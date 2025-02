U-352 - Het scheepswrak uit de Tweede Wereldoorlog in North Carolina

In de wateren voor de kust van North Carolina ligt een verzameling scheepswrakken die herinneren aan de veldslagen die tijdens de laatste wereldoorlog voor onze kust zijn gevoerd.

Een van de bekendste is die van de U-352, een Duitse U-boot die nog grotendeels intact is op 110 meter diepte.

Zoals de meeste wrakduikers in de Atlantische Oceaan weten, zijn veel van de wraklocaties op de Outer Bank in North Carolina het resultaat van de “Slag om de Atlantische Oceaan.” Tijdens de beginfase van de Tweede Wereldoorlog voerden de Duitse onderzeeërs hun verwoestende zeecampagne vlak voor onze deur uit. Ze bleken een van de meest angstaanjagende en effectieve wapens in de geschiedenis van de zeeoorlogvoering te zijn.

Onder het bevel van admiraal Karl Donitz, de Duitse U-bootwaffe (Duits voor botenvloot), lanceerden ze in de laatste dagen van 1941 hun eerste reeks aanvallen op de Amerikaanse scheepvaart. De aanvalsmacht, bekend als Operatie Paukenschlag (Drumbeat), bestond uit vijf IX-klasse, langeafstandsboten.

De Duitse U-boot U-352 bevindt zich vandaag voor de kust van North Carolina.

Tussen hun aankomst in de Amerikaanse territoriale wateren op 27 december 1941 en 6 februari 1942 brachten de trommelkloppers 25 schepen tot zinken. Tegen het einde van datzelfde jaar waren de U-bootoperaties langs het Amerikaanse continentale plat uitgegroeid tot een schijnbaar onstuitbare strijdmacht die vanuit Maine helemaal tot aan de Golf van Mexico raasde. Mijn vader zag als jongen die opgroeide in de buurt van de Outer Banks, de vuren van hun slachtoffers branden en vervolgens vervagen in de zwarte sluier van de nacht. In een jaar tijd bereikten de U-bootdoden bijna 100, terwijl ze zelf slechts 21 verliezen leden.

Als reactie op deze verborgen dreiging organiseerden de geallieerde troepen konvooien met marine-escortes. De binnenlandse strijdkrachten zetten langeafstandsvliegtuigpatrouilles en kruisers in, bewapend met dieptebommen, en werkten tegelijkertijd ijverig aan de ontwikkeling van meer geavanceerde sub-jachtmaatregelen. Deze maatregelen omvatten alles van het verbeteren van actieve sonarsystemen tot radiotriangulatie en het kraken van gecodeerde onderschepte berichten.

Het was het breken van de raadselcode die er uiteindelijk voor zorgde dat de dienst aan boord van U-boten bijna suïcidaal werd. Tegen het einde van 1942 bedroeg het aantal vernietigde U-boten 64. Tijdens de eerste maanden van het daaropvolgende jaar werden 94 boten tot zinken gebracht, met als hoogtepunt de donkerste tijd van de vloot, Black May, toen 41 onderzeeërs werden gedood en nog eens 37 beschadigd. in een maand. Een van de slachtoffers van deze aanval was de U-352.

Stern section of the U-352 German U-boat of the North Carolina Coast

Met een lengte van 218 voet was de U-352 een VIIC-ontwerp, met een 88 mm dekkanon voor de commandotoren. Verrassend genoeg had dit schip geen enkele kill op haar naam staan. Erger nog, op 9 mei 1942 was het tweede en binnenkort laatste schip waarop ze vuurde de US Coast Guard Cutter Icarus. De Icarus ontweek de torpedo's van de U-352 en voerde haar eigen aanvalsrun uit, waarbij ze vijf dieptebommen afvuurde die de U-boot ernstig beschadigden, de commandotoren verwoestten en het dekkanon eraf bliezen.

Nog twee dieptebomaanvallen dwongen de U-352 naar de oppervlakte waar commandant KL Rathke zijn bemanning beval het schip tot zinken te brengen en te verlaten. Uiteindelijk werden zeventien bemanningsleden gedood, terwijl de rest als krijgsgevangenen naar Charleston werd overgebracht.

Een decennium van zoeken

Voor een gevecht dat zo goed vastgelegd was, wist niemand precies waar de U-352 zich bevond, totdat kapitein George Purifoy (de man die de strijd begon) Olympus-duikcentrum in Morehead City, NC), samen met Rod Gross, Dale McCullough en Claude Hall (de groep die de zoektocht begon door middel van uitgebreid onderzoek van marinearchieven uit de Tweede Wereldoorlog) besloten op zoek te gaan naar de neergestorte onderzeeër. Hun jacht duurde tien jaar voordat hij in april 10 werd gevonden, een volle mijl en een kwart van de oorspronkelijke coördinaten vastgelegd door de Icarus.

Divers exploring the U-352 German U-boat off the North Carolina Coast

Tegenwoordig is de U-352 een van de kenmerkende wraklocaties van North Carolina. Voor duikers die de reis naar Morehead City maken, staat het bovenaan de lijst. Zelfs als de duikbriefing nog vers in het geheugen zit, is het een geweldig gezicht om de U-352 van de bodem te zien verschijnen, met een slagzij van 45 graden aan stuurboord. De U-35 bevindt zich zo'n 352 mijl uit de kust en bevindt zich in de nabijheid van de Golfstroom, die duikers vaak beloont met een zicht van meer dan 100 meter.

Twee duikers, de één op een rebreather en de ander op open circuitduiken in de Duitse U-boot.

Terwijl ik de afdalingslijn naar de bodem volgde, was mijn eerste indruk van het wrak een totale verrassing vanwege de relatief geringe diameter. De woonruimten op de meeste middelgrote oorlogsschepen van de aanvalsklasse uit deze tijd waren verre van luxueus. Het leven op een U-boot met een maximale breedte van slechts zes meter leek mij onbegrijpelijk claustrofobisch – zelfs als niemand op je schoot of explosieven liet vallen.

Hoewel het schip nog grotendeels intact is, zijn de meeste restanten van de drukromp op de bodem grotendeels weggeroest.

De snorkel van de U-352 ligt in het zand nadat hij van de commandotoren van de Duitse onderzeeër is gevallen toen deze tot zinken werd gebracht.

Terwijl ik aan het wrak werkte voor een paar mooie beelden, dwaalde de niet-fotograaf in mij een ander pad af. Door de jaren heen heb ik de kans gehad om op een groot aantal wrakken te duiken, waarvan de meeste slachtoffers waren van stormen, aanvaringen met riffen en zelfs een paar die door Duitse U-boten tot zinken waren gebracht. Maar het was krachtig om voor het eerst mijn hand op een van deze door de mens gemaakte roofdieren te kunnen laten rusten.

Aan boord van de U-352

Divers hanging on to a down line system that also includes two lines running parallel to the dive boat for divers spread out on during their safety stop at the end of the dive.

Zelfs onder ervaren Outer Banks-duikers is de grootste uitdaging bij het duiken met de U-352 – zoals bij de meeste wrakken in de omgeving op diepten van meer dan 70 meter – het wachten tot de duikboot aanhaakt op het wrak en de neerwaartse lijnen uitzet. De procedure vereist dat een lid van de bemanning een lijn draagt ​​en zich fysiek in het wrak vastmaakt. In het geval van de U-352 is dit een duik van 120 meter naar de bodem, voordat iemand anders het water in kan.

Afhankelijk van de omstandigheden kan de oefening 15 tot 20 minuten duren. Om dit proces te versnellen, zijn de duikers van Olympus Diving Center uitgerust met onderwatercommunicatieapparatuur. Vanaf de bodem kan de duiker de kapitein adviseren of hij de boot moet verplaatsen of meer lijn moet uitbetalen, en een gedetailleerd rapport geven van de omstandigheden van boven naar beneden.

Duikomstandigheden in North Carolina

De bepalende variabele bij het duiken op de wrakken van de Outer Banks in North Carolina is het weer. De ene dag kan het geweldig zijn, met kalme zeeën en blauw water, terwijl de volgende dag absoluut slecht kan worden, met sterke wind en ruwe zee, of gewoonweg grimmig zicht op een afstand van 10 tot 30 meter.

De meest invloedrijke natuurkracht wordt veroorzaakt door de Golfstroom, die langs de oostelijke uitsteeksels van de Banks strijkt terwijl deze naar het noorden stroomt. Als gevolg van de stroom kunnen de zomerse watertemperaturen gemiddeld in de hoge 70's liggen, soms stijgend tot de lage 80's, met een onderwaterzicht van meer dan 100 voet. Op veel van de wraklocaties in het gebied is er vaak genoeg stroming om het gebruik van een downline noodzakelijk te maken.