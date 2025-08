'Roekeloze minachting voor veiligheid': rapport bekritiseert Titan-piloot Rush

Het catastrofale verlies van de Titan duikboot en zijn vijf inzittenden tijdens het duiken naar de 3.8 km diepe Titanisch De Marine Board of Investigation (MBI) van de Amerikaanse kustwacht stelde dinsdag in een onthullend rapport over de achtergrond van het dodelijke incident dat de ramp in juni 2023 had kunnen worden voorkomen.

De gebeurtenissen werden in enig detail beschreven in Divernet rapporten op dat moment en na het incidentDe ‘initiërende gebeurtenis’ was een verlies van structurele integriteit dat de catastrofale implosie van TitanDe romp van het vliegtuig, waarbij het waarschijnlijke breekpunt de lijmverbinding tussen de titanium voorkoepel en het titanium segment of de koolstofvezelromp is.

Onvolkomenheden in het ontwerp en de constructie van de onderzeeër hadden de structurele integriteit ervan verzwakt, wat waarschijnlijk in de loop der tijd nog verder is verslechterd. De belangrijkste factoren die tot de implosie hebben geleid, waren volgens het MBI-rapport het ontoereikende ontwerp-, certificerings-, onderhouds- en inspectieproces van exploitant OceanGate. Titan.

Ingenieurs op het gebied van maritieme veiligheid inspecteren de teruggevonden achterste titanium eindkap van de Titan (US National Transportation Safety Board)

Onder vele andere details, de 327-pagina's tellende rapport verwijst naar de omvang van de misleiding die bij de verkoop van Titanisch expedities naar “missiespecialisten”, een term voor het betalen van passagiers die bedoeld zijn om de regelgeving te omzeilen, op een onderzeeër die slechts elf testduiken had ondergaan en de duikdieptes niet had overschreden voordat hij die passagiers naar de diepte van de zee bracht. Titanisch.

Opgeblazen cijfers

Het rapport onthult ‘een verontrustend patroon van verkeerde voorstelling van zaken en roekeloze minachting voor de veiligheid bij de exploitatie van de OceanGate-wateren’ Titan duikboot', waarbij OceanGate's CEO Stockton Rush, die als piloot een van de vijf inzittenden was die bij het incident om het leven kwamen, 'schijnbaar opgeblazen aantallen gebruikte om de waargenomen veiligheid en het aantal duiken van de laatste Titan romp.

"Deze opzettelijke manipulatie van gegevens wekte een verkeerd beeld van de bewezen betrouwbaarheid en veiligheid van de onderzeeër en, cruciaal, deze verkeerde voorstelling van zaken gaf de missiespecialisten een overdreven gevoel van veiligheid en zekerheid", aldus het MBI. "De beperkte tests van de definitieve Titan De romp spreekt alle beweringen over rigoureuze validatie rechtstreeks tegen.”

Als voorbeeld van wat wordt beschreven als Rush's "minachting voor traditionele veiligheidsprotocollen voor onderzeeërs", stelt het rapport dat hij er in 2021 voor had gekozen om slechts vier in plaats van de vereiste 18 bouten te gebruiken om Titan's voorste koepel naar de rest van de onderzeeër "omdat het minder tijd kostte".

De Titan-onderzeeër en zijn platform (OceanGate)

De bezwaren van de directeur van de technische dienst werden verworpen, en hoewel Titan Terwijl de koepel op het moederschip werd gehesen, waren de bouten afgeknapt, waardoor de koepel loskwam en op het onderwaterplatform viel. Dit zou "de neiging van OceanGate om operationele risico's niet grondig te beoordelen, en vaak prioriteit te geven aan operationele efficiëntie boven veiligheid" benadrukken.

Het bedrijf zou hebben nagelaten om bekende rompafwijkingen naar behoren te onderzoeken en aan te pakken na de ramp in 2022. Titanisch expeditie. TitanHet realtime monitoringsysteem van had gegevens gegenereerd die geanalyseerd en opgevolgd hadden moeten worden, maar OceanGate had geen preventief onderhoud uitgevoerd en de gegevens ook niet op de juiste manier opgeslagen. Titan tijdens de langdurige rustperiode voorafgaand aan de expeditie van 2023.

'Implosie bijna zeker'

De MBI verwijst naar een ‘giftige werkcultuur’ bij OceanGate, waarbij werknemers, met name in technische en operationele functies, ‘werden afgeschrikt en gekleineerd als ze hun zorgen uitten. Hierdoor ontstond een omgeving waarin veiligheid op de tweede plaats kwam en bezorgde werknemers ontslag namen of werden ontslagen’.

Rush's veelzijdige rollen als medeoprichter, CEO, secretaris van de raad van bestuur, hoofdpiloot en primaire investeerder "stelden hem in staat om geleidelijk zijn gecentraliseerde en dominante controle over alle beslissingen en activiteiten van OceanGate te verstevigen", aldus het rapport.

Stockton Rush: 'Minachting voor traditionele veiligheidsprotocollen voor onderzeeërs'

“Deze bedrijfsstructuur, gecombineerd met het ontbreken van betekenisvol extern toezicht en de afwijzende houding van het management ten opzichte van veiligheidsproblemen, creëerde een omgeving die Titan om te blijven opereren terwijl de dreiging van een uiteindelijke implosie bijna zeker toeneemt.”

De vier mannen die samen met Rush omkwamen waren de veteranen van de Franse duikboot en Titanisch specialist Paul-Henri Nargeolet en de Britse burgers Hamish Harding en Shahzada Dawood en zijn 19-jarige zoon Suleman. De expeditie van 2023 was aangekondigd als vijf afzonderlijke missies van 8-10 dagen, en de specialisten van de missie van de gedoemde "Dive 88" hadden £ 650,000 aan kosten betaald voor de duik.

OceanGate kampte naar verluidt met toenemende financiële tekorten omdat onzekere sponsors zich hadden teruggetrokken.

Volgens het rapport werd de ondertekening van aansprakelijkheidsverklaringen door missiespecialisten meestal vlak voor de geplande duiken gepland. Hoewel er eerder een "74-uurs interne training" was beloofd, zouden ze tegen die tijd hebben geconstateerd dat het trainingsniveau aanzienlijk varieerde en vaak ver onder de maat was, terwijl de medische screening ontoereikend of zelfs helemaal niet bestond.

Veiligheidsmaatregelen voor de toekomst

Het rapport maakt melding van een ontoereikend binnenlands en internationaal regelgevingskader voor onderwateroperaties en ‘schepen met een nieuw ontwerp’, en een ineffectieve klokkenluidersregeling onder de Seaman’s Protection Act in de VS.

Het bevat daarom 17 veiligheidsaanbevelingen die gericht zijn op het versterken van het toezicht op onderwateroperaties, het verbeteren van de coördinatie tussen Amerikaanse federale agentschappen en het dichten van lacunes in het internationale maritieme beleid.

Deze aanbevelingen omvatten het beperken van de aanduiding "Oceanografisch onderzoeksvaartuig" voor onderzeeërs; het uitbreiden van federale en internationale vereisten naar alle onderzeeërs waarmee wetenschappelijke of commerciële duiken worden uitgevoerd; en het vereisen van documentatie van de kustwacht voor alle Amerikaanse onderzeeërs.

Wat er met Titan is gebeurd, kan een voorbode zijn van nieuw toezicht op onderzeeërs (OceanGate)

In het MBI-rapport van de kustwacht wordt ook aanbevolen het kustwachtpersoneel te versterken ter ondersteuning van het nieuwe toezicht op de bouw van onderzeeboten en ‘schepen met een nieuw ontwerp’, inclusief inspecties ter plaatse.

Verdere aanbevelingen omvatten het verplichten van duikbootoperators om duik- en noodplannen in te dienen bij lokale kustwachtfunctionarissen; het evalueren van de onderzeese zoek- en reddingscapaciteiten van de kustwacht; en het samenwerken met de Internationale Maritieme Organisatie. (IMO) om passagiersonderzeeboten te definiëren en de internationale veiligheidseisen voor gebruik op volle zee uit te breiden.

Sterker toezicht

Het rapport roept ook op tot een nieuwe Occupational Safety & Health Administration (OSHA) en de kustwacht zijn overeengekomen om de protocollen voor het onderzoeken van klokkenluiders te verduidelijken en de coördinatie tussen de verschillende instanties in de VS te verbeteren.

“Het twee jaar durende onderzoek heeft meerdere factoren aan het licht gebracht die hebben geleid tot deze tragedie, wat waardevolle lessen heeft opgeleverd om een dergelijke gebeurtenis in de toekomst te voorkomen”, aldus Titan MBI-voorzitter Jason Neubauer: "Er is behoefte aan sterker toezicht en duidelijke opties voor exploitanten die nieuwe concepten buiten het bestaande regelgevingskader verkennen.

Neubauer zei optimistisch te zijn dat de bevindingen en aanbevelingen “zullen bijdragen aan een beter bewustzijn van de risico’s en het belang van goed toezicht, terwijl er tegelijkertijd een pad voor innovatie wordt geboden”.

De commandant van de kustwacht moet het rapport nu beoordelen voordat er een ‘definitief actiememorandum’ wordt uitgegeven.