Realiteitscheck: koraalherstel zal de riffen van de wereld niet redden

Het is niet een boodschap die een duiker graag wil horen, maar onafhankelijk onderzoek naar koraalrestauratieprojecten wereldwijd heeft COREY JA BRADSHAW van Flinders University, CLELIA MULÀ van de University of Western Australia, GIOVANNI STRONA van de University of Helsinki en hun team tot een moeilijke conclusie gebracht

Koraalriffen zijn veel meer dan alleen een mooie plek om te bezoeken. Ze behoren tot de rijkste ecosystemen ter wereld en herbergen ongeveer een derde van alle mariene soorten.

Deze riffen profiteren ook direct meer dan een miljard mensen, het biedt middelen van bestaan ​​en voedselzekerheid, maar ook bescherming tegen stormen en kusterosie.

Zonder koraalriffen zou de wereld een veel armere plek zijn. Dus wanneer koraal afsterft of beschadigd raakt, proberen veel mensen het te herstellen. Maar de omvang van de taak neemt toe naarmate het klimaat blijft opwarmen.

In ons nieuwe onderzoek, hebben we de volledige omvang van bestaande koraalherstelprojecten wereldwijd onderzocht. We keken naar wat hun succes of falen bepaalt, en hoeveel het daadwerkelijk zou kosten om te herstellen wat al verloren is gegaan. Het herstellen van de riffen die we wereldwijd al verloren hebben, zou tot wel 26 biljoen Australische dollar (12.5 biljoen pond) kunnen kosten.

gebleekt Acropora koralen op de Malediven (Davide Seveso / Universiteit van Milaan)

Wereldwijde verliezen

Helaas hebben koraalriffen overal ter wereld te lijden. Opwarming van de aarde en mariene hittegolven zijn de belangrijkste boosdoeners, maar overbevissing en vervuiling de zaken erger maken.

Wanneer de zeewatertemperaturen gedurende langere tijd boven het seizoensgemiddelde uitkomen, kunnen koralen gebleektZe verliezen hun kleur als ze hun symbiotische algen Bij stress wordt het witte skelet eronder zichtbaar. Ernstige verbleking kan koraal doden.

Koraalverbleking en massale koraalsterfte zijn nu alledaags. Vorige maand was er een enorme warmwaterpluim grote delen van het Ningaloo Reef gebleekt aan de noordwestkust van Australië net als grote delen van het noordelijke Great Barrier Reef bleken aan de noordoostkust.

Sinds begin 2023 heeft er in de hele tropen en delen van de Indische Oceaan.

De afgelopen 40 jaar is de omvang van koraalriffen toegenomen is gehalveerdNaarmate de klimaatverandering voortduurt, zullen de koraalverblekingen en de sterfte van koraal toenemen. komen vaker voor. Meer dan 90% van de koraalriffen lopen tegen het einde van de eeuw het risico op langdurige degradatie.

Dode koralen op de Malediven na een bleking (Simone Montano / Universiteit van Milaan)

Directe interventie

Het herstel van koraalriffen kan veel vormen, inclusief het verwijderen van koraal-etende soorten zoals papegaaivissen, het overbrengen van koraalspawn of zelfs het manipuleren van de lokale gemeenschap van microben om de overleving van het koraal te verbeteren.

Maar het meest voorkomende type restauratie is veruit “koraal tuinieren”, waarbij koraalfragmenten die in kwekerijen zijn gekweekt, terug naar het rif worden getransplanteerd.

Het probleem is de schaal. Koraalherstel kan alleen succesvol worden uitgevoerd op kleine schaal. De meeste projecten beslaan slechts enkele honderden of duizenden vierkante meters. Vergelijk dat met bijna 12,000 vierkante kilometer. verlies en degradatie tussen 2009 en 2018. Restauratieprojecten zijn lang niet zo grootschalig als nodig is om de verliezen als gevolg van klimaatverandering en andere bedreigingen te compenseren.

Natuurbeschermers houden zich bezig met het kweken van koraal en helpen deze unieke levensvormen te behouden

Torenhoge kosten

Koraalherstel is duur, variërend van ongeveer $ 10,000 tot $ 226 miljoen (£ 4,800-£ 109 miljoen) per hectare. Deze brede spreiding weerspiegelt de variabele kosten van de verschillende gebruikte technieken, de toegankelijkheid en de arbeidskosten.

Zo is koraaltuinieren (koraalfragmenten die in kwekerijen worden gekweekt en teruggeplaatst naar het rif) relatief goedkoop (mediaan $ 558,000 of £ 270,000 per hectare) vergeleken met het zaaien van koraallarven (mediaan $ 830,000 of £ 400,000 per hectare). De aanleg van kunstmatige riffen kan tot $ 226 miljoen (£ 109 miljoen) per hectare kosten.

We hebben geschat dat het zou kosten meer dan $ 1.6 miljard (£772 miljoen) om slechts 10% van de gedegradeerde koraalgebieden wereldwijd te herstellen. Dit is tegen de laagste kosten per hectare en ervan uitgaande dat alle herstelprojecten succesvol zijn.

Zelfs onze voorzichtige schatting bedraagt ​​vier keer meer dan de totale investering in koraalherstel in de afgelopen tien jaar ($410 miljoen of £198 miljoen).

Maar het is redelijk om de hoogste kosten per hectare te hanteren, gezien de hoge faalpercentages, de noodzaak om meerdere technieken op dezelfde locatie te gebruiken en de hoge kosten van het werken op afgelegen riffen. Het herstellen van 10% van de gedegradeerde koraalgebieden wereldwijd, met een kostenplaatje van $ 226 miljoen per hectare, zou meer dan $ 26 biljoen (£ 12.5 biljoen) kosten – bijna tien keer zoveel als de Australische kosten. jaarlijks bbp.

Het is daarom financieel onmogelijk om het aanhoudende verlies aan koraalriffen met herstelwerkzaamheden aan te pakken, ook al kunnen lokale projecten nog wel enige voordelen opleveren.

Touwkwekerijen verzorgen koraalfragmenten totdat ze klaar zijn om uitgeplant te worden (Luca Saponari / Universiteit van Milaan)

Locatie, locatie, locatie

Onze onderzoek We hebben ook gekeken naar wat de keuze van herstellocaties beïnvloedt. We ontdekten dat dit vooral afhangt van hoe dicht een rif bij menselijke nederzettingen ligt.

Op zichzelf is dit niet per se slecht. Maar we ontdekten ook dat herstelmaatregelen vaker plaatsvonden in riffen die al door menselijke activiteit waren aangetast en waar minder koraalsoorten voorkomen.

Dat betekent dat we ons niet per se richten op locaties waar de kans op succes het grootst is, of die een groot ecologisch belang hebben.

Een andere beperking is dat koraaltuinieren normaal gesproken slechts een paar koraalsoorten – het makkelijkst te kweken en te verplanten. Hoewel dit de koraalbedekking nog steeds kan vergroten, herstelt de koraaldiversiteit niet voorzover noodzakelijk voor gezonde, veerkrachtige ecosystemen.

Het meten van 'succes'

Een andere trieste realiteit is dat meer dan een derde van alle inspanningen voor koraalherstel mislukkenRedenen hiervoor kunnen zijn: slechte planning, onbewezen technologieën, onvoldoende monitoring en de daaropvolgende hittegolven.

Helaas is er geen standaardmanier om gegevens te verzamelen of te rapporteren over restauratieprojecten. Dit maakt het moeilijk – of onmogelijk – om de voorwaarden te identificeren die tot succes leiden, en remt het tempo van verbetering.

Nu slagen, later falen

De meeste koraaltransplantaties worden gecontroleerd op minder dan 18 maandenZelfs als ze die periode overleven, is er geen garantie dat ze het langer volhouden. Het succespercentage op de lange termijn is onbekend.

Toen we de waarschijnlijkheid van extreme hittegolven direct na het herstel en in de komende decennia onderzochten, we hebben gevonden dat de meeste gerestaureerde locaties kort na de restauratie al ernstig verblekt waren. Het zal moeilijk zijn om locaties te vinden die gespaard blijven van toekomstige opwarming van de aarde.

Soms wordt het jonge koraal gebleekt voordat het restauratieproject is voltooid (Davide Seveso / Universiteit van Milaan)

Geen vervanging voor klimaatactie

Koraalherstel kan in bepaalde omstandigheden een waardevol instrument zijn: wanneer het de betrokkenheid van de gemeenschap bevordert en inspeelt op lokale behoeften. Maar het is nog niet – en zal misschien ook nooit – haalbaar om voldoende op te schalen om op de lange termijn betekenisvolle positieve effecten te hebben op koraalrifecosystemen.

Deze reality check zou een constructief debat moeten stimuleren over wanneer en waar herstel de moeite waard is. Zonder de tempo en omvang van de klimaatverandering, wij hebben weinig vermogen om koraalriffen te redden van enorme verliezen in de komende eeuw en daarna.

Andere beschermingsbenaderingen zoals het vaststellen, handhaven en handhaven van beschermde mariene gebieden en verbeteren waterkwaliteit de kans op succes van een koraalherstelproject zou kunnen vergroten. Deze inspanningen zouden ook kunnen ondersteuning van lokale menselijke gemeenschappen met prikkels voor natuurbehoud.

Het versterken van complementaire strategieën zou daarom de veerkracht van ecosystemen kunnen vergroten en zo het bereik en succes van koraalherstelprojecten kunnen vergroten.

