Roma – Wakatobi's duiklocatie nr. 42

For the underwater photographer, Roma’s magnificent collection of coral and unique fish life at Wakatobi can present a tough choice in which way to go – macro or wide-angle.

Roma is one of the most popular and celebrated dive sites found within the private marine preserve maintained by the Wakatobi duikresort. Numerous publications, blogs and guest reviews have labeled it as one of the world’s premier dive sites. Located just offshore of the northwestern corner of Tomia Island, this elongated sea mount rises from deep water to within two meters of the surface at low tide. The site takes its name from the fringing ring of potato coral that encircles the crest of the formation in a pattern reminiscent of the Colosseum in Rome.

Anemoonvissen met hun slanganemonen floreren tussen de kolonies aardappelkoralen die het ondiepe gebied van Roma's langgerekte zeeberg domineren.

Het terrein van pinnacle’s De ondiepe piek is vaak gehuld in kolkende wolken fusiliers, piramidevlinders, sergeant majors, snappers en roodgetande trekkervissen, wat snorkelaars in verrukking brengt en welkom is om duikers te vergezellen tijdens bezoeken aan de plek. Met helder water en voldoende zonlicht kunnen snorkelaars op zoek gaan naar zeeleven tussen de vele soorten koraal die bij Roma gedijen. Op deze bovenste verdieping leven talloze kolonies anemonen en hun anemoonvissen, en de plek staat bekend om zijn populatie gestreepte zeekraits, die vaak door plooien en spleten in de zeebodem kunnen worden gespot.

Midden in de diepte bij Roma wordt een duiker begroet door een grote school snappers.

Als duikers van de top afdalen, worden ze mogelijk ondergedompeld in een grote school zwartvin- en grootoogbarracuda's, of zwemmen ze in een krioelende massa snapper- en jack-crevalle.

Over het zeegebergtelandschap van Roma bevindt zich een dichte mix van harde koralen en sponzen, waarvan vele met crinoïden erop.

Op een diepte van 20 meter delen de productieve koraalkolonies van de locatie de ruimte met een bosje grote vatsponzen. Een blik in de binnenste uitsparingen van deze buitenmaatse filtervoeders kan een groot aantal kleine schaaldieren onthullen

Grote kolonies Turbinaria mesenterina, algemeen bekend als schijf- of scrollkoraal, kunnen vaak een configuratie aannemen die lijkt op een gigantische roos. Roma beschikt over twee van dergelijke formaties, waarvan de grootste ongeveer 6 meter breed is.

Geen bezoek aan Roma is compleet zonder een stop om de kenmerkende formatie die bekend staat als The Rose te bekijken. Deze cirkelvormige kolonie turbinaria-koraal heeft een doorsnede van ongeveer 6 meter. Van bovenaf gezien vormen de gebeeldhouwde bladachtige plooien van de formatie samen de indruk van een gigantische rozenbloem. Op basis van de omvang van deze koraalkolonie wordt geschat dat deze minstens 20 jaar oud is.

When it comes to wonderous treasures and treats, Roma carries them large and small, to even the tiniest like this Pontoh’s pygmy seahorse (Hippocampus pontohi).

Na het bekijken van The Rose beginnen duikers doorgaans aan een langzame opstijging, waarbij profielen op meerdere niveaus van meer dan een uur mogelijk zijn. Terwijl ze de bergkam van de zeeberg beklimmen, kunnen ze kiezen tussen twee duidelijk verschillende landschappen. Aan de linkerkant wordt het hoogtepunt een bijna verticale muur die bedekt is met een dicht mengsel van harde koralen en sponzen. Crinoïden strijken neer op de buitenranden van vertakte koralen en strekken zich uit met stroken, veelkleurige tentakels om passerende stukjes op te vangen die door de stroming worden meegebracht. Als je beter kijkt, kun je krokodillenvissen ontdekken die in een hinderlaag aan de rand van een uitloper zijn uitgezet.

Voor onderwaterfotografen kan Roma een lastige keuze zijn welke kant ze op moeten: macro of groothoek. Als je breed gaat, loop je het risico geweldige macro-onderwerpen zoals deze schorpioenvis met paarse bladeren mis te lopen.

De andere kant van de berg biedt een zachtere helling bedekt met pavona-koraal en bosjes kleurrijke sponzen, allemaal afgewisseld tussen stukken wit zand. De slaachtige armen van de koralen bieden onderdak aan een verscheidenheid aan kleine rifvissen. Inktvissen en Octopus zijn met voorspelbare regelmaat op deze site te vinden. Als je beter kijkt, zie je veelkleurige naaktslakken die zich bezighouden met langzame, glibberige marsen, bidsprinkhaangarnalen op jacht en geelgebande kaakvissen die holen uitgraven in de zandplekken.

