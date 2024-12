Vervuilende scheepswrakken zijn de tikkende tijdbom

Ze liggen op de bodem van onze oceanen, zegt FRASER STURT van de Universiteit van Southampton

Op de bodem van de oceanen en zeeën liggen meer dan 8,500 scheepswrakken uit twee wereldoorlogen. Geschat wordt dat deze wrakken wel 6 miljard gallons (22.7 miljard liter) olieevenals munitie, giftig zware metalen en zelfs chemische wapens.

Decennialang lagen deze wrakken grotendeels uit het zicht en uit de gedachten. Maar al die tijd hebben ze structuren zijn gedegradeerd, waardoor de kans op plotselinge vrijlatingen van giftige stoffen in het mariene milieu onverbiddelijk toeneemt milieu.

In delen van de wereld verergert klimaatverandering dit risico. Stijgende oceaantemperaturen, verzuring en toenemende stormen versnellen de afbraak van deze wrakken.

Natuurlijk zijn wrakken uit de wereldoorlogen lang niet de enige die op de bodem van de zee te vinden zijn, en nog veel meer dragen bij aan het probleem. De kosten voor het aanpakken van dit wereldwijde probleem zijn geschat op VS $340 miljard (£261 miljard).

Hoeveel van deze wrakken vormen een bedreiging voor de veiligheid van mensen, kustgemeenschappen en het milieu? Wat kan er gedaan worden – en waarom hebben we dat niet eerder gedaan?

Het probleem in kaart brengen

De ruwe cijfers in dollars en de aantallen wrakken op de kaart baren terecht zorgen. Werk van onderzoekers zoals Paul Heersink hebben verschillende datasets samengebracht om de omvang van de uitdaging te visualiseren. Toch kunnen deze cijfers, en de positie van stippen op kaarten, ook een vals gevoel van zekerheid geven.

Het blijft zo dat de oceanen en zeeën van de wereld niet zo goed in kaart zijn gebracht als we zouden willen, met ongeveer 23% die gedetailleerd is beschreven en in kaart is gebracht. Zelfs dat niveau van detail schiet vaak tekort om een ​​wrak positief te identificeren, laat staan ​​om het risico te bepalen dat het zou kunnen vormen.

Het langzaam lekkende wrak van Pearl Harbor trekt nog steeds zeeleven aan (Jill DeVito)

Er is een voortdurende wereldwijde drang om onze kartering van de oceaanruimte te verbeteren onder auspiciën van de Zeebodem 2030-project, die streeft naar een universele resolutie van 100 x 100 m. Dat betekent dat één "pixel" aan informatie gelijk zou staan ​​aan ongeveer twee voetbalvelden.

Dit zal een enorme verandering teweegbrengen in onze kennis van de oceaanbodem, maar het zal niet alle details onthullen van al die dingen die je op die twee voetbalvelden zou kunnen verstoppen (waaronder nogal wat wrakken).

Veel van de wrakken die de grootste problemen kunnen opleveren, bevinden zich in ondiepere kustwateren. Daar kunnen overheidsinitiatieven voor kartering en werk van de industrie veel nauwkeuriger resultaten opleveren. Toch blijft het een uitdaging om ze te identificeren.

Hoe zit het met archiefstukken? Historische stukken, zoals die van Stichting Lloyd's Register in Londen, zijn fundamenteel om meer zekerheid te bieden over de omvang en aard van de uitdaging. Ze bevatten de details van scheepsstructuren, vervoerde ladingen en de laatst bekende posities vóór het verlies.

De nauwkeurigheid van die posities is echter wisselend, wat betekent dat het niet eenvoudig is om precies te weten waar op de zeebodem een ​​wrak zich zou kunnen bevinden, en dus hoe het te onderzoeken en het risico ervan te beoordelen. Dit wordt in schril contrast geplaatst door het werk van de Britse maritieme archeoloog Innes McCartney en oceanograaf Mike Roberts, wiens gedetailleerde geofysische en archiefonderzoeken in de Ierse Zee aantoonden dat historische wrakken vaak verkeerd zijn toegeschreven en verkeerd zijn gelokaliseerd. Dit betekent dat de stippen op de kaart vaak op de verkeerde plaatsen staan ​​en dat tot 60% op onbekende locaties op de zeebodem kan liggen.

Schipbreuk (Pascal Ingelrest / Pexels)

Een race tegen de klok

De meeste wrakken die de grootste zorg baren, zijn van metaal, of metaal- en houtconstructies. Het staal in deze wrakken degradeert langzaam, waardoor de kans groter wordt dat ladingen worden gemorst en onderdelen kapotgaan. Dit is echter slechts een deel van het risico.

De zee wordt een steeds drukkere plek, omdat we intensiever vissen en de bouw van offshore windmolenparken en andere energie-installaties opvoeren om netto nul-verplichtingen na te komen. Dit alles heeft invloed op de zeebodem en kan de dynamiek van wraklocaties fysiek verstoren of veranderen.

Er is toenemende wereldwijde erkenning van de noodzaak om dit probleem aan te pakken. Het is tot op heden onopgelost gebleven vanwege de complexe internationale en interdisciplinaire uitdaging die het vormt.

Veel van de wrakken liggen in wateren voor de kust van landen die niets te maken met de oorspronkelijke eigenaar van het schip. Hoe bepalen we dan wie verantwoordelijk is? En wie betaalt voor de schoonmaak – vooral als de oorspronkelijke eigenaar profiteert van het juridische lek van soevereine immuniteit?

Volgens dit concept kan de vlaggenstaat (het land waar het schip is geregistreerd) niet aansprakelijk worden gesteld op grond van het internationaal recht en is daarom niet wettelijk verplicht om te betalen.

Naast deze fundamentele vragen over verantwoordelijkheid, zijn er technische uitdagingen. Het is lastig om precies te weten hoeveel wrakken er zijn en hoe we ze kunnen lokaliseren. Dus hoe beoordelen we hun toestand en bepalen we of ingrijpen nodig is? En zo ja, hoe grijpen we in?

Elk van deze vragen is een complexe uitdaging en om ze op te lossen zijn de bijdragen nodig van historici, archeologen, ingenieurs, biologen, geofysici, geochemici, hydrografische landmeters, geospatiale data-analisten en ingenieurs.

Dit is al gebeurd, met regionale projecten die kritische vooruitgang boeken en laten zien wat er bereikt kan worden. De immense omvang van het probleem weegt echter zwaarder dan de hoeveelheid werk die tot nu toe is verricht.

Nieuwe technologieën zijn duidelijk cruciaal, net als nieuwe houdingen. De kern van het probleem is een kwestie van kennis en zekerheid: is dit het wrak dat we denken dat het is, vormt het een probleem en zo ja, op welke tijdschaal?

Vooruitgang op het gebied van onderwaterdrones, bekend als Autonomous Underwater Vehicles (AUV's), die zijn uitgerust met een reeks sensoren om de zeebodem te meten en vervuilende stoffen te detecteren, zou kunnen helpen onze kennis over de locaties van wrakken, wat ze vervoeren en hun staat van verval vergroten. AUV's kunnen relatief goedkope, hoge-resolutie data leveren die minder emissies produceren dan een vergelijkbare onderzoekscampagne uitgevoerd vanaf een groot onderzoeksschip.

Inzet van een AUV (MBARI)

Maar we moeten die informatie ook delen en vergelijken met gegevens uit archieven om kennis en hogere niveaus van zekerheid te genereren. Te vaak vinden onderwateronderzoeken en -onderzoeken plaats in silo's, met gegevens die worden bijgehouden door individuele instanties of bedrijven, waardoor een snelle en cumulatieve toename van begrip wordt voorkomen.

De ernst van het milieu- en veiligheidsrisico dat wrakken op de oceaanbodem vormen, en hoe dit in de loop van de tijd verandert, is niet volledig bekend. Maar dit is een probleem dat we kunnen oplossen.

Er is nu actie nodig, aangestuurd door een robuust regelgevings- en financieringskader en technische normen voor sanering. Een wereldwijd partnerschap – codenaam Project Tangaroa – is bijeengeroepen om dat kader te stimuleren – maar politieke wil en financiering zijn vereist om het te verwezenlijken.

Door gericht archief- en onderzoekswerk en door het delen van gegevens en ideeën kunnen we een koers uitzetten naar een toekomst waarin de zee geen plek is waar we vandaag de dag zaken negeren die ons morgen zullen bedreigen.

FRASER STURT is hoogleraar archeologie aan de Universiteit van Southampton. Dit artikel is opnieuw gepubliceerd van The Conversation onder een Creative Commons-licentie. Lees de originele artikel.

