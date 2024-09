Duikers sporen slachtoffer van 'hit-and-run'-wrak uit 1850 op

Een Frans transatlantisch passagiersschip dat 168 jaar geleden onder ongebruikelijke omstandigheden zonk en waarbij het grootste deel van de 132 passagiers en bemanningsleden omkwam, is door een duikteam uit New Jersey gevonden op 320 km van de kust van Massachusetts.

De kapitein van het schip dat in aanvaring kwam met De Lyonnais in 1856 zijn weg vervolgde, terwijl hij beweerde dat hij zich er niet van bewust was dat zijn reis gedoemd was te mislukken.

De duikers van Atlantic Wreck Salvage, die vanuit New Bedford opereerden met hun expeditieschip Vasthoudend, zocht al een aantal jaren naar het wrak. De exacte diepte en locatie zijn niet bekendgemaakt, maar het zou in "diep water" liggen, grotendeels begraven in de zanderige zeebodem.

Teamleden (van linksachter) Andrew Donn, Kurt Mintell, Joe Mazraani, Tom Packer; en (vooraan links) Tim Whitehead, Eric Takakjian en Jennifer Sellitti, met patrijspoorten die uit het wrak zijn geborgen (Francois Merle, Rick Simon en Joe St Amand namen deel aan eerdere zoekexpedities) (Atlantic Wreck Salvage)

In overgang

De Lyonnais werd in 1855 in Engeland gebouwd voor Compagnie Franco-Americaine, het jaar voordat ze zonk, door Laird & Sons uit Birkenhead. Ze was een van de zes schepen die bedoeld waren om passagiers en post over de Atlantische Oceaan te vervoeren – in haar geval tussen Le Havre en New York.

De scheepsbouw was destijds in transitie en De Lyonnais werd gebouwd met zowel zeilen als een stoommachine.

“Als een van de eerste Franse passagiersstoomschepen die een regelmatige lijndienst had

de Atlantische Oceaan en een vroege overgangsstoomboot maken De Lyonnais'De ontdekking is belangrijk', zegt Eric Takakjian, het lid van het duikteam dat het langst aan de vondst van het wrak heeft gewerkt.

“Haar methoden voor de bouw van een ijzeren romp behoorden tot de vroegste voorbeelden van dat type rompconstructie voor zeeschepen die bekend zijn.

Gekleurd Geïllustreerde Times van Londen tekening van De Lyonnais zinkend (Jennifer Sellitti-collectie)

“Haar voortstuwingsmechanisme is eveneens uniek, omdat het een van de vele motorontwerpen vertegenwoordigt die werden uitgeprobeerd voordat er precedenten werden geschapen voor de voortstuwingsmechanismen van stoomschepen op de oceaan.

"De Lyonnais'De direct werkende horizontale motor was ouder dan de omgekeerde samengestelde motoren, die kort daarna de norm werden', zegt Takakjian.

De 'hit-and-run'-zinking

De Lyonnais was op haar eerste terugreis naar Frankrijk toen ze op 2 november 1856 in aanvaring kwam met de Amerikaanse bark Adriatisch, die van Maine naar Georgia voer. De liner vervoerde een aantal passagiers van prominente New York en gezinnen uit Boston.

Adriatisch was beschadigd maar kon de haven in Massachusetts bereiken voor reparaties. Haar kapitein ging ervan uit dat De Lyonnais was intact omdat ze haar koers had aangehouden en het incident niet had gemeld.

Het kleine gaatje in de romp van De Lyonnais zou uiteindelijk zoveel zeewater binnenlaten dat het schip overstroomde, en het zonk enkele dagen later.

Andrew Donn met X-CCR staat op het punt om op het wrak te duiken, geholpen door Joe Mazraani (Atlantic Wreck Salvage)

De meesten aan boord zouden tijd hebben gehad om in de reddingsboten te ontsnappen toen het schip uiteindelijk zonk, maar uiteindelijk werden slechts 18 mensen gered, nadat ze een week op zee hadden doorgebracht. De ramp wordt in de roman genoemd 20,000 Leagues Under the Sea door Jules Verne.

Verderop in zee

Jennifer Sellitti en Joe Mazraani, partners van Atlantic Wreck Salvage en beiden strafrechtadvocaten, werkten sinds 2016 samen met Takakjian om het wrak te lokaliseren. Ze raakten gefascineerd door het ongewone verhaal van de botsing.

Ondanks hedendaagse krantenberichten waaruit blijkt dat De Lyonnais uiteindelijk ten zuidoosten van de Nantucket Shoals was gezonken, ontdekten de onderzoekers dat de verslagen van overlevenden en gerechtelijke documenten hen steeds verder de zee op stuurden, naar de Georges Banks.

De locatie van het wrak was een van de mogelijke sporen die een jaar geleden door een onderzoeksteam werden gescand. In augustus keerden de duikers terug om de sporen te onderzoeken.

Deze motorcilinder was van cruciaal belang voor de identificatie van het wrak (Andrew Donn)

Matches vinden

Mazraani, Andrew Donn, Tom Packer en Tim Whitehead doken 13 keer op het wrak om metingen te doen, video- en stills. Nadat ze de gegevens van bovenaf hadden bekeken, konden ze een voorlopige identificatie maken op basis van de grootte van het schip, de locatie, de ijzeren beplating, de patrijspoorten en de stoommachine.

"Een van de grote cilinderkoppen wees horizontaal en niet erg hoog boven het zand," zei Mazraani. Hij en Packer konden bevestigen dat deze 145 cm was - "de exacte maat voor de cilinders op De Lyonnais' motor".

Bij een volgende duik spotte hij ook een houten doodshoofd, gebruikt voor tuigage en een indicatie dat dit een schip was dat was uitgerust voor zowel zeilen als stoom. "Die aanwijzingen, met de locatie, sonargegevens en metingen, bevestigden verder dat we op de verloren Franse liner aan het duiken waren."

Fans van Joe Mazraani schuren erop los om de bewaarde Deadeye (Andrew Donn) te onthullen

Vervolgplannen

Het team is nu van plan om meer tijd te besteden aan het verkennen en volledig documenteren van het wrak. "We zullen zo snel mogelijk terugkeren naar de wraklocatie," vertelde Jennifer Sellitti Divernet.

“Onze expeditie in augustus 2024 was gericht op het identificeren van het wrak. Volgende duiken zullen zich richten op het in kaart brengen en documenteren van de wraklocatie, en op het bergen van artefacten.

“De Noord-Atlantische Oceaan is onherbergzaam voor scheepswrakken. Stormen, stromingen en vistuig kunnen wrakken begraven en uit elkaar scheuren. Dit maakt het van cruciaal belang om te documenteren en te redden wat we kunnen voordat er nog meer tijd verstrijkt.”

Berging van het Atlantische wrak hebben een aantal wrakken ontdekt, waaronder U-550, de laatste Duitse onderzeeboot uit de Tweede Wereldoorlog waarvan bekend is dat deze nog in de Noord-Atlantische wateren ligt waar gedoken kan worden.

Volgend jaar februari verschijnt het hardcover boek van Sellitti De Adriatische affaire: een aanrijding op zee voor de kust van Nantucket, wordt nu uitgebreid met een hoofdstuk met een gedetailleerde beschrijving en foto's van het wrak zelf.

