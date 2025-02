Verstikkende zeeën

Er ontstaan ​​lage zuurstofniveaus naarmate de derde grote bedreiging voor tropische koraalriffen na opwarming van de oceaan en verzuring – dat is de mening van JENNIFER MALLON van Nova Southeastern University, ADRIAN MICHAEL BASS van de University of Glasgow en MAGGIE D JOHNSON van King Abdullah University of Science & Technology

Het onderzoek naar koraalriffen heeft zich gericht op de tweeling kwaden veroorzaakt door recordhoge uitstoot van broeikasgassen: opwarmende oceanen en steeds zuurder zeewater.

Deze wereldwijde bedreigingen worden veroorzaakt doordat zeewater de overtollige warmte en koolstofdioxide absorbeert die de verbranding van fossiele brandstoffen aan de atmosfeer heeft toegevoegd. Maar er is nog een ander gevolg dat zelden wordt besproken.

Wereldwijd raakt de zuurstof in de oceanen uitgeput omdat zeewater minder zuurstof vasthoudt naarmate het opwarmt. In de warme kustwateren waar tropische koraalriffen groeien, kunnen de directe effecten van lage zuurstofconcentraties catastrofaal zijn.

Er worden steeds vaker gebeurtenissen van kortdurende hypoxie gemeld, waarbij de niveaus van opgeloste zuurstof plotseling dalen. Dit wordt vaak veroorzaakt of verergerd door chemische vervuiling die van het land afstroomt, zoals meststoffen die rijk zijn aan voedingsstoffen. Dit kan binnen enkele dagen hele koraalgemeenschappen doden en riffen decimeren.

Koralen zijn dieren en net als andere waterdieren ademen ze zuurstof uit het water in om hun metabolisme te voeden. Dankzij een symbiotische relatie met microscopische algen, zetten koralen ook de energie van de zon om in voedsel – zuurstof is het bijproduct.

Zuurstofniveaus op koraalriffen fluctueren van nature in een dagelijkse cyclus, waarbij opgeloste zuurstof piekt rond het middaguur en geleidelijk daalt naarmate het licht afneemt. 's Nachts, wanneer de fotosynthese stopt, blijven koralen ademen (zuurstof verbruiken) en raakt de zuurstof in het zeewater uitgeput.

Deze cyclische stijging en daling van het zuurstofgehalte betekent dat sommige koralen al strategieën hebben ontwikkeld om veranderingen in het opgeloste zuurstofgehalte te weerstaan.

Wanneer de hoeveelheid zuurstof die koralen tot hun beschikking hebben, onder dit natuurlijke bereik komt, kunnen koralen stress ervaren en worden hun normale biologische processen verstoord. In veel gevallen leidt dit tot de dood van koralen.

Net als wij hebben koralen zuurstof nodig om te overleven. Maar ik (Jennifer Mallon) ontdekte dat de effecten van weinig zuurstof op koralen niet altijd met het blote oog zichtbaar zijn, en dat jonge koralen extra kwetsbaar kunnen zijn.

Moeilijk te herkennen signalen

Om de effecten van een laag zuurstofgehalte op koralen te begrijpen, reisde ik naar het Smithsonian Marine Station in Florida, als onderdeel van een onderzoeksproject onder leiding van Andrew Altieri van de Universiteit van Florida en Maggie Johnson en Valerie Paul van het Smithsonian.

Bij het Smithsonian simuleren 24 klimaatgestuurde zeewatertanks verschillende niveaus van zuurstofverlies die al aanwezig zijn op koraalriffen over de hele wereld, variërend van ernstige zuurstofverlies, die ons onderzoek observeerde op de Caribische kust van Panama, naar normale omstandigheden, zoals die in aquaria over de hele wereld voorkomen.

De onderzoekers hebben de omgevingsomstandigheden voor koralen in het laboratorium nagebootst (Jennifer Mallon)

Terwijl sommige koralen, zoals het Caribische hertshoornkoraal (Acropora cervicornis), stierven binnen enkele dagen door ernstige zuurstofgebrek, andere belangrijke rifvormende soorten zoals de bergachtige sterkoraal (Orbicella faveolata) overleefden, wat aantoont dat tolerantie voor lage zuurstof was verschillend tussen soorten.

Toen we de koralen bestudeerden die deoxygenatie overleefden, ontdekten we dat hypoxische stress niet altijd zichtbaar is. Zelfs toen ze twee weken lang werden blootgesteld aan deoxygenatie, vertoonden sommige koralen geen tekenen van verbleking, waarbij de kleurrijke algen vertrekken en koralen spookachtig wit worden.

Nadere metingen brachten iets verontrustends aan het licht: ondanks de uiterlijke schijn, lage zuurstofblootstelling hadden een verstoorde stofwisseling van de koralen, wat mogelijk hun groei en rifopbouwende vermogens belemmerde.

Bestaande methoden om de gezondheid van koraal in het veld te meten zijn voornamelijk visueel en omvatten beoordelingen door getrainde duikers die zoeken naar tekenen van verbleking of verbleking van koralen. De hypoxische stressreacties die we zagen in ons experiment, zouden onder de radar kunnen blijven.

Babykoralen in gevaar

We wilden ook weten hoe zuurstofverlies de voortplantingscapaciteit van koraal beïnvloedt.

De seksuele voortplanting van koralen is al een lastige zaak. Paai-evenementen, waarbij koralen eibundels in het water loslaten, vinden slechts een paar nachten per jaar plaats en de resulterende larven zijn zeer kwetsbaar. Slechts weinigen overleven de meerdaagse zwemtocht naar het rif, waar ze zich vestigen en metamorfoseren tot jonge koralen.

Op moderne Caribische riffen zijn wilde jonge koralen zeldzaam. Mensen die betrokken zijn bij het herstellen van riffen helpen koralen om zich seksueel voort te planten in het lab en de jongen grootbrengen om ze later op het rif te kunnen overplanten.

Jonge koralen vestigen zich vaak in rifspleten, waar ze langer worden blootgesteld aan lagere zuurstofniveaus dan in open water, omdat er minder water overheen stroomt.

Wanneer we uitgebroede koraallarven We ontdekten dat de overlevingskansen en vestiging van de larven in zuurstofloos water tijdens het hele vestigingsproces niet significant werden beïnvloed.

Dingen veranderden toen de larven zich hadden gevestigd en juveniele koralen begonnen te vormen. Jonge koralen in een vroeg stadium, bekend als primaire poliepen, missen symbiotische algen om hen te helpen in hun voedingsbehoeften te voorzien via fotosynthese en zijn daarom afhankelijk van ademhaling voor energie.

Zonder voldoende zuurstof kunnen ze niet goed ademen en sterven ze af.

Koraal-paai-evenement (Mikaela Nordborg / AIMS)

Koraalbehoud in adembenemende wateren

Ons onderzoek kan degenen die betrokken zijn bij het herstel van riffen helpen inzicht te krijgen in de zuurstofbehoeften van koralen. Ook kunnen we hiermee een bedreiging aan het licht brengen die voorheen over het hoofd werd gezien.

Zelfs koralen die zuurstofverlies overleven, vertonen tekenen van een zwakkere stofwisseling. Hierdoor wordt het moeilijker om gezonde riffen te behouden, omdat herstel afhankelijk is van gezonde koraalgroei om het beschadigde te regenereren.

Als volgende stap, veldmetingen van koraalmetabolisme wordt uitgevoerd op het barrièrerif van Florida, wanneer de zuurstofniveaus naar verwachting dalen tijdens de warme zomermaanden, om de werkelijke impact van zuurstofverlies op de gezondheid van het koraal vast te leggen.

Gegevens over opgeloste zuurstof worden niet altijd verzameld als onderdeel van rifmonitoring, zelfs niet tijdens warmwaterbleekperiodes wanneer het zuurstofgehalte laag is.

Naarmate de klimaatcrisis verergert, zal het noodzakelijk zijn om meer van dit soort monitoring uit te voeren in tropische kustwateren. Verder onderzoek naar hoe verschillende koraalsoorten reageren op hypoxie is ook essentieel voor gerichte beschermingsstrategieën.

Door de stille dreiging van zuurstofverlies rechtstreeks aan te pakken, kunnen we de toekomst van koraalriffen en de talloze zeedieren die daarvan afhankelijk zijn, veiligstellen.

