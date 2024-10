Hoe we een nieuw wezen op de Kaaimaneilanden vonden

Bekende Britse duikers en schrijver-fotografen LAWSON WOOD en LISA COLLINS kwamen iets onverwachts tegen toen ze samenwerkten om een ​​nieuw boek te illustreren. Lawson legt uit

Nadat ik vele jaren op Cayman Brac had gewoond voordat ik later terugkeerde naar Schotland, en een aantal boeken over de Kaaimaneilanden had geschreven, werd ik door Bloomsbury Publishing benaderd om een ​​nieuw boek te schrijven en te illustreren met foto's: Gids voor de identificatie van zeeleven in het Caribisch gebied; Florida; de Gulf Islands en de westelijke Atlantische Oceaan.

Dit boek besloeg helemaal het oosten, tot aan Bermuda en Barbados, en was het derde in een serie identificatieboeken die ik voor het bedrijf maakte (het eerste ging over de Middellandse Zee en het tweede over de Noordzee en het Engelse Kanaal).

Nieuw identificatieboek voor zeeleven in de pijplijn

Het leek een hele opgave, maar ik wist uit mijn tijd op de Kaaimaneilanden dat het de perfecte uitvalsbasis was om de rest van het Caribisch gebied te verkennen.

Ik had al duikgidsen gepubliceerd over Bermuda, Trinidad & Tobago, de Amerikaanse en Britse Maagdeneilanden, Cozumel, Yucatan en de Bahama's, en ondertussen had ik een enorme hoeveelheid fotomateriaal verzameld over de beenvissen, haaien en roggen, zeegrassen, algen en de ongewervelden - de kreeftachtigen, stekelhuidigen, weekdieren, sponzen en wormen.

Mijn goede vriendin Prof Mary Wicksten van de Texas A&M University had mij in het verleden al geholpen bij het identificeren van vreemde kreeftachtigen. Het was dan ook niet meer dan logisch dat ik opnieuw een beroep op haar expertise zou doen om het nieuwe boek zo compleet mogelijk te maken.

Ik heb ook een andere goede vriendin gebeld, Lisa Collins van Capture Cayman, om te vragen of ze foto's had van dieren waar ze niet zeker van was. Ik heb haar eigenlijk gevraagd om foto's van vreemde dingen!

Lisa had er alles aan gedaan om mij, ondanks haar drukke werkschema, een verbazingwekkende verscheidenheid aan vissen en ongewervelden te sturen. Veel daarvan had ik nog nooit eerder gezien.

Nog een foto van Lisa Collins van de niet-geïdentificeerde 'garnaal'

Haar selectie omvatte snoekbaarzen, de gemaskerde hamlet, verschillende soorten Elysia zeeslakken; garnalen, slakken – en een heel merkwaardig beestje dat op een garnaal leek en duidelijk tot de superfamilie van de kreeftachtigen behoorde.

Verward met een garnaal

Lisa's foto werd naar Prof Wicksten gestuurd, die het wezen kon identificeren. Ze werd ook erg enthousiast toen ze ontdekte dat de soort nog nooit eerder in het Caribisch gebied was gefotografeerd of geregistreerd, laat staan ​​op de Kaaimaneilanden.

Dat men het dier aanvankelijk voor een garnaal aanzag, was niet zo vreemd. Het dier lijkt namelijk behoorlijk op een garnaal. Je zult echter wel opmerken dat de grootste cheliped (klauw) een opvallende haak aan het uiteinde heeft.

Prof. Wicksten deed verder onderzoek en ontdekte dat een van haar collega's de soort nog maar kort daarvoor in Cuba had waargenomen.

Er zijn nog twee andere soorten in dezelfde Pagurotanais familiegroep: P bouryi en P gitaar, hoewel ze eerder alleen waren geregistreerd in de noordwestelijke Atlantische Oceaan. Ze lijken qua vorm erg op het beestje dat Lisa op Cayman vond, dus er zou een kans op verkeerde identificatie kunnen zijn, maar Prof Wicksten zei dat het voornamelijk werd geïdentificeerd door de klauw.

Er was echter geen Caribische registratie van, dus wat Lisa had gefotografeerd was een nieuwe soort voor zover het de Kaaimaneilanden betreft. Het beestje werd positief geïdentificeerd als een in een buis levende pissebed, Pagurotanais largoensis.

Van dichtbij bekeken Pagurotanais largoensis

Agressieve aard

Deze mariene pissebed was voorheen alleen waargenomen in het noordoostelijke deel van de Stille Oceaan. Later is hij ook aangetroffen langs de kust van Florida, waar hij oude kokerwormbuizen en kleine schelpen van buikpotigen bewoont.

Er was nog maar heel weinig bekend over de soort, maar de foto van Lisa was voor de mariene wetenschap voldoende bewijs om te bevestigen dat deze soort in de wateren van de Kaaimaneilanden voorkwam.

Ze was de kleine dieren tegengekomen toen ze op zoek was naar naaktslakken tussen de algenbladeren die vaak te vinden zijn in zanderige stukken op duikplekken rond Cayman. Ze had ook hun agressieve aard opgemerkt, aangezien ze met elkaar vochten en overvloedig aten.

Het fotograferen ervan bleek problematisch vanwege hoe snel ze bewogen en hoe klein ze waren. Lisa had gedacht dat het een soort garnaal was en was verbaasd toen ze erachter kwam dat het pissebedden waren die nog niet eerder in de wateren van de Kaaimaneilanden waren beschreven.

Voor elke duiker die geïnteresseerd is in het vinden van deze beestjes, is Lisa beschikbaar voor kantduikgidsen om u te laten zien waar ze zijn. Als onderwaterfotografie instructeur, ze kan je ook helpen om ze te fotograferen.

