Ontdekking van duikersbel haalt mythe over scheepswrak uit het water

at 11: 41 am

Een ‘mythe van de bel’ had het korvet van de Koninklijke Canadese Marine omringd Trentonian, dat volgens de bekende Britse technisch wrakduiker Dom Robinson in februari 1945 door een Duitse onderzeeboot in het Kanaal tot zinken werd gebracht.

Er gingen geruchten dat het artefact jaren geleden was gevonden, maar niet naar boven was gehaald, tijdens de allereerste duik naar het 65 meter diepe wrak. Daarna was het niet meer gezien en werd gedacht dat het voorgoed verdwenen was in de modder op de zeebodem.

“Ik heb dus in mijn wildste dromen nooit geloofd dat ik het daadwerkelijk zou vinden – maar soms zijn mythes waar”, zegt Robinson, die er onlangs in slaagde de bel te bergen en die ervaring deelde op zijn populaire Diep wrakduiker YouTube kanaal (zie hieronder).

Sterker nog, binnen twee weken nadat Robinson de klok had opgehaald, had hij hem aangemeld bij de ontvanger van het wrak en teruggegeven aan vertegenwoordigers van de Canadese marine. Hij zal nu worden gerestaureerd en tentoongesteld in het Marinemuseum van Halifax.

HMCS Trentonian

HMC-extensie Trentonian (K368) was een aangepaste Bloem-klasse korvet, en het laatste dat tijdens de Tweede Wereldoorlog verloren ging. Ze had actie gezien tijdens de Slag om de Atlantische Oceaan en diende als konvooi-escorte onder Plymouth Command toen ze werd getorpedeerd door de Duitse U-boot. U-1004 niet ver van Falmouth. Het korvet zonk in minder dan 10 minuten, waarbij zes bemanningsleden omkwamen.

Derde keer is scheepsrecht

Robinson had al gedoken Trentonian twee keer bezocht en het pas een derde keer, omdat andere duikers in de groep graag de restanten van het 63 meter lange oorlogsschip wilden zien.

Terug op de duikboot – een opgetogen Dom Robinson (Deep Wreck Diver / YouTube)

Het wrak ligt zwaar beschadigd en lichtjes overboord. Robinsons video leidt kijkers langs de Yarrow-ketels naar een ontplofte brandblusser aan de achterkant. Er zijn resten van een patrijspoort en leidingen, en wat mogelijk een opengebroken dieptebom is.

Dichter bij de boeg beschrijft Robinson "een kamer van brons" of ander non-ferromateriaal waarvan men denkt dat het een kompaskamer is geweest. Verder naar voren bevindt zich een massa kabels, aansluitdozen en leidingen, maar zodra hij de rand van de bel ziet en probeert deze los te maken, sijpelt het slib omhoog.

Gelukkig was onderwaterfotograaf Rick Ayrton, die overigens geen stroom meer had, op dat moment aanwezig om de opnames over te nemen.

De bel in de geelgehandschoende handen van Dom Robinson (Rick Ayrton)

Het wrak is niet beschermd en een marinehistoricus genaamd Roger Litwiller reageerde op het nieuws van de ontdekking door aan het Canadese CTV News te vertellen dat hij dacht dat het Trentonian moet worden behandeld als een oorlogsgraf, waarbij de ‘erfgoedvoorwerpen’ zoals koperen voorwerpen op hun plaats moeten blijven.

Litwiller zei dat duikers in voorgaande jaren al veel artefacten uit het wrak hadden gehaald. "Als het personeel van een van de begraafplaatsen in Normandië 's ochtends naar het werk zou komen en overal in de begraafplaats gaten zou vinden en de koperen handgrepen van de kisten zou hebben verwijderd, wat zou dan de reactie zijn? Er zou internationale verontwaardiging zijn", vertelde hij aan het station.

Het juiste ding

Robinson is het ermee eens dat er sinds het begin van de jaren 2000 regelmatig op het wrak is gedoken en, wat de bel betreft, dat "veel duikers tevergeefs hebben geprobeerd hem te vinden, waaronder ikzelf – tot deze duik".

"Ik was wel een beetje zenuwachtig toen ik al die Canadese officieren ontmoette, want ik had het gevoel dat ze wel boos zouden zijn dat we de bel van een scheepswrak hadden gehaald, waar duidelijk leden van de Canadese marine waren omgekomen", zegt hij.

Ontmoeting met de Canadezen in het VK (Aidan Davies Webb)

Een lid van de Koninklijke Canadese Marine onderzoekt de bel tijdens de overdracht (Aidan Davies Webb)

Maar al die angsten verdwenen snel toen een van de officieren hem vertelde: "Kijk, wat je deed was absoluut goed. Binnenkort zal er daar beneden niets meer over zijn. Deze dingen vergaan en vallen gewoon naar beneden en uiteindelijk zullen ze deel uitmaken van de zeebodem."

De Canadese officier zei tegen Robinson: "Het is veel beter om die bel aan de oppervlakte te hebben, in een museum waar heel veel mensen hem kunnen zien, en waar de mensen die zijn gestorven en gediend, herdacht zullen worden."

"Ik ben ongelooflijk blij, niet alleen omdat ik de bel heb gevonden, hoewel dat natuurlijk geweldig is, maar ook omdat hij aan boord van een ander Canadees oorlogsschip terug naar Canada gaat", zegt Robinson. "En als hij daar eenmaal is, wordt hij tentoongesteld in een museum ter nagedachtenis aan de slachtoffers, maar ook aan de militair die heeft gediend."

"Het was een absoluut epische duik, het was een geweldige ervaring en, weet je, ik denk dat ik het juiste heb gedaan." Bekijk de Trentonian duiken en andere wrakduikvideo's at Diep wrakduiker.

Ook op Divernet: Hoe Darkstar-duikers de torpedobootjager USS Jacob Jones op 115 meter diepte vonden, 10,000 flessen op een wrak – drinkbaar of niet?, ‘Argonauten’ duiken de verloren gewaande HMS Jason op 93 meter hoogte, Duikers lossen twee U-bootpuzzels op