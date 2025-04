Gele bakstenen weg leidde naar Deens slavenschip ID

Twee scheepswrakken die in de jaren zeventig in ondiepe wateren voor de kust van Costa Rica werden ontdekt, zijn eindelijk geïdentificeerd als Deense slavenschepen uit het begin van de 1970e eeuw. Dat is mogelijk dankzij de datering van jaarringen en de aanwezigheid van stenen met een opvallende kleur.

Lange tijd werd aangenomen dat de wrakken piratenschepen waren. Deze conclusie werd pas getrokken nadat Amerikaanse maritieme archeologen in 2015 gele bakstenen vonden op een van de vindplaatsen nabij Puerto Limón in het Cahuita Nationaal Park.

In 2023 hebben archeologische duikers uit Denemarken nationaal Museum en het Vikingschipmuseum voerden opgravingen uit op een wrak op ongeveer 4 meter diepte. Ze namen monsters van hout en bakstenen uit de lading en vonden ook een aantal kleipijpen, maar pas nu zijn hun conclusies gepubliceerd.

Graafgat op de wraklocatie (John Fhær Engedal Nissen, Nationaal Museum van Denemarken)

Geanalyseerd door experts van het Nationaal Museum en de Universiteit van Zuid-DenemarkenDe monsters bevestigden historische bronnen die het verlies van de beruchte Deense schepen beschrijven Fridericus Quartus en Christianus Quintus in 1710.

Deze schepen waren in december 1708 vanuit Kopenhagen vertrokken richting Deens West-Indië. Ze hadden textiel, metaalwaren en wapens aan boord, die in West-Afrika verhandeld zouden worden voor bijna 700 tot slaaf gemaakte mensen.

De twee schepen strandden in 1710 op de riffen van Costa Rica als gevolg van navigatiefouten. Fridericus Quartus werd gemeld dat het in brand was gestoken, terwijl Christianus Quintus werd het ankertouw doorgesneden voordat het schip in de branding verging.

Volgens historische gegevens ontsnapten veel slaven, hoewel er 100 werden heroverd en naar cacaoplantages werden gestuurd om te werken. De wraklocaties zijn niet geregistreerd.

Met een vliegtuig vliegen (Nationaal Museum van Denemarken)

“De analyses zijn zeer overtuigend en we hebben geen twijfels meer dat dit de wrakken zijn van de twee Deense slavenschepen”, aldus marien archeoloog David Gregory, onderzoeksprofessor aan het Nationaal Museum waar hij het nieuwe onderzoek leidt. njord maritiem onderzoekscentrum. Hij leidde de onderwateropgravingen samen met collega-museumarcheoloog Andreas Kallmeyer Bloch.

"De stenen zijn Deens en hetzelfde geldt voor het hout, dat bovendien verkoold en roetachtig is door een brand", aldus Gregory. "Dit sluit perfect aan bij de historische verslagen waarin staat dat een van de schepen is afgebrand."

David Gregory (rechts) werkt op de locatie met de lokale duiker Pete Stevens (Nationaal Museum van Denemarken)

"Het is een lang proces geweest en ik heb er bijna mee willen stoppen, maar dit is ongetwijfeld de meest bizarre archeologische opgraving waar ik tot nu toe aan heb meegewerkt", aldus Bloch. "Niet alleen omdat het zo belangrijk is voor de lokale bevolking, maar ook omdat het een van de meest dramatische scheepswrakken in de geschiedenis van Denemarken is, en nu weten we precies waar het gebeurde."

“Dit levert twee stukken op die ontbraken in de geschiedenis van Denemarken.”

Datering van verkoold eikenhout uit een van de wrakken aan de hand van jaarringen toonde aan dat de boom tussen 1690 en 1695 was gekapt in het westelijke Oostzeegebied, een gebied dat de Duitse provincie Mecklenburg, Sleeswijk-Holstein, Denemarken en Skåne omvatte.

David Gregory documenteert en neemt monsters van bakstenen op de zeebodem (John Fhær Engedal Nissen, Nationaal Museum van Denemarken)

De bakstenen hadden dezelfde afmetingen als de gele Flensburg-stenen. Analyses van de klei toonden aan dat deze afkomstig was van Iller Strand of Egernsund in de Flensburg Fjord, waar in de 18e en 19e eeuw op grote schaal bakstenen werden geproduceerd voor gebruik in Denemarken en de Deense koloniën. Dergelijke bakstenen werden destijds elders in Europa niet gebruikt in gebouwen.

De kleipijpen waren standaardpijpen van Nederlandse makelij die op Deense schepen werden gebruikt. Hun formaat, vorm en patroon wezen erop dat ze in de periode vóór 1710 werden geproduceerd. Kleipijpen gingen zelden langer dan vijf jaar mee.

Gregory en Bloch met opgegraven hout in Costa Rica. (John Fhær Engedal Nissen, Nationaal Museum van Denemarken)

Ook de volgende partners werkten mee aan het onderzoek naar het wrak: Nationaal Museum van Costa Rica, de Archeologische Commissie van Costa Rica en andere Costa Ricaanse instanties. Het project markeerde de eerste archeologische onderwateropgraving van het land.

