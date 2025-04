Deze inktvissen zijn niet alleen groot: ze zijn kolossaal!

Hoewel het precies 100 jaar geleden is dat de soort een naam kreeg, is er pas nu een video-opname gemaakt van een levende kolossale inktvis in zijn natuurlijke leefomgeving: de diepe oceaan.

De doorbraak is tot stand gekomen dankzij een internationaal wetenschappelijk team aan boord van het onderzoeksschip van het Schmidt Ocean Institute Falkor (ook), waarbij ze de afgelegen Zuidelijke Sandwicheilanden in de zuidelijke Atlantische Oceaan verkenden.

Volwassen exemplaren van deze soort, die in het verleden alleen dood of stervend in netten zijn gezien, doen hun naam eer aan en worden naar schatting tot wel 7 meter lang. Met een gewicht van 500 kg worden ze beschouwd als de zwaarste ongewervelden ter wereld.

Als alles goed gaat, is het exemplaar van Mesonychoteuthis Hamiltoni De camera zal die grootte bereiken, maar voorlopig is het een jong exemplaar van 30 cm. Het zwom op een diepte van 600 meter toen het werd opgemerkt door de ROV van het instituut. SubBastiaan.

De zojuist onthulde waarneming vond plaats op 9 maart, terwijl Falkor (ook) was op een 35-daagse Oceaantelling vlaggenschip-expeditie om nieuw zeeleven te vinden, uitgevoerd door Nippon Foundation en Nekton.

Familie van glazen inktvissen

Kolossale inktvissen behoren tot de glazen inktvissen (Kransvogels) familie, en er was al een belangrijke observatie gedaan tijdens de vorige Ocean Census-expeditie op 25 januari. Dit was de eerste bevestigde opname van een andere live Kransvogels soort, de gletsjerglasinktvis (Galiteuthis glacialis), gefilmd vanaf Falkor (ook) 687 meter diep in de Bellingshausenzee vlak bij Antarctica.

De transparante G glacialis houdt zijn armen losjes boven zijn hoofd, een 'kaketoehouding' die vaak wordt waargenomen bij andere glazen inktvissen (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

De laatste expeditie was een samenwerking tussen het Schmidt Ocean Institute, de Nippon Foundation-Nekton Ocean Census en GoSouth, een gezamenlijk project van de Britse Universiteit van Plymouth, het GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research in Duitsland en de British Antarctic Survey.

“Het is spannend om de eerste in situ "De beelden van een jong dier zijn kolossaal en het is vernederend om te bedenken dat ze geen idee hebben dat mensen bestaan", aldus dr. Kat Bolstad van de Technische Universiteit van Auckland, een van de onafhankelijke experts die hielpen bij het verifiëren van de beelden. "Al honderd jaar komen we ze voornamelijk tegen als prooiresten in de magen van walvissen en zeevogels en als roofdieren van gevangen tandvissen."

Er is weinig bekend over de levenscyclus van de glazen inktvis, maar jonge reuzeninktvissen hebben een transparant uiterlijk dat ze later zullen verliezen. De soort is te onderscheiden van G. glacialis door haken aan het midden van hun acht armen, maar als jonge exemplaren hebben ze allebei scherpe haken aan het einde van hun twee langere tentakels.

Falkor (ook) en ijsbergen in de Zuidelijke Oceaan (Schmidt Ocean Institute)

Twee opeenvolgende successen

“De eerste waarneming van twee verschillende inktvissen tijdens opeenvolgende expedities is opmerkelijk en laat zien hoe weinig we hebben gezien van de magnifieke bewoners van de Zuidelijke Oceaan”, aldus Schmidt Oceaan Instituut uitvoerend directeur dr. Jyotika Virmani.

Gelukkig hebben we genoeg beelden met een hoge resolutie van deze wezens kunnen vastleggen, zodat de experts van over de hele wereld, die niet aan boord waren, beide soorten konden identificeren.

De kolossale inktvis (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

SubBastiaan heeft eerder de eerste bevestigde beelden vastgelegd van minstens vier inktvissoorten in het wild, waaronder de Spirula-spirula (ramshoorninktvis) in 2020 en Promachoteuthis in 2024 rapporteerden beide over Divernet, en er is nog een eerste waarneming die op bevestiging wacht.

"Deze onvergetelijke momenten herinneren ons eraan dat de oceaan vol mysteries zit die nog opgelost moeten worden", aldus Virmani.

