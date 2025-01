Koraalsterfte in het Caribisch gebied

Mariene bioloog JOHN CHRISTOPHER FINE is de afgelopen maanden op niet minder dan 15 Caribische eilanden gaan duiken en snorkelen. Klinkt leuk, behalve dat hij overal waar hij ging, werd overschaduwd door een deprimerende smet op het zeegezicht

"Wat veroorzaakt het?" Dat is de vraag die ik stel als ik andere duikers en snorkelaars vertel over de dood van steenkoralen. Er is geen vast antwoord en geen snelle oplossing. Koraalsterfte is direct gerelateerd aan te veel mensen en onze activiteiten die zeeën en oceanen vervuilen.

De oplossing: sommigen pleiten ervoor om penicilline met slijm te mengen en het op stervend koraal te smeren om te redden wat nog niet is aangetast door de verkwistende ziekte. Dit is een arbeidsintensieve herstelstap, maar het heeft geen lange termijnwaarde om de oorzaak aan te pakken.

Dood elandhoornkoraal op Turks- en Caicoseilanden

Een einde maken aan de woekerende ontwikkeling op ongerepte Caribische eilanden? Als het om groot geld gaat, zal dat nooit gebeuren. De bevolkingsgroei in toom houden? Nooit.

Houd insecticiden, pesticiden, herbiciden en meststoffen weg van golfbanen, gras en landbouw? Dan zijn er geen planten meer, behalve die welke de natuur heeft ontworpen om in tropische klimaten te leven. Daar is niks mis mee.

Laten we, zonder een vaststaand antwoord, eens kijken naar de situatie op een aantal van de 15 eilanden die ik heb gecontroleerd in december 2024 en januari 2025. Er zijn geen harde en snelle statistieken om mee om te gaan: koraal is dood. Het was een jaar geleden nog levend op dezelfde locaties.

We beginnen met goed nieuws. Het Bahama-eiland Eleuthera heeft nog steeds levendige levende hersenkoralen die op geringe diepte groeien.

Eleuthera wordt overspoeld door wind en branding langs de lange kustlijn. Plattelandsontwikkeling is minimaal; hoewel toerisme populair is en resorts zich richten op bezoekers, en hoewel cruiseschepen duizenden gasten afzetten op de stranden van Eleuthera, heeft de uitgestrektheid van het mariene milieu van het eiland het kunnen redden zonder significante dood van steenkoraal te ervaren in het zuidelijke schiereiland, zoals waargenomen gedurende meerdere jaren.

Grand Turk had daarentegen geen noemenswaardige levende steenkoralen. Lang dode bestanden van elkhorn- en staghornkoraal zijn overwoekerd met algen. Alle hersen- en sterkoralen waren dood in de gebieden die ik bezocht.

Grand Turk in TCI: Dood hersenkoraal

Bij de diepe richel drop-off waar ooit ongerept koraal floreerde, waar hersenkoraal overheerste, onthulde observatie alleen dode koraalkoppen. Ondiepe gedeelten rond Horseshoe Reef onthulden ook alleen dood steenachtig koraal.

Er werd geen enkel levend steenkoraalhoofd waargenomen, en ook niet op een plek genaamd Library Reef waar de muur diep afdaalt. Deze riffen waren ooit vol met levende harde koralen.

Overspoeld met zonnebrandcrème

De riffen van de Amerikaanse Maagdeneilanden bij St. Thomas en St. John, ooit ongerept en vol met harde koralen, hadden het niet beter gedaan dan Grand Turk.

De beheerders van snorkelboten benadrukken nadrukkelijk dat er op de eilanden geen zonnebrandcrème wordt verkocht die het koraal aantast. Toch smeren duizenden bezoekers zich in met wat ze ook meenemen, en het meeste daarvan is schadelijk voor het koraal.

Misschien zou dat niet zo zijn als er alleen een paar mensen boven de riffen zouden snorkelen, nadat ze zichzelf hebben ingesmeerd met zonnebrandcrème. Maar deze riffen zien wekelijks duizenden snorkelaars en zwemmers.

Het gebruik van schadelijke zonnebrandcrèmes zou een verklaring kunnen zijn voor de aftakeling van het koraal. Bovendien zorgt de hoeveelheid schadelijke chemicaliën die vrijkomt voor een laag op het water die elke dag met het blote oog zichtbaar is.

Duiken op Champagne Reef bij het eiland Dominica, een prachtig vulkanisch eiland, onthulde opnieuw dood steenachtig koraal en verbleking van koraalkoppen. Dit was een jaar geleden niet het geval op hetzelfde rif.

Dood hersenkoraal in Dominica

Bleken op Dominica

Hele koraalkoppen waren dood; andere waren bezig met bleken. De ondergang was zeker. Diepe openingen in de aarde creëren gasbellen die duikers en snorkelaars naar deze rotsachtige riffen bij de kust lokken. Koraalsterfte was overal zichtbaar in het offshore gebied van deze populaire duikzones.

Op het prachtige vulkanische eiland Martinique was ook de dood van het koraal duidelijk zichtbaar. Groene zeeschildpadden aten zeegras dat er gezond uitzag, ondanks het feit dat de steenkoralen wit gebleekt waren.

Martinique heeft grote zeegebieden aangewezen als reservaten, een belangrijke stap om het behoud van hulpbronnen te verzekeren. Dezelfde ziektes die koraal van Florida tot Zuid-Amerika aantasten, komen ook voor op zee.

Koralen van scheepswrakken

St Kitts en Nevis zijn magische eilanden en vormen een onafhankelijke natie. Toerisme is hier van groot belang en de offshore riffen zijn een bezit dat de eilandbewoners moeten koesteren als dat toerisme duurzaam moet zijn.

Er werden veel dode koralen waargenomen, wat erop wijst dat deze eilanden niet vrijgesteld zijn van de plaag van koraalsterfte.

De omliggende riffen van St. Maarten, die ik vorig jaar in dezelfde periode bezocht, vertonen nu ook dood en gebleekt koraal. Madrepores bleken wit op rotsen die levend koraal ondersteunden.

Dode madrepore op Sint Maarten

Dit Nederlands-Franse eiland is charmant en een favoriete toeristische bestemming. Gorgonian seafans zijn nog steeds gezond, maar hard koraal is zo aangetast dat er geen enkele levende koraalkop is waargenomen.

Snorkelend bij Curaçao in de Nederlandse Cariben, een van de drie beschermde ABC-eilanden waartoe ook het duikersparadijs Bonaire en de populaire toeristenbestemming Aruba behoren, zag ik koraal dat was gegroeid en dood was geplant. Harde koralen waren dood.

Een prachtige levende tak van hertshoornkoraal bleef aan de buitenkant van een schiereiland achter waar het werd blootgesteld aan de oceaan. Dit is een goed teken, bewijs dat waar de oceaan kustgebieden effectief kan spoelen, de harde koraalomgeving gezond is.

Duiken op Aruba op twee beroemde scheepswrakken onthulden meer dood steenkoraal. Koraalgroei op en rond het wrak van de Antillen vertoonden ziekte. Koralen tussen de verspreide scheepswrakresten van de Voetgangers waren dood. Zachte koralen waren overvloedig en gezond.

Grenada is ook een prachtig eiland, de riffen zijn eveneens in moeilijkheden, net als de riffen bij Barbados. Barbados, een van de favoriete toeristische bestemmingen in het Caribisch gebied, heeft lange tijd geleden onder overbevissing en misbruik van koraalriffen.

Verbleekt koraal op een scheepswrak op Barbados

Vorig jaar pronkte een gezonken sleepboot met levend koraal, maar dit jaar was het dood en gebleekt wit. Triest commentaar op een eiland dat wordt ondersteund door zijn natuurlijke schoonheid en mariene omgeving.

Stille getuigenis

St Lucia deed het niet beter. Koraalsterfte op ondiepe riffen voor de kust is een stil bewijs van wat ooit een bloeiend marien ecosysteem was. Er werd slechts beperkt geobserveerd op een populair snorkel- en zwemstrand, dus er kunnen geen algemene conclusies worden getrokken over de algehele gezondheid van het koraal op het eiland.

Antigua is een ander prachtig eiland dat bezoekers naar zijn pijlstaartroggenstad lokt, een zandbank voor de kust waar de roggen zich voeden en ze in nauw contact komen met toeristen. De meeste toeristen zwemmen gewoon en sommigen dragen maskers en neem camera's mee.

Dood hersenkoraal op Antigua

Weefselvernietigende ziekte op Antigua

Bootoperators brengen elke week duizenden bezoekers naar de zandbank en elke groep voedt de pijlstaartroggen. Toeristen smeren zich in met zonnebrandcrème die eraf spoelt zodra ze het water ingaan, allemaal giftig voor koralen op de riffen op zee.

De riffen rond de zandbank onthulden dood koraal. Algen bedekten een deel ervan, met dode madreporiën die wit gebleekt waren. Niet aantrekkelijk voor deze belangrijke toeristische plek.

Dode hertshoornkoralen op Antigua

Een snelle enquête van dezelfde gebieden slechts een jaar geleden had een verminderd koraalleven onthuld. Duik- en snorkeltoerisme draagt ​​substantieel bij aan de economie van het eiland. Zouden bezoekers vakanties in het Caribisch gebied kunnen mijden zonder een ongerepte zeeomgeving?

Hoewel het kweken van koraal in laboratoria, voordat het op riffen wordt uitgezet, hoop biedt, en goedbedoelende onderzoekers proberen de ziekte die koraalweefsel verslindt, te bestrijden door antibiotica op de zieke plekken te smeren, en bacteriologen blijven proberen te achterhalen waarom de ziekte die koraalweefsel verslindt, optreedt, is de combinatie van waarschijnlijke oorzaken duidelijk genoeg om te zien.

Te veel ontwikkeling, te veel afvalstromen van land, van dumping, verdampte chemicaliën die via regen in de oceaan terugkeren: dit alles is verantwoordelijk voor milieuschade. Dit is slechts één rapport toegevoegd aan de vele observaties van duikers overal ter wereld: koraalriffen zijn in gevaar.

