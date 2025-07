Satellieten/AI zorgen voor 'beschermde' gebieden in MPA's

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief

at

at 10: 39 am

Uit een uniek onderzoek is gebleken dat beschermde zeegebieden (MPA's) erin slagen de industriële visserij aan banden te leggen. Maar alleen de gebieden die tot de best bewaakte zeegebieden ter wereld behoren, en die optimaal gebruikmaken van hulpmiddelen zoals satellietvolgsystemen en kunstmatige intelligentie, vallen onder deze studie.

Het door vakgenoten beoordeelde onderzoek draagt met zekerheid de titel Er vindt weinig tot geen industriële visserij plaats in volledig en zeer beschermde zeegebiedenSatellietbeelden in combinatie met AI-technologie kunnen de voorheen ontraceerbare vaartuigen die verantwoordelijk zijn voor illegale visserij, opsporen, zo stelt het rapport. Dit roept de vraag op waarom een gebied dat in de 21e eeuw tot beschermd zeegebied is benoemd, een 'papieren park' zou moeten blijven.

Volgens het rapport was er in 78.5% van de 1,380 onderzochte beschermde zeegebieden geen sprake van commerciële visserij. Van de beschermde zeegebieden waar met satellietbeelden wel illegale visserij werd gedetecteerd, werd in 82% gemiddeld minder dan 24 uur per kalenderjaar gevist.

Jack bij Roca Partida, Revillagigedo-eilanden (Enric Sala, National Geographic Ongerepte Zee)

In streng beschermde beschermde zeegebieden zijn gemiddeld negen keer minder vissersschepen per vierkante kilometer aanwezig dan in onbeschermde kustgebieden.

Tot de beschermde zeegebieden waar wel veel gevist wordt, behoren onder meer de Chagos Marine Reserve, South Georgia & the South Sandwich Islands en het Great Barrier Reef Marine Park (samen met het Great Barrier Reef Coast Marine Park). In elk gebied wordt ongeveer 900 uur per jaar gevist.

“Omdat strikt beschermde zeegebieden illegale visserij ontmoedigen, zijn er veel meer vissen binnen hun grenzen; ze produceren veel meer jongen en helpen de omliggende gebieden te herstellen”, merkt medeauteur van de studie Enric Sala op, National Geographic Explorer in Residence en oprichter van Ongerepte zeeën“Met andere woorden: de visserijsector profiteert van het naleven van de regels.”

Langoesten, Roca Partida, Revillagigedo-eilanden (Enric Sala, National Geographic Ongerepte Zeeën)

Overloop van vis

Uit ander onderzoek is gebleken dat de overdracht van vis en ongewervelden vanuit beschermde zeegebieden de vangst buiten de grenzen ervan met 12 tot 18% kan doen toenemen.

"Illegale visserij vindt plaats in beschermde gebieden in de oceaan, maar dankzij satellieten hebben we – voor het eerst ooit – ontdekt dat het beschermingsniveau bepaalt hoeveel risico industriële vissers bereid zijn te nemen", aldus Sala.

Illegale visserij brengt zowel de gezondheid van oceanische ecosystemen als de economische stabiliteit van de visserijsector in gevaar, aldus de studie. Streng beschermde beschermde beschermde zeegebieden herstellen het zeeleven binnen hun grenzen, verbeteren de lokale visserij, zorgen voor banen en economische voordelen, en vergroten de veerkracht tegen een opwarmende oceaan.

In de mariene mariene gebieden die slechts minimaal of licht beschermd zijn, verdwijnen de voordelen vrijwel volledig.

Vissen en koraalrif bij Pulo Anna, Palau (Manu San Félix, National Geographic Pristine Seas)

"De oceaan is niet langer te groot om te observeren. Met geavanceerde satellieten en kunstmatige intelligentie (AI) maken we illegale visserij zichtbaar en bewijzen we dat sterke mariene bescherming werkt", aldus Juan Mayorga, medeauteur van de studie en Pristine Seas-wetenschapper.

Om tot hun conclusies te komen, analyseerden de onderzoekers de posities van vijf miljard schepen uit het Automatic Identification System (AIS), een op GPS gebaseerd veiligheidssignaal dat door veel industriële vissersvaartuigen wordt verzonden.

Ze combineerden deze gegevens met satellietbeelden die waren gegenereerd door Synthetic Aperture Radar (SAR), waarmee schepen kunnen worden gedetecteerd, ongeacht de weers- of lichtomstandigheden.

Door de datasets te combineren met behulp van AI-modellen die zijn ontwikkeld door Global Fishing Horloge stelde de onderzoekers in staat om de meeste vissersschepen die langer waren dan 15 meter te detecteren, inclusief 'donkere' schepen die hun locatie niet willen doorgeven.

Barracuda bij het Bikar-atol op de Marshalleilanden (Enric Sala, National Geographic Pristine Seas)

Het volledige plaatje

"Geen enkele dataset kan de uitdaging van het monitoren van visserijactiviteiten op zee oplossen; elk heeft zijn blinde vlekken", zegt Mayorga. "Maar wanneer we ze combineren, komt hun kracht naar voren.

"Door AIS-tracking te combineren met satellietradarbeelden en kunstmatige intelligentie (AI) komen we nu veel dichter bij een volledig beeld van de menselijke activiteiten in de oceaan.

“Dat is vooral belangrijk in de kroonjuwelen van de oceaan – de best beschermde gebieden ter wereld – waar de inzet voor handhaving en biodiversiteit het hoogst is.”

Maanvissen, San Benedicto, Revillagigedo-eilanden (Enric Sala, National Geographic Ongerepte Zeeën)

Volgens de auteurs ontbraken AIS-gegevens bij bijna 90% van de SAR-gebaseerde detecties van vissersvaartuigen binnen de beschermde mariene gebieden, terwijl de nieuwe methodologie een krachtige manier biedt om de naleving van de visserijregels te beoordelen en blinde vlekken in huidige monitoringmethoden te overbruggen.

"Door satellieten te gebruiken om vissersschepen te volgen, kunnen landen de locaties van illegale activiteiten voorspellen en patrouilles gerichter inzetten, wat zowel mankracht als geld bespaart", concludeert hoofdonderzoeker prof. Jennifer Raynor van de Universiteit van Wisconsin-Madison. Het onderzoeksartikel is gepubliceerd in het tijdschrift Wetenschap.

Ook op Divernet: De meeste maatregelen ter bescherming van de zee werken niet, Mooie 30×30 belooft 'een druppel op een gloeiende plaat', Harde Attenborough-film veroordeelt MPA-visserij, Hoe je miljarden kunt verdienen – door duikhotspots te beschermen