Technisch duikers vinden laatste vermiste RN-kruiser uit WO1

De technische duikers uit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland, Polen en Spanje konden HMS positief identificeren Nottingham Bijna 100 km uit de noordoostkust van Engeland op een diepte van 82 meter. Dit volgde op uitgebreid onderzoek naar archiefmateriaal in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Een deel van de scheepsnaam op de achtersteven (Steffen Scholz)

Het wrak van de kruiser is 45° naar bakboord gedraaid, met de boeg naar het noorden gericht en steekt op sommige plaatsen 8-10 meter boven de zeebodem uit. De kanonnen en een groot deel van de bovenbouw zijn intact gebleven en de algehele staat van bewaring wordt omschreven als 'uitstekend', met uitzondering van de beschadigde boeg.

Het oorlogsschip was een van de lichte kruisers van de Town-klasse van de Royal Navy. Deze waren ontworpen voor onafhankelijke inzet over lange afstanden en dienden vaak als verkenners vóór de slagschepen van de Grand Fleet.

Zusterkruiser HMS Lowestoft, met de kenmerkende schoorsteenconfiguratie van de Town-klasse

Een veteraan van belangrijke WO1-gevechten bij de Heligoland Bocht, Doggersbank en Jutland, HMS Nottingham werd getorpedeerd en tot zinken gebracht door de onderzeeër U-52 op 19 augustus 1916, tijdens de laatste poging van de Duitse Hochseeflotte om over de Noordzee naar Engeland door te stoten.

Achtendertig zeelieden kwamen om het leven tijdens de confrontatie. De kapitein, 20 officieren en 357 bemanningsleden werden gered door torpedobootjagers.

Maanden van voorbereiding

Volgens ProjectXplore zijn er de afgelopen eeuw talloze vergeefse pogingen gedaan om het wrak te vinden.

Na een voorbereiding van ongeveer acht maanden vertrok het team met behulp van de charterboot Jacob George onder leiding van Iain Easingwood van MarineQuest Vanuit Eyemouth lokaliseerden ze het wrak op 22 april van dit jaar en voerden twee dagen later een vervolgonderzoek uit. Ze gebruikten front- en side-scan sonar en een single-beam echolood.

Scan van HMS Nottingham (ProjectXplore)

Scan van HMS Nottingham (ProjectXplore)

De afmetingen van het schip kwamen overeen Nottingham139 meter lang en 15 meter breed. Een duidelijke breuk was zichtbaar vóór de brug, en de vier schoorstenen en de achterste boortoren waren zichtbaar, evenals de negen 7 meter lange 6-inch kanonnen.

Het wrak lag veel dichter bij de positie waar de slachtoffers werden gedood, zoals gemeld door U-52 dan de Britse verslagen van de zinkende positie.

Rebreatherduik

Op 16 juli dook het team van 10 op het wrak om het te documenteren met behulp van fotografie, fotogrammetrie, video- en lijnonderzoek. De duikers gebruikten GUE-geconfigureerde JJ-CCR rebreathers en DPV's.

Ze vonden de naam van het schip in reliëf op de achtersteven, naast een patrijspoort met zicht op de daghut van de kapitein.

De scheepsnaam vinden (Rogier Visser)

Houten vlonders (Steffen Scholz)

Houten vlonders (Steffen Scholz)

Het houten dek bleef achter en midscheeps op zijn plaats, met davits over het dek en kaapstanders en kettingen nog steeds op hun plaats. De 6-inch kanonnen waren te zien, met ongebruikte munitie ernaast.

Een van de kanonnen (Steffen Scholz)

Duikers naast een geweer (Steffen Scholz)

Joe Colls-Burnett meet een van de wapens (Steffen Scholz)

Aan de achtersteven waren de drie kluispijpen te zien en lag een kedge-anker met uitgestoken ketting op de zeebodem. Aan bakboordzijde, achter de brug, troffen de duikers witte platen aan met een blauw kroonembleem van de Royal Navy en motieven op de achtersteven en zeilen.

Kedge-anker in kluispijp (Steffen Scholz)

Kedge-anker op de zeebodem (Steffen Scholz)

De brug was naar voren en naar bakboord gevallen, en het team kon de telegraaf van de motorrevolutie in dit gebied lokaliseren. Ook de vier schoorstenen in hun kenmerkende 'Town'-configuratie werden gevonden.

Brug en ketel omgevallen op de bakboordzijde van het wrak (Steffen Scholz)

Motorrevolutietelegraaf (Steffen Scholz)

Drie torpedo's

Een duidelijke doorbraak voor de brug kwam overeen met meldingen van de eerste twee explosies aan bakboordzijde tussen waterdichte schotten, waardoor het schip volledig zonder stroom kwam te zitten.

Kapitein Charles Miller had snel een van de schotten versterkt om het schip drijvende te houden en zo de bemanning meer tijd te geven om weg te komen.

Patrijspoort (Steffen Scholz)

25 minuten na de eerste twee torpedo's sloeg het schip in op bakboord, waardoor het sterk naar bakboord helde en met de achtersteven eerst zonk. NottinghamDe kanonniers van de 's zouden nog steeds op hem hebben geschoten U-52 tot ze zonk.

“HMS Nottingham "is zonder twijfel de best bewaarde kruiser van de 'Town'-klasse ter wereld", aldus het duikersrapport. De meeste andere schepen in deze klasse waren in de jaren 1940 al verkocht en gesloopt.

“Haar staat van bewaring getuigt van haar robuuste constructie, en van het feit dat de torpedo's een grotendeels vergelijkbaar gebied troffen, evenals van de relatieve diepte en ongerepte aard van de locatie.”

Het internationale ProjectXplore-team van technische duikers en schipper Iain Easingwood (Dominic Willis)

De projectduikers waren Dan McMullen en Leo Fielding, die het project coördineerden, Dominic Willis, Joe Colls-Burnett, Steffen Scholz, Joe Robinson, Alexandra Pischyna, Rogier Visser, James Sanderson en Andrzej Sidorow.

Fielding en McMullen hebben een gedetailleerd rapport over de ontdekking, en de Royal Navy is op de hoogte gebracht. Volg ProjectXplore op Instagram or Facebook.

