Scheepswrakken in de zuidelijke Zee van Cortez

Dit waterlichaam aan de Pacifische kust van Mexico wordt geassocieerd met spectaculair zeeleven, maar de wrakken mogen niet over het hoofd worden gezien, zeggen MICHAEL SALVAREZZA & CHRISTOPHER P WEAVER. Hoewel velen opzettelijk zijn afgezonken als kunstmatige riffen, betekende dat niet dat ze geen illustere carrières hadden gehad, vaak teruggaand tot de Tweede Wereldoorlog.

De Zee van Cortez, soms ook wel de Golf van Californië, is een favoriete bestemming voor duikers. Het is de thuisbasis van nieuwsgierige zeeleeuwen, migrerende walvissen, scholen hamerhaaien, wervelende aasballen van vis en een palet aan zeeleven dat zo intrigerend is dat Jacques Cousteau de wateren omschreef als "het aquarium van de wereld".

Er zijn hier talloze mogelijkheden voor zowel land- als liveaboard-gebaseerd duiken. Duikers die vertrekken vanuit de zuidelijke stad Cabo San Lucas kunnen genieten van geweldige duiken in de omgeving en terugkeren voor de lunch, of verder uit de kust naar de legendarische Gordo Banks.

Een kleurrijke rotsachtige helling

Daar stroomt het voedselrijke water door een reeks onderzeese bergen en trekt het schitterende scholen haaien, roggen, tonijnen, wahoo's en marlijnen aan.

In La Paz hebben duikers en snorkelaars de kans om walvishaaien tegen te komen, terwijl ze in de Nationaal park Cabo Pulmo, stierhaaien zijn de prooi van de duiker. Onlangs zijn er groepen orka's aangetroffen en sommige liveaboards oriënteren hun avonturen in de hoop deze echte toppredatoren tegen te komen.

De Zee van Cortez heeft doorgaans een rotsachtige bodem

Voor onze expeditie om de wateren van de zuidelijke Zee van Cortez te verkennen, vertrokken we uit Cabo San Lucas en voeren we noordwaarts aan boord van de Nautilus Adventures liveaboard Galante dame.

Een schitterende rode kardinaalvis verstopt zich in het rotsachtige puin

Vissen gebruiken het wrak van gezonken schepen als schuilplaats

De meeste bevaarbare wateren herbergen de geheimen van schepen onder hun oppervlak, en de Zee van Cortez is daarop geen uitzondering. Terwijl de meeste bezoekers gefascineerd zijn door het zeeleven in dit gebied, wilden wij deze gezonken relikwieën verkennen en hun verhalen leren kennen.

De C-54

De eerste was een wrak dat bekend staat als de C-54 Augustin Melgar, een oude mijnenveger die in 2000 zonk ten zuiden van een plaats genaamd Puerto Escondido. Met een lengte van 56 m en een breedte van 11 m is dit een van de minst bekende en meest onderschatte wrakduiken in de Zee van Cortez.

Mike Salvarezza onderzoekt de C-54

Het schip werd in 1944 in Tampa, Florida gebouwd en te water gelaten onder de nogal onromantische naam USS Apparaat (AM-220Na een eerste opdracht in de Panamakanaalzone verhuisde ze naar Pearl Harbor om andere schepen en konvooien te escorteren.

Gecamoufleerde C-54 in Tampa, juli 1944 (National Archives / John H Costello via navsource.org)

Eind 1944 patrouilleerde het schip in de wateren rond Palau in Micronesië, waarna het terugkeerde naar escortetaken op locaties in de Stille Oceaan, zoals Kossol Roads, Manus, Ulithi, Guam, Saipan, de Filipijnen en ten slotte het eiland Okinawa, waar het verschillende oorlogsvracht- en aanvalsschepen escorteerde.

Op 6 april 1945 AM-220 werd te hulp geroepen door het oorlogsschip USS Mullany, die was getroffen door Japanse kamikaze-aanvallen, en 16 overlevenden had gered. Ze bleef mijnen vegen in het Verre Oosten en ondersteunde de operatie van de Amerikaanse 3e Vloot tegen Japan. Het schip kreeg drie battle stars voor haar dienst in de Tweede Wereldoorlog.

USS Device (AM-220), beter bekend als de C-54 (National Archives / John H Costello via navsource.org)

In 1950 werd ze opnieuw in gebruik genomen als opleiding schip, dat opereerde aan de oostkust van de VS, Canada en het Caribisch gebied, voordat het MSF-220 in 1955 en in 1962 werd ze verkocht aan de Mexicaanse overheid. Haar oppervlakteverhaal eindigde pas in 2000, toen ze opzettelijk werd afgezonken om een ​​kunstmatig rif te creëren in het Loreto Bay National Park.

Dit compartiment op C-54 leidt naar benedendeks

Vandaag als C-54 het wrak is een geweldige duikplek voor schipbreukonderzoekers. We denken altijd na over de geschiedenis van een schip als we door de spookachtige overblijfselen ervan lopen of het metaal van haar bovenbouw aanraken, want elk schip heeft een geschiedenis. In C-54In dit geval zijn het de verschrikkelijke gevechten van de Tweede Wereldoorlog die in gedachten komen als we door haar lange, stille gangen zwemmen.

Kleine rifvissen hebben hun thuis in de C-54

Koraalhavikvissen zitten vaak op koraaltoppen

Het wrak staat rechtop op 21 meter diepte en is bedekt met zeegroei. Felgele gorgonen en rode korstsponzen sieren de structuur en een assortiment vissen gebruikt het schip als schuilplaats.

Omdat het schip goed voorbereid was op het zinken, was het gemakkelijk om het te penetreren. Tijdens de duik waren er veel plekken waar je doorheen kon zwemmen en er gemakkelijk uit kon komen. Dit maakt het een ideale introductie tot de wrakken in de zuidelijke Golf van Californië.

De Fang Ming

Groene murenen zijn te vinden in de Zee van Cortez

In de buurt van de onderzeese berg El Bajo, de Hoektand Ming heeft een donkerdere erfenis. Dit Chinese vissersschip werd op 18 april 1995 door de Mexicaanse autoriteiten in beslag genomen omdat het migrantenarbeiders naar de VS probeerde te smokkelen. Ze vonden 88 mannen en zeven vrouwen in een afgesloten ruimte aan boord.

Een duiker verkent de Fang Ming

Na vier jaar besloot de regering dat ze het in beslag genomen schip niet meer nodig had en op 18 november 1999 werd het 56 meter lange schip tot zinken gebracht. Hoektand Ming nabij Isla Ballena als eerste kunstmatige rif van Latijns-Amerika.

Deze populaire duikplek ligt aan de westkust van het eiland Espíritu Santo, voor El Corralito op 23 meter diepte. Het herbergt een overvloed aan zeeleven, waaronder grote groene schildpadden die lijken te genieten van een rustige rust op het dek.

Duikers verkennen de onderzeese berg van El Bajo

Tijdens onze duik ervoeren we een thermocline op ongeveer 18m, waarbij de watertemperatuur daalde van 24 naar 21°C, waar het water veel troebeler was. Dit voegde een gevoel van mysterie toe aan het wrak van een schip dat ooit werd gebruikt voor mensensmokkel.

De C-59

Een ander gezonken geheim van de zuidelijke Zee van Cortez is wat gewoonlijk de C-59 wrak, hoewel het in feite de USS is Diploma (AM221), een mijnenveger van de Admiral-klasse die drie battle stars kreeg voor haar inzet in de Stille Oceaan tijdens de Tweede Wereldoorlog.

USS Diploma (AM221) ook bekend als C-59 (Carlos Pizano via navsource.org)

In 1962 werd ze verkocht aan de Mexicaanse marine, omgedoopt tot ARM DM-17 en toen in 1994 ARM Cadete Francisco Márquez (C-59In 2004 was ze verouderd en werd ze tot zinken gebracht als kunstmatig rif bij La Paz.

Het wrak ligt aan de bakboordzijde, in water met een diepte van 21 tot 9 meter. Het is nog een voorbeeld van een schip dat hevige gevechten heeft meegemaakt en nu verdwijnt onder de golven van de Zee van Californië.

Net als op andere opzettelijk tot zinken gebrachte schepen, zorgen grote uitsparingen voor een gemakkelijke penetratie. Tijdens een duik in de late namiddag waren we druk bezig met het verkennen van het interieur toen een grote Californië De zeeleeuw schoot door het wrak, dook diep in de laadruimte en schoot er vervolgens net zo snel weer uit.

Mannelijke zeeleeuwen dagen duikers uit die te dicht bij de vrouwtjes komen

Toen we dit zeezoogdier het wrak zagen verkennen, kregen we een glimlach op ons gezicht. Als we maar zo behendig als een zeeleeuw konden ronddartelen!

Binnenin de roestige romp van C-59 is saai en slibberig, de duisternis creëert een sombere stemming voor duikers. We nemen even de tijd om te reflecteren op hoe dit schip ooit deel uitmaakte van de poging om het kwaad te verslaan.

De Salvatierra

De 97m Salvatierra werd gebouwd tijdens WO2 als veerboot om scheepswerfarbeiders over Chesapeake Bay naar Newport News, Virginia te vervoeren. Ze heeft nooit gevechtsactie gezien, maar elke bijdrage aan de oorlogsinspanning, groot of klein, was noodzakelijk.

De Salvatierra-propeller

Na de oorlog werd het schip geveild, gezien de Salvatierra naam en voerde de Mexicaanse vlag als veerboot tussen La Paz en Topolobampo (bij Los Mochis in de staat Sinaloa).

In juni 1976 het Salvatierra zonk na een botsing met het Suwanee Reef in het holst van de nacht. Omdat het een zeer brandbare lading van benzine, kerosine, butaan en diesel vervoerde, waren er geen passagiers aan boord.

Ze zonk op 18 meter diepte, maar enkele maanden later, op 30 september, trok orkaan Liza over La Paz met windsnelheden tot 120 km/u, en was krachtig genoeg om de Salvatierra over op de bodem, waarbij de werking van de golven de hele behuizing van het dek rukte. Gehavend en gekneusd als het is, maakt het nu nog steeds een geweldige wrakduik.

Gebroken wrak vertelt het verhaal van het zinken van de Salvatierra en de daaropvolgende orkaan

We verkenden dit donkere en duistere scheepswrak. Zwemmend langs de verwrongen romp, konden we banden, vrachtwagenonderdelen, vaten en containers zien. Naar de achtersteven toe is de propeller bedekt met zeegroei. De Salvatierra, met een gebroken rug en metalen zijkanten doorboord en opengescheurd, neemt hij een gekwelde houding aan.

In het wrak van de Salvatierra liggen vaten en diverse wrakstukken

Machines in de Salvatierra

Binnendringen en door de donkere gangen zwemmen brengt ons terug naar die noodlottige dag waarop het schip dodelijk gewond raakte door het nabijgelegen rif. Dit is geen wrak dat is "voorbereid" voor duikers, dus ze moeten voorzichtig zijn bij het navigeren door het interieur.

We kwamen naar buiten en zagen een enorme zuidelijke pijlstaartrog, makkelijk 3 meter van neus tot staart, en schorpioenvissen en territoriale sergeant-majoors die hun eimassa's ijverig verdedigden. Salvatierra, nu een bloeiend rif, genoot van zijn laatste optreden als toevluchtsoord voor zeeleven.

Een grote zuidelijke pijlstaartrog verstopt zich in het zand

Bij een bezoek aan de Zee van CortezGeniet vooral van het schouwspel van het onderwaterleven, maar vergeet ook de scheepswrakken eronder niet. Hun verhalen kunt u leren, ervaren en delen.

