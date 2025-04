Duik op 5 km diepte onthult vliegtuig, kaart en mysterieuze auto

Een mysterieuze auto, het eerste onder water gevonden oorlogsvliegtuig uit de Slag bij Midway en een muurschildering die de trots van zeelieden op hun vliegdekschip weerspiegelt: het waren allemaal verrassende ontdekkingen op een diep wrak uit de Tweede Wereldoorlog afgelopen weekend.

Dat was toen een ROV door het 5 km diepe wrak van de USS dook Yorktown, als onderdeel van een expeditie onder leiding van de NOAA-oceaanverkenning team.

De ontdekkingen werden gedaan op 19-20 april met behulp van de Diepe Ontdekker ROV ingezet vanaf het NOAA-schip Okeanos-verkennerDe duiken maakten deel uit van de Papahanaumokuakea ROV & Mapping Expedition, die plaatsvond op ongeveer 1,600 km van Honolulu in de noordwestelijke Hawaïaanse eilandengroep in de Stille Oceaan.

USS Yorktown (CV-5) werd ingezet tijdens verschillende operaties in de Tweede Wereldoorlog voordat het na de Slag om Midway door een Japanse onderzeeër tot zinken werd gebracht, waarbij 2 mannen omkwamen. Het wrak werd in 141 gevonden tijdens een gezamenlijke expeditie van de Amerikaanse marine en National Geographic onder leiding van Robert Ballard.

In september 2023 Divernet gerapporteerd over een 'karakterisering' missie naar de overblijfselen van het 250 meter lange dragerschip onder leiding van Ocean Exploration Trust vanaf het exploratieschip nautilus, maar de recente duiken waren de eerste waarbij het hangardek van het schip werd verkend.

"De duiken in 2025 bouwen voort op dit eerdere werk en bieden antwoorden op bestaande vragen. Ook zijn er nieuwe mysteries ontstaan ​​die historici en wetenschappers moeten ontrafelen", aldus NOAA.

Was het een Woody?

Auto gezien vanaf de ROV (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

Tot grote verrassing van het team kwam het moment dat ze, terwijl ze vanaf de bakboordzijde in het achterste hangardek keken, de vage contouren van een auto zagen.

Met de hulp van experts aan land identificeerden ze de auto later voorlopig als een zwarte Ford Super Deluxe 'Woody' uit 1940-41. Maar ze hebben anderen gevraagd om zich te laten weten als ze andere ideeën hebben.

De auto, met zijn rechthoekige achterruiten, gespleten voorruit, parkeerlichten boven de koplampen en chromen bumper (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

De woorden "SHIP SERVICE – NAVY" waren te zien op een deel van de frontplaat van de auto. Een theorie is dat schout-bij-nacht Frank Fletcher, kapitein Elliott Buckmaster of andere officieren deze mogelijk gebruikten tijdens zakenreizen in buitenlandse havens.

Het is echter een raadsel waarom het schip na de 48 uur durende stop in Pearl Harbor voor reparaties in een hangardek bleef liggen, terwijl men wist dat het op weg was naar de Slag bij Midway.

Op de voorplaat staat 'SHIP SERVICE – NAVY' (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

De hoekige auto had een canvas kap, een chromen bumper en een reservewiel achter (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

Tijdens de slag moesten wanhopige pogingen worden gedaan om de slagzij van het vliegdekschip te corrigeren door vliegtuigen en kanonnen af ​​te werpen. Het team vroeg zich af of de auto een rol kon spelen waardoor deze niet eveneens overboord kon worden gegooid.

Gerestaureerde 41 Ford Super Deluxe 'Woody' (Sicnag)

Vliegtuig en wereldkaart

De ROV-duiken resulteerden ook in de allereerste ontdekking van vliegtuigen onder water op het slagveld van Midway.

Ondanks de talrijke gevaren van verstrengeling, konden ROV-piloten van de Global Foundation for Ocean Exploration toegang krijgen tot YorktownHet hangardek van het schip via liftschacht 3. Daar, in het achterste stuurboordkwartier, vonden ze het verstrooide wrak van minstens drie Douglas SBD Dauntless duikbommenwerpers.

Deep Discoverer onderzoekt een beschadigde SBD Dauntless duikbommenwerper die is opgeslagen in het hangardek van de Yorktown (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

Eén daarvan was nog volledig bewapend en lag ondersteboven met een bom in de ontgrendelingsbeugel. Een ander vliegtuig, duidelijk gemarkeerd met 'B5' op de romp, werd vermoedelijk BuNo 4581, een SBD-3 toegewezen aan Bombing Squadron Six van de USS Enterprise (CV-6).

In de verwarring van de strijd, Yorktown had er twee teruggevonden Enterprise's vliegtuig dat zwaar beschadigd was geraakt tijdens een aanval op het Japanse vliegdekschip KagaDeze werden later in brand gestoken toen drie vijandelijke bommen insloegen Yorktown.

Dauntless duikbommenwerper met de markering 'B5' op de romp onder de schuttersring (midden) en een andere '5' op het bovenoppervlak van de rechtervleugel (onder). Vermoedelijk is dit een van de twee vliegtuigen van de USS Enterprise die op Yorktown landden (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue).

Er bevonden zich minstens drie vliegtuigen in de achterste lift nr. 3, waaronder een omgevallen en nog steeds bewapende SBD Dauntless (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

Ook werden voor het eerst afbeeldingen verkregen van een muurschildering van 13 x 3.5 m met een wereldkaart waarop alle schepen van de USS Yorktown's reizen. Dit was met de hand geschilderd in een liftschacht, hoewel het slechts gedeeltelijk zichtbaar was op historische foto's.

Deep Discoverer verlicht de met de hand geschilderde muurschildering (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

Detail van de muurschildering (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

“De motieven ervan tonen de trots die Yorktown's matrozen hadden voor hun schip de mondiale schaal van Yorktown's activiteiten en de strategische rol die het schip speelde bij de verdediging van de Verenigde Staten', aldus NOAA.

Felrode kwallen zouden een nieuwe soort kunnen zijn (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

Het wrak van de USS Yorktown is een beschermd gezonken militair vaartuig beheerd door het US Naval History & Heritage Command en aangewezen als Plaats van buitengewoon karakter.

