Duikers vinden 'uitgestorven' koraal levend en wel op de Galapagoseilanden

Een zwarte steenkoraalsoort waarvan men dacht dat die tientallen jaren geleden was uitgestorven, is door wetenschappelijke duikers ontdekt die in bloei staan ​​op de Galapagoseilanden. California Academy of Sciences.

Hun bezoek was de eerste keer Rhizopsammia wellingtoni, die endemisch is voor de archipel, werd gezien sinds 2000, toen hij door de IUCN rode Lijst.

Het koraal werd aangetrokken door de relatief koele watertemperaturen van de Galapagoseilanden. In 1975 werd het voor het eerst aangetroffen in ondiep water. Het verdween echter plotseling na de warme omstandigheden van de oceaan door de El Niño-gebeurtenis van 1982-83.

In samenwerking met de Charles Darwin Stichting (CDF) en Galapagos National Park Directorate (GPND) registreerden de onderzoekers meer dan 250 kleine kolonies van het koraal verspreid over vier riflocaties.

De eerste waarneming werd gedaan tijdens een expeditie in januari 2024 nabij Tagus Cove op het eiland Isabela, waar de soort oorspronkelijk was aangetroffen. Verder onderzoek op het rif bracht de soort aan het licht op twee andere locaties op het eiland Isabela en op één locatie voor de kust van Fernandina.

Rhizopsammia wellingtoni (CAS)

Uit de bevindingen blijkt dat de koelere La Niña-omstandigheden van 2020-23 het koraal mogelijk verlichting hebben geboden van de thermische stress, waardoor het in ondieper water weer naar boven kwam.

Recente ROV-onderzoeken op meer dan 100 meter diepte hebben bevestigd dat de soort ook mesofotische riffen bewoont. Dit suggereert dat de soort tijdens de hittegolf mogelijk tijdelijk onderdak heeft gevonden in diepere, koelere habitats.

'Meest opwindende ontdekkingen'

Isabela-eiland op de Galapagoseilanden (CAS)

"Iets vinden waarvan eerder werd gedacht dat het uitgestorven was, is een van de meest opwindende ontdekkingen die een bioloog kan doen", aldus medeauteur van de studie Terry Gosliner, conservator zoölogie en geologie van ongewervelden bij CAS.

“Bij slechts één duik vonden we meer dan 100 kolonies van R wellingtoni op een gezond, biologisch divers koraalrif, waarvan vele bezaaid waren met ontluikende poliepen, wat wijst op actieve voortplanting.

Dit is enorm: bewijs dat de soort zich niet alleen vastklampt aan overleving, maar ook floreert op meerdere locaties en dieptes. Deze ontdekking is een hoopvol voorbeeld van veerkracht te midden van stijgende oceaantemperaturen, en een aangrijpende herinnering aan wat er te winnen valt met voortdurende bescherming en monitoring van koraalriffen in biodiversiteitshotspots zoals de Galapagoseilanden.

Terug naar het leven: Rhizopsammia wellingtoni (CAS)

In 2025 is het 120 jaar geleden dat de eerste CAS-expeditie naar de Galapagoseilanden plaatsvond. Een team van ‘zeeman-wetenschappers’ verzamelde toen 70,000 biologische monsters – hard werk voor niets, want al deze monsters werden kort daarna vrijwel volledig vernietigd door de aardbeving van San Francisco in 1906.

Tegenwoordig herbergt de academie de grootste collectie wetenschappelijke exemplaren van de Galapagoseilanden, waaronder de originele exemplaren van R wellingtoni gevonden in 1975.

Het onderzoek is zojuist gepubliceerd in het tijdschrift Marine biologieHoofdauteur Inti Keith, hoofdonderzoeker van CDF, merkte op dat de ontdekking aantoont dat "zelfs de meest kwetsbare soorten kunnen blijven bestaan ​​als we de juiste habitats beschermen – maar de kleine, verspreide kolonies herinneren ons eraan hoe dicht we bij het voorgoed verdwijnen ervan waren, en aan de dringende noodzaak van proactieve beheerstrategieën."

De door de onderzoekers verzamelde monsters worden nu bestudeerd in het CAS Coral Regeneration Lab.

Koraal kweken op Roatan

(Boven en onder) Opening van het Roatan Coral Rearing Lab, juni 2025 (Nick Colin © CAS)

Elders opende het CAS op 18 juni een koraalkweeklaboratorium in Roatán, Honduras, naar verluidt het eerste in zijn soort in de regio. Onderzoekers zullen het gebruiken om jonge koralen door de kwetsbare beginfase van hun leven te begeleiden, voordat de meest robuuste koralen worden heringevoerd op het Meso-Amerikaanse Rif om de genetische diversiteit en veerkracht te vergroten.

Men hoopt dat het pilotprogramma met lage overheadkosten als model zal dienen voor wereldwijde inspanningen om het rif te herstellen.

