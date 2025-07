CITES-lijsten voor haaien en roggen krijgen een boost

at 8: 50 am

Volgens een nieuw onafhankelijk onderzoek lijken de vermeldingen van bedreigde haaien en roggen op de CITES-lijst de handel en het beheer van de visserij te verbeteren in “een tempo en omvang die we nog nooit eerder hebben gezien”.

Onder leiding van Florida International University, de Wildlife Conservation Society (WCS) en partners is het onderzoek gepubliceerd in Marien beleid laat bemoedigende vooruitgang zien bij de implementatie van internationale handelsbescherming onder CITES (Verdrag inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten). Het benadrukt echter ook de gebieden waar dringend verbetering nodig is om de meest bedreigde soorten te beschermen.

Zwartpuntrifhaai (© Kimberly Jeffries)

De toegenomen belangstelling voor bescherming zou zich met name hebben voorgedaan in biodiverse regio's zoals de tropen. 48% van de landen die zich bij CITES hebben aangesloten, bleek hervormingen in de regelgeving te hebben doorgevoerd om de lijsten te implementeren. Deze hervormingen varieerden van een totaalverbod op de oogst en handel van alle soorten tot soortspecifieke nationale bescherming en op wetenschap gebaseerde quota.

Aanhoudende zorgen betroffen onder meer mobula's, die sinds 2016 op de CITES-bijlage II staan ​​en nog steeds op grote schaal worden verhandeld voor hun kieuwplaten. Veel landen die mobulaproducten exporteren, beschikken nog steeds niet over de wetenschappelijke beoordelingen die vereist zijn onder CITES, wat zorgen baart over de duurzaamheid.

Walvishaaien genieten nu een betere bescherming, aldus de studie, hoewel er in sommige landen nog steeds hiaten bestaan ​​in de monitoring van de vangst en handel in levende dieren voor aquaria. En oceanische witpunthaaien, hoewel ze tot de meest beschermde soorten behoren, hebben nog steeds hun vinnen illegaal en op onhoudbare schaal verhandeld.

Walvishaai op de Filipijnen (© Steve De Neef / Tubbataha Reefs Expedition Shark 2015)

Aanhoudende uitdagingen

De onderzoekers analyseerden de nationale implementatie door 183 partijen bij CITES. Indonesië, een van de grootste exporteurs van haaienproducten, had fors geïnvesteerd in instrumenten voor soortidentificatie en regelgevingskaders, terwijl Mozambique ook koploper was geworden door de nationale wetgeving te implementeren, de handhavingscapaciteit te verbeteren en concrete stappen te zetten om illegale handel terug te dringen.

Vóór de opname in de CITES-lijst werd gezegd dat nieuwe ‘lichtpuntjes’ zoals Bangladesh, Colombia, Hong Kong SAR, India en Peru weinig tot geen haaienbeheer hadden, terwijl Gabon naar verluidt een sterke politieke wil toonde om wetswijzigingen door te voeren.

Andere landen, waaronder Mauritanië, Mexico, Namibië, Oman en Trinidad en Tobago, die formele CITES-afspraken hadden gemaakt, kampten echter met aanhoudende uitdagingen op het gebied van handhaving en traceerbaarheid.

"Het goede nieuws is dat we weten welke volgende stappen we nu moeten nemen", aldus Luke Warwick, directeur van de Wildlife Conservation Society voor haaien- en roggenbescherming.

“Deze studie toont aan dat de opname van haaien en roggen in de CITES-lijst een echte impuls heeft gegeven en dat we met de juiste steun ervoor kunnen zorgen dat deze internationale regels resulteren in de maatregelen die we op nationaal niveau nodig hebben om enkele van de meest iconische en bedreigde soorten van de oceaan op de juiste manier te beschermen.”

Lee Crockett, directeur van het Shark Conservation Fund, waarschuwde echter dat 'recent wetenschappelijk onderzoek aantoont dat 37% van alle haaien- en roggensoorten bedreigd wordt, een cijfer dat oploopt tot meer dan 70% voor soorten die doorgaans in de internationale handel worden aangetroffen.

"Nu de populaties pelagische haaien de afgelopen halve eeuw met meer dan 70% zijn afgenomen en rifhaaien op één op de vijf onderzochte koraalriffen praktisch zijn uitgestorven, is een omslagpunt nabij", aldus hij.

Oceanische witpunthaai (© WCS)

Belangrijke vervolgstappen waren onder meer het opschalen van hulpmiddelen voor de identificatie van soorten in havens, het verbeteren van de training van douanebeambten, het verbeteren van de gegevensverzameling over handelsvolumes en -bronnen en het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking tussen visserij- en natuurbeschermingsorganisaties.

CoP 20-voorstellen

Ondertussen heeft CITES voorstellen gepubliceerd om de meest bedreigde haaien- en roggensoorten verder te beschermen. Sommige soorten, waaronder walvishaaien, oceanische witpunthaaien, wigvissen en manta's, worden door de commissie omschreven als "in vrije val richting uitsterven".

De voorstellen weerspiegelen het feit dat duurzame handel niet haalbaar wordt geacht voor deze soorten. Hun unieke biologische kenmerken vereisen namelijk een dergelijk hoog beschermingsniveau dat nu aan walvissen en schildpadden wordt geboden.

Landen die elkaar ontmoeten op de CITES-CoP20 bijeenkomst in Samarkand, Oezbekistan in november zal worden gevraagd te overwegen om walvishaaien, oceanische witpunthaaien, manta's en duivelsroggen op te nemen in Bijlage I van CITES, die de sterkste bescherming biedt door commerciële handel te verbieden.

Ook voor de ernstig bedreigde wigvis en gitaarroggen worden tijdelijke handelsverboden via voorstellen voor een quotumvrij bestand ingediend. Volgens de WCS zouden deze dezelfde impact hebben als opname in Bijlage I.

De nieuwe vermeldingen helpen om handhavingslacunes te dichten, illegale handel tegen te gaan en overheden en gemeenschappen in staat te stellen belangrijke mariene soorten te beschermen tegen overexploitatie en export.

Reuzengitaarrog (Ocean Image Bank © Jake Wilton)

Twee aanvullende voorstellen beogen bescherming op het niveau van Bijlage II van CITES te bieden aan haaien- en roggensoorten die nu minder voor hun soort worden verhandeld. vinnen dan voor olie en vlees.

“De afgelopen tien jaar heeft CITES zich vooral gericht op de haaien-vin handel, en nu 90% van die handel gereguleerd is, moet de focus verschuiven naar andere factoren die de overbevissing van haaien veroorzaken", benadrukt WCS, die de leiderschapskwaliteiten van Panama, Ecuador, Brazilië, Senegal, Benin, de EU en het Verenigd Koninkrijk heeft geprezen bij het leiden van de nieuwe voorstellen.

Deze voorstellen pleiten voor betere bescherming van langzaam groeiende diepzeegulperhaaien, om ervoor te zorgen dat de handel in hun waardevolle levertraan, die wordt gebruikt in hoogwaardige cosmetica, legaal en duurzaam is. Ook pleiten ze voor gladde haaien, die overbevist en internationaal verhandeld worden voor hun vlees.

In totaal worden er meer dan 70 haaien- en roggensoorten voorgedragen voor opname op de CITES-lijst tijdens CoP 20, waarbij meer dan 50 regeringen hun naam hebben toegevoegd aan zeven lijstvoorstellen.

Ook op Divernet: CHINA ZWEMT TEGEN DE VLOED IN OM DE MEESTE ORKA'S TE BEPERKEN, Rifhaaien in groter gevaar dan verwacht, MAKO- DOORBRAAK: MEER GOED NIEUWS VOOR HAAIEN, DUIKERDRUK HELPT BIJ HET BEREIKEN VAN HET 'KEERPUNT' VAN DE HAAI