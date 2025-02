On The House – Wakatobi's huisrif

Wat maakt Wakatobi's House Reef precies zijn vele lofbetuigingen waard?

Het is een combinatie van factoren, waaronder gemakkelijke toegang, gezondheid van de habitat, diversiteit aan ecosystemen, een overvloed aan uniek zeeleven en de enorme omvang van het gebied.

Op Wakatobi's House Reef vind je verschillende soorten kluizenaarskaarten. In plaats van een weggegooid slakkenhuis als thuis te gebruiken, leven koraalkluizenaars (geslacht Paguritta) in een klein gaatje in het koraal. Je hebt een scherp oog nodig om er een te spotten, want deze gasten zijn zelden groter dan een zonnebloempit.

Het is dan ook bekend dat gasten hele dagen in de nacht besteden aan kantduiken voor het resort, en velen komen jaar na jaar terug om de ervaring te herhalen.

De ondiepwaterspeeltuin

Tussen het strand en het diepe water ligt een uitgestrekte strook ondiepten vol met grasbedden, zandvlakten, kleurrijke stands van zachte koralen en verspreide harde koraalformaties, allemaal opmerkelijk gezond en op sommige plaatsen behoorlijk dicht. Het is iets wat je niet zo dicht bij een resort zou verwachten. Veel meer dan een zwemtocht tussen de kust en het rif, is dit gebied een prima plek voor een overvloed aan zeeleven, waaronder kikkervissen, steenvissen, sierlijke, robuuste en Halimeda spookfluitvissen, murenen, blauwgevlekte pijlstaartroggen, een verscheidenheid aan koppotigen (Octopusinktvis, inktvis), kaakvissen, garnalen en grondelparen, een overvloed aan naaktslakken, inktvissen, adelaarsroggen die er op bepaalde tijden van het jaar doorheen vliegen, en meer.

Snorkelen in het ondiepe water van het Huisrif.

De ondiepe diepten van dit deel van het House Reef laten voldoende zonlicht toe om de zeebodem te overstromen, waardoor heldere kleuren zichtbaar worden die op grotere diepte verloren zouden gaan. Deze royale hoeveelheid omgevingslicht, gecombineerd met de overvloed aan onderwerpen, zorgt ervoor dat fotografen een ideale onderwaterstudio hebben. De ondiepe wateren hebben ook een bijzondere aantrekkingskracht op snorkelaars, die de zeebodem van dichtbij kunnen bekijken zonder zich ver van de kust te wagen.

Duiken op de rand

De pier van Wakatobi loopt helemaal door tot aan de rand van de afgrond van het House Reef.

Ongeveer 70 meter van het strand maken de contouren van het House Reef een abrupte overgang van ondiep water. Vanaf het einde van Wakatobi's steiger waaiert een prachtige muur uit naar het noorden en het zuiden. Hier begint de rifkam slechts twee meter van het oppervlak en duikt naar diepten van meer dan 80 meter. Deze dramatische topografie creëert een ultieme kans voor duikprofielen met meerdere niveaus. Deze onderwaterwal is bezaaid met uitsteeksels en spleten. Een bloeiende reeks sponzen, harde en zachte koralen herbergen een gevarieerde populatie ongewervelde dieren en vissen, waarbij de mengeling van soorten verandert naarmate de diepte toeneemt.

Waar de ondiepe gedeelten van Wakatobi's House Reef elkaar ontmoeten.

De helderheid van het water in een bereik van meer dan 30 meter zorgt ervoor dat er voldoende omgevingslicht naar de diepte filtert, wat bijdraagt ​​aan het visuele drama van de muren en ondergravende hellingen. Dit gevarieerde landschap biedt eindeloze mogelijkheden voor de jacht op beestjes tussen de koralen en de in schaduw gehulde schuilplaatsen die de hellingen doorklieven. Duikers kunnen hun interesses volgen tot een gekozen diepte en vervolgens langzaam terug naar de oppervlakte werken, waarbij profielen worden gecreëerd die bodemtijden van meer dan een uur mogelijk maken en eindigen met veiligheidsstops tussen levendige koraalformaties. Groene schildpadden en karetschildpadden worden vaak gezien terwijl ze langs de rand van het water varen of een dutje doen onder de overhangende delen van de muur.

Dichtbij de steiger

Zeeleven onder de Wakatobi House Reef Jetty.

De pier bij Wakatobi strekt zich uit tot de buitenrand van het House Reef, waardoor duikers die geen zin hebben om vanaf de kust te zwemmen, gemakkelijk toegang hebben tot de drop-off. De pier is op zichzelf al een opmerkelijke duik. De ondersteunende palen van de pier creëren beschutting en schaduw die grote scholen vissen herbergen. Bij nadere beschouwing worden een schat aan macro-onderwerpen onthuld. De grote betonnen pilaren en balken van de pier zijn de thuisbasis van een assortiment garnalen, krabben en krokodilvissen, en het omliggende gebied staat bekend om de vele kolonies anemonen en hun bijbehorende clownvissen en juffers. Meer dan een half dozijn soorten van deze fotogenieke kleine vissen zijn te vinden tussen de tentakels van hun gastheer, wat gemakkelijke mogelijkheden biedt voor een van de meest iconische onderwaterfoto's.

Dit paar witbladige schorpioenvissen werd net aan de voet van de Wakatobi-steiger gevonden.

Meer exotische wezens liggen ook op de loer onder en rond de steiger, waaronder bladschorpioenvissen, spookfluitvissen, inktvissen vaak in paren en voor degenen met een scherp oog Pegasus Seamoth. Een duik in het ondiepe water kan ook een ontmoeting opleveren met enkele van de hier aanwezige gestreepte zeekraits die deze locatie verkiezen om te jagen.

Taxiboten en drifts

Een duiker die langs de muur vaart, stuit op een groot kersenbloesemkoraal op het House Reef

De steiger is slechts het middelpunt van het House Reef, dat zich uitstrekt tot andere genoemde duikplekken ten noorden en ten zuiden van het resort. Deze enorme uitgestrektheid van riffen en ondiepe wateren biedt vrijwel onbeperkte mogelijkheden om te verkennen. Om duikers te helpen verder weg gelegen delen van het rif te bereiken, beschikt Wakatobi over een vloot taxiboten om de stroming vanaf de steiger af te voeren. Afhankelijk van de richting waarin het water beweegt, zetten taxiboten duikers ver ten noorden of ten zuiden van het resort af voor een uitgebreide stromingsduik die eindigt bij de steigertrappen. Deze lanceringen van 5 tot 7 meter zijn elektrisch aangedreven voor een minimale impact op het milieu en kunnen comfortabel vijf duikers of snorkelaars naar een gekozen locatie vervoeren. Taxiboten varen elke dag van zonsopgang tot zonsondergang en gasten kunnen een rit reserveren of eenvoudigweg vragen bij het duikcentrum en wachten op de volgende beschikbare boot om te worden afgezet. Dit zorgt voor een verbluffende drift langs het rif terug naar de steiger. Neem contact op met het duikcentrum voor getijdenveranderingen.

Wakatobi's House Reef kan enkele zeer zeldzame vondsten opleveren, zoals deze White Cap Goby (Lotilia graciliosa) met zijn huisgenoot Alpheus-garnaal (Alpheus rubromaculatus).

Om drifts te maken die 90 minuten langer duren, kunnen duikers bij het duikcentrum grote tanks aanvragen om voor voldoende gastoevoer te zorgen. Deze drifts zijn ook favoriet bij rebreatherduikers, die hun duiken kunnen uitbreiden tot excursies van meerdere uren. Het huidige record voor een rebreather-driftduik op het House Reef staat op meer dan zes uur!

De donkere kant van het huis

Het House Reef is dag en nacht beschikbaar voor Wakatobi-gasten. Voor sommigen, zonsondergang is de beste tijd om te bezoeken. Terwijl het licht vervaagt, beginnen wezens die overdag actief zijn, beschutting te zoeken, terwijl anderen uit hun holen tevoorschijn komen om zich in de duisternis te voeden. Sluwe, van kleur veranderende koppotigen zoals inktvissen en inktvissen kunnen een reeks levendige roze, paarse, rode en gele tinten aannemen, en patronen die kunnen worden gebruikt voor camouflage, communicatie of zelfs om potentiële prooien te hypnotiseren.

Verpakt in zijn beschermende cocon wordt een papegaaivis voor de nacht in bed gelegd.

Duiklichten onthullen palingen die tussen de koralen door glijden, schildpadden die slapen met hun kop in de overhangende delen van de muur. Oplettende duikers kunnen doktersvissen en andere leden van de dagploeg diep in de uitsparingen en spleten van het rif aantreffen. Omdat vissen geen oogleden hebben die ze kunnen sluiten, lijkt het erop dat ze niet slapen, maar genieten ze in feite van hun versie van een nachtelijke rust. Sommige vissen doen meer dan alleen maar naar bed gaan voor de nacht. Papegaaivissen voeren een van de bekendste bedtijdrituelen uit op de riffen, waarbij ze een geleiachtige slijmbel afscheiden die hun hele lichaam omhult.

Een schorpioenvis met kwastjes (Scorpaenopsis oxycephala) fluoresceert met een interessante combinatie van groen en oranje onder TL-verlichting tijdens een nachtduik op het huisrif.

Nachtduiken bieden ook een unieke kans om het fenomeen van mariene fluorescentie te aanschouwen met het Fluo-dive-programma van het resort. In plaats van conventionele duiklampen krijgen fluo-duikers en fluo-snorkelers speciale blauwe lampen, samen met gele filters die over de duikmasker. Wanneer de stralen van deze lichten langs een rif worden geveegd, lichten bepaalde koralen en dieren op in griezelige gloeiende kleuren, waardoor de nacht in een bizarre lichtshow verandert.

Wilt u het House Reef toevoegen aan uw duikrepertoire? Wakatobi accepteert nu reserveringen voor 2024 en daarna. Maar omdat de tijdslots snel vol raken, is het het beste om Neem contact op met een Wakatobi-vertegenwoordiger binnenkort als u een reis overweegt. Ik kan je verzekeren dat het Wakatobi House-rif en de muren en rifsystemen daarachter zeker een bezoek waard zijn. Sterker nog, gasten keren jaar later terug naar deze magische plek, sommigen hebben hun bezoek meer dan zes keer herhaald.

Contact:

E-mail(office@wakatobi.com)

Informeer(https://www.wakatobi.com/prices-booking/booking-trip-enquiry/)