn naar een uitzonderlijke luxe-ervaring, biedt de master suite van Pelagian accommodaties die een luxehotel waardig zijn en is een van de grootste en best uitgeruste die u op een duikliveaboard kunt vinden. Deze suite beslaat de volledige breedte van het schip en beslaat het gehele voorste deel van het hoofddek, wat zowel privacy als gemakkelijke toegang tot alle delen van het jacht biedt.

De kenmerken die de Pelagian echt onderscheiden van de meeste high-end duikliveaboards zijn service en exclusiviteit. De passagierslijst is beperkt tot tien gasten, gehuisvest in vijf ruime passagiershutten. Met een bemanning van 12 personen zijn de passagiers verzekerd van het hoogste niveau van persoonlijke aandacht, passend bij een privéjacht. Elke dag creëert het culinaire team aan boord maaltijden die een restaurant met een Michelin-ster waardig zijn, waarbij verse lokale smaken worden verwerkt in een menu dat ook internationale favorieten bevat.

“Wakatobi en Pelagian blijven de standaard zetten voor luxe duiken van wereldklasse. De bemanning was fenomenaal. Het eten was altijd absoluut heerlijk. Het duiken vanaf Pelagian kan niet geklopt worden. Ongerepte riffen en overal heel veel leven. Deze reis had niet beter kunnen zijn.” Michael en Barbara Mayfield

Het diner vindt plaats in de hoofdsalon of op de pauwstaart, geserveerd tegen een prachtige achtergrond van zee en lucht. Het jacht beschikt over klimaatgecontroleerde eet- en loungeruimtes, een speciale camerakamer en beschutte en open loungeruimtes in de buitenlucht, ideaal om te lezen of rustig te ontspannen.

Pelagian's ultieme service-ethos raakt alle aspecten van het leven aan boord, van attente hut- en eetdiensten tot duikvoorbereidingen en ondersteuning in het water. Duikactiviteiten worden uitgevoerd vanaf een paar op maat gemaakte duiktenders, waarbij de bemanning alle apparatuur beheert.

Eén van de twee 17-voet duikboten van Pelagian werd gebruikt om duikers naar de duiklocaties te brengen.

Duikgidsen bieden ondersteuning in het water wanneer daarom wordt gevraagd of nodig en zijn experts in het lokaliseren van zeldzame mariene onderwerpen. Omdat duiken worden uitgevoerd op modderlocaties in ondiep water of op constructies met aanzienlijke verticale reliëfs die ideaal zijn voor profielen met meerdere niveaus, overschrijden de bodemtijden routinematig de 70 minuten, en het schema staat maximaal vier duiken per dag toe, inclusief nachtduiken.

Na elke duik krijgen de gasten een muntachtige handdoek en versnaperingen terwijl ze weer aan boord worden verwelkomd om te ontspannen terwijl de bemanning alles voorbereidt voor de volgende duik.

Klaar, klaar, duiken

Tijdens de zevendaagse cruises van Pelagian door de Wakatobi-archipel ontdekt u een grote verscheidenheid aan onderwateromgevingen, van steile wanden met overhangen langs de buitenrand van de atollen Karang Kaledupa en Karang Kapota tot de uitzonderlijke mogelijkheden om te duiken in de Pasar Wajo-baai van Buton Island.

Duikplaats Vismarkt nabij Wangi Wangi, Wakatobi, Indonesië

De Pelagian loopt ook langs de zuidwestelijke randen van de Wangi Wangi- en Kaledupa-eilanden en biedt een nieuwe ronde van prachtige riffen, dramatische verticale steile hellingen en pinakels, die elk een caleidoscopische menagerie van zeeleven onthullen. Hellingen en muren die de diepte in duiken, zijn bedekt met grote, levendig gekleurde zachte koraalbomen en gorgonen in rood, oranje, roze en geel. Met dramatische valpartijen en een zicht dat doorgaans meer dan 75 meter bedraagt, zijn deze locaties ideaal om het grote plaatje in je op te nemen en soms kun je er soorten in open water tegenkomen, zoals de zwartvinbarracuda, zeeschildpadden en adelaarsroggen.

Naast dramatische zeegezichten is er een schat aan kleine vondsten. Een hoogtepunt van elke Pelagiaanse cruise zijn de overvloedige mogelijkheden om pygmee-zeepaardjes te vinden, aangezien er duiken worden gemaakt in gebieden waar drie van de meest prominente soorten voorkomen: de Bargibant, Denise en Pontoh's.

Muck-duiken

Een kenmerkend element van een Pelagian-trip is muckduiken aan de zuidoostkant van Buton Island. Locaties die de muckduikervaring belichamen, zijn onder andere Cheeky Beach, Banana Beach en In Between. Deze locaties hebben geleidelijke hellingen vanaf de kustlijn tot 100 voet, met een woestijnachtige bodem die voornamelijk bestaat uit zand en grind bedekt met een beetje licht sediment dat gemakkelijk kan worden opgewoeld door een verkeerd geplaatste vin.

Garnalengrondel met zijn garnalenkamergenoot

Voor een beginnende muckduiker is de vraag misschien: "Waarom ben ik hier?" - totdat je begint te zien wat er is! De eerste waarneming zou het gevlekte rode gezicht van een reptielachtige slangaal kunnen zijn die uit het zand steekt. Of misschien een wonderpus Octopus, op stap. Als je beter kijkt, zie je Coleman-garnalen bovenop vuur-egels en buitenaardse pauw-bidsprinkhaangarnalen, samen met garnalengrondels die het huishouden doen met hun alpheïde-garnalenkamergenoten, die al het werk lijken te doen.

Duiken bij de pieren

Elke zichzelf respecterende muckduikbestemming zou een pierduik moeten omvatten, en in Pasar Wajo Bay heeft de Pelagian er drie om te proeven: Asphalt Pier, New Pier en Magic Pier. Elk biedt zijn eigen karakter en attracties.

Reptielenslangpaling

Een van de favorieten bij fans is Asphalt Pier. Duikers kunnen veilig rond de voorkant van de pier en de palen jagen om garnalengrondels, hengelaarsvissen, bladschorpioenvissen en robuuste geesten, gestreepte zeenaalden en meer te vinden.

De palen bij New Pier zijn een geweldige plek om blauwe lintalen, ringelnaalden en stekelduivelsschorpioenvissen te vinden. Het aangrenzende puinveld is een goede plek om te jagen Octopus en grondels, die hun toevlucht zoeken in schelpen, blikjes en flessen.

Oranje gekleurde hengelaarsvis.

En dan is er nog Magic Pier. Hoewel de site overdag productief kan zijn, zijn het de uren tussen zonsondergang en zonsopgang die echt magisch zijn. Naast de beroemde mandarijnvis is de site de thuisbasis van een menagerie van ongewervelden, van inktvissen en blauwgeringde Octopus van naaktslakken tot platwormen, en van hengelaarsvissen tot koraalduivels.

Riffen, muren en pinakels

Het derde deel van de route van de Pelagian richt zich op de koraalrijke ondiepten, hellingen en steile hellingen die tussen het eiland Wangi Wangi en Hoga liggen. Op veel locaties stijgen de rifprofielen tot binnen een meter of twee van het oppervlak, waardoor duikers gemakkelijk profielen op meerdere niveaus kunnen maken om bodemtijden van 70 minuten of meer te maximaliseren.

Duikplaats Karang Kapota

Onder een brede lijst van locaties rond Wangi Wangi bevindt zich Komang Reef. Deze langgerekte zeeheuvel leeft van de levendige groei van zachte koralen en sponzen, gevoed door de stroming en overspoeld door een overvloed aan visleven dat zijn hoogtepunt bereikt wanneer het tij verandert. Een andere plek heet toepasselijk Fish Market vanwege de grote aantallen scholenvissen die deze plek aantrekt, waaronder een vrij grote school zwartvinbarracuda.

Pelagian stopt op locaties aan de buitenrand van het dagbootbereik, zoals de messcherpe onderzeese bergen van Blade.

Op weg van en naar zijn thuisbasis Wakatobi Resort kan Pelagian stoppen op locaties aan de buitenrand van het dagbootbereik, zoals de onderzeese bergen van Blade. Deze ongebruikelijke structuur bestaat uit een reeks messcherpe pinakels die parallel lopen en verbonden zijn door een lagere rand die de hele structuur het uiterlijk geeft van een gekarteld mes op de rand.

Dit zijn slechts enkele van de vele gedenkwaardige locaties die duikers aan boord van Pelagian zullen ervaren. En door een cruise te combineren met een verblijf in Wakatobi Resort kunnen gasten het beste ervaren dat Indonesië te bieden heeft.

“Zoals altijd stellen de normen op Pelagian nooit teleur. Het duiken was adembenemend, de bemanning is gewoonweg geweldig, het eten en de service overtreffen elke keer de verwachtingen. Wat een geweldig team. Ik ga zeker binnenkort weer een reis boeken op Pelagian!” ~ Simon Bowen

