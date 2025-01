Noronha: een Atlantische duikhotspot

PIERRE CONSTANT heeft een bezoek gebracht aan het eiland Fernando de Noronha, ten oosten van Brazilië, om de unieke sfeer en vooral de duikmogelijkheden te proeven



Als je een Zuid-Amerikaanse zeevogel was, zou je 525 km kunnen vliegen vanaf Recife of 350 km vanaf Natal aan de noordoostkust en landen op een paar minuscule stukjes land. Fernando de Noronha is voor Brazilië wat de Galapagoseilanden zijn voor Ecuador aan de andere kant van het continent.

Roodpootgent

De twee archipels lijken in zekere zin erg op elkaar. Ze liggen iets ten zuiden van de evenaar en zijn allebei vulkanische hotspots die ontstaan ​​zijn uit breukzones in de oceaan. Het zijn ook vruchtbare toevluchtsoorden voor zeevogels. En in beide is duiken een van de populairste activiteiten.

De 21 Noronha-eilanden zijn veel ouder dan Galapagos. Ze liggen op de Zuid-Amerikaanse plaat, met een reeks vulkanen waaronder Rocas Atoll die zich naar het westen uitstrekt.

De archipel werd op 24 juli 1503 ontdekt door de Portugese ontdekkingsreiziger Gonçalo Coelho, gefinancierd door Fernao de Noronha, maar, zoals het verhaal gaat, toegeschreven aan Americo Vespucci, een Italiaans lid van de expeditie die de eilanden voor het eerst beschreef.

Duikers drijven in het kanaal

Later werd het door de Nederlanders bezet voordat het in handen viel van de Fransen en uiteindelijk in 1737 door de Portugezen werd ingenomen. Zij bouwden verschillende versterkingen, waaronder het fort van Nossa Senhora dos Remedios, en Fernando de Noronha werd berucht als bestemming voor politieke gevangenen.

Charles Darwin kwam langs op HMS Brak in 1832 en begin 1900 werden Italiaanse en Franse nederzettingen gesticht voor handel en het leggen van onderzeese kabels. De commerciële vluchten van Aeropostale verbonden Zuid-Amerika met Europa en Afrika, en tijdens WO2 werd Noronha een Amerikaanse luchtmachtbasis.

Nationaal zeepark

Het Braziliaanse leger bestuurde de eilanden van 1942 tot 1988, toen de eilanden werden uitgeroepen tot nationaal maritiem park, en vandaag de dag voedt toerisme de economie. Noronha is een droomvakantie-eiland geworden voor rijke Brazilianen.

Ingang nationaal zeepark

Fernando de Noronha werd in 2001 op de UNESCO-werelderfgoedlijst geplaatst en wordt beheerd door het Chico Mendes Institute for Conservation of the Biodiversity (ICMBio), dat is verbonden aan het Department of Environment. Rocas wordt apart beheerd als een biologisch reservaat dat verboden is voor bezoekers.

Er werd een duurzaam ontwikkelingsplan opgesteld voor het marine park, geholpen door de lokale bevolking. Toeristische locaties en infrastructuur worden strikt gecontroleerd.

Duiker met een boterpijlstaartrog in het kanaal

De GOL-vlucht vanuit Recife duurt een uur. Bij aankomst betaalt u de TPA (Permanency Tax), die 76 reals (ongeveer £10) per nacht bedraagt, maar stijgt naarmate u langer blijft. Het kantoor van het marine park rekent niet-Brazilianen een toegangsprijs van R$222 (£30), geldig voor 10 dagen.

De meeste accommodaties bevinden zich in herbergen of guesthouses. Het leven en eten zijn duur op het eiland.

Er zijn drie duikcentra gevestigd in Porto aan de noordoostkust. Ook in het koloniale Portugese stadje Vila dos Remedios, met zijn historische gebouwen zoals het Palacio Sao Miguel en de kerk van Nossa Senhora dos Remedios, zijn duikscholen te vinden.

De jachthaven in Porto

Het strand van Pico do Meio, gezien vanaf het fort Nossa Senhora dos Remedios

Het imposante fort van Nossa Senhora dos Remedios, op een klif boven de stad, biedt een prachtig uitzicht op Porto, Praia do Meio (Middenstrand) en de iconische duimvormige rots Pico de Meio, een attractie bij zonsondergang.

De eilanden zijn blootgesteld aan de oost-west Zuid-Equatoriale Stroom en zuidoostelijke passaatwinden. De “Inner Sea” aan de noordkust is kalm tussen april en november, maar op andere momenten van het jaar nemen de noordoostelijke passaatwinden de controle over.

De “Outer Sea” aan de zuidkust is meestal ruw, maar het zicht is beter, dus kiezen duikbedrijven hun locaties op basis van de tijd van het jaar.

De watertemperatuur is het hele jaar door 28°C, met een zichtbaarheid variërend van 25-40m. Met zijn 25 duikplekken wordt Noronha's duiken beschouwd als de beste in Brazilië.

Het onderwaterlandschap bestaat in wezen uit zwarte vulkanische basalts en is vrij saai, met zijn rotsblokken, bergkammen, soms canyons, doorgangen en grotten. Waar stromingen in de kanalen stromen, bedekken sponzen rotsen die heel kleurrijk worden, vaak felrood. Anders zijn bedden van groene algen en zeedruiven de norm.

Sponsen zorgen voor de stationaire kleur

Duikdagen

Vrachtwagens halen duikers op bij hun cafe om 7.15 uur en de gidsen geven een briefing over de bootfaciliteiten en duikplekken. Sommigen spreken Engels of Spaans, hoewel Braziliaans de norm is. Duikplekken liggen overal van 10-30 minuten vandaan.

Tijdens mijn verblijf in december vond het duiken vooral plaats in de Binnenzee, tussen het oost- en westpunt van de noordkust van Noronha.

Cordilhieras, nabij de noordoostelijke punt, is een ondergelopen bergrug met veel algen. Een veelvoorkomend gezicht is daar een kleine school blauw-goud gestreepte grunt (Haemulon chrysargyreum). Braziliaanse papegaaivis (Sparisoma-amplum) zijn bij vrouwtjes groen op de rug en rood op de buik, terwijl volwassen mannetjes lichtblauw zijn met een rode halve maan op de staart.

Geelgestreepte grunt in een grot

Jonge Braziliaanse papegaaivis

Grijze Bermuda-zeekarper (Kyphosus sectatrix) bewegen in kleine groepen, net als zwarte margates (Anisotremus surinamensis), hoog gebouwd met een steile kop en zilverkleurig met een zwarte vlek achter de kieuwen.

Bermuda zeekarper

Zwarte margates

Ik kom een ​​karetschildpad tegen (Eretmochelys imbricata) zich niet bewust van de duikers, en een blauwe doktersvis (Acanthurus coeruleus), een van de zeldzamere soorten doktersvissen.

Grazende karetschildpad

Ilha do Meio (Middle Island) ligt tussen Ilha da Rata (Rat Island) en Porto. Het idee is om grotten en doorgangen in ondiep water te verkennen, sluipend in en uit achter de duikgids terwijl de onderwaterfotograaf van All Angle Company aan de andere kant op je wacht. De foto's zijn 's avonds verkrijgbaar bij de duikshop voor $ 30 per stuk (ongeveer £ 4).

De grotten zitten vol met koperen veegmachines (Pempheris schomburgki), kleine coney grouper met blauwe vlekken en gele buiken (Cephalopholis fulva), paren Franse keizersvissen (Pomacanthus paru) en blauwe doktersvissen. Terug aan de oppervlakte vliegen zwarte noddies en geelstaartkeerkringvogels vrolijk rond.

Coney

Franse keizersvis in het kanaal

Geelstaartkeerkringvogel

Aan de westpunt van het eiland is Ponta da Sapata een broedplaats voor roodpootgenten. Caverna da Sapata, een onderwaterboog met een zandbodem, biedt een toevluchtsoord voor zuidelijke pijlstaartroggen (Amerikaanse Dasyatis), met peperkleurige stekels op hun rug. Ongestoord door de duikers, houden ze een Zen-houding aan.

Duikers in grot

“Sommige schildpadden raken verdwaald in afgelegen hoeken van de grot en eindigen als skeletten…”, bevestigt Julio, die graag met een glimlach poseert naast een schedel. Goed zicht bevordert goede foto’s. Een minimuur aan de buitenkant onthult drie gekrabbelde vijlvissen (Aluterus scriptus) en witgevlekte oranje vijlvis (Cantherhines macrocerus).

Drie gekrabbelde vijlvissen…

…en witgevlekte oranje vijlvis

Cagarras, aan de oostkant van Noronha, ten westen van Rat Island, is een broedplaats voor gemaskerde boobies. Een diepere duik in de 32m-zone, het is ook een plek voor Kaapverdische stekelkreeften (Panulirus charlestoni), zwarte boer (Caranx lugubris), de Franse keizervis en de opvallende Braziliaanse papegaaivis.

Kaapverdische kreeft

In het kanaal

Buraco das Cabras, 20m diep, is productiever voor fotografen. Een rondzwervende verpleegsterhaai (Ginglymostoma cirratum) zorgt voor opschudding en komt uiteindelijk zonder angst op me af. Grote pijlstaartroggen bedekt met zand kijken toe hoe duikers voorbij komen.

Een hectische vertoning van Braziliaanse 'youpie' duikers maken een show van uitbundigheid met open armen achter een schildpad en voor de officiële fotograaf. Ik wacht geduldig op mijn beurt om het wezen te benaderen dat tussen de rotsen graast.

Een oceaantrekkervis (Canthidermis sufflamen) vaart voorbij en Bermuda zeekarpers barsten in kleine wolken los. Aan het einde van de duik in het kanaal, tussen Rat en Middle Islands, trekt een groot oud Portugees anker in rode sponzen mijn aandacht. Meedrijvend in de stroming vlieg ik over een prachtige pauwbot (Bottus lunatus) een ronde rots bedekken.

Oud anker ingelegd met sponzen

Cabritos, op de noordoostelijke punt, begint in het heldere water van de Outer Sea om het kanaal binnen te gaan. Een ondiepe, kleurrijke plek met veel paddenstoelvormige rotsen bedekt met sponzen.

Blackjack en een school doktersvissen (Acanthurus chirurgus), paardenoog jack (Caranx latus) met hun gevorkte gele staarten en geelbandgeiten (Mulloidichthys martinicus) maken de show compleet. Een tweede oude anchor, nog groter, laat mijn mond openvallen.

Blackjack in swimthrough

Mijn wens voor de laatste duikdag wordt vervuld door Leo en Julio. Voor de westelijke punt van het eiland is de onderwatertop Cabeço da Sapata meestal onderhevig aan sterke stromingen en waterbewegingen, maar wij ervaren slechts een zachte deining.

Een grote verpleegsterhaai passeert als een schaduw over de witte zandbodem. Een kleine school paardenoog-jacks wervelt voorbij. Hond snapper (Lujanus grap), zilver met spijlen aan de achterkant, drijven als vredige Zeppelins.

Verpleegster haai

Wolken van geel chroom (Chromis multilineata) zwaaien met de stroming over de top, terwijl scholen zwarte trekkervissen (Melichthys niger) zweven in het blauw.

Zwarte trekkervis

Trinta Reis in de Mar de Fora ligt in het midden van de zuidkust tussen opkomende rotseilandjes. De oceaan is net zo choppy als verwacht, maar onder water is alles sereen. Het witte zand is door rimpelingen over een uitgestrekte vlakte gesneden voor een goed fotografisch effect.

We varen een swim-through in en komen in een kloof met zuidelijke pijlstaartroggen en zwarte jacks. Als ik boven kom, zie ik een rifhaai (Carcharhinus perezi) majestueus dwalend over een uitgestrekt wit zandstrand.

Caribische rifhaai in de verte

Leo ontspant op de veiligheidsstop

Het is een sfeervolle omgeving met veel licht, waardoor je vergeet dat Fernando de Noronha tussen 1992 en 1998 een plek was waar op grote schaal op ambachtelijke haaien werd gevist. Helaas waren de zwarte gallen, rifhaaien, zijdehaaien, citroenhaaien, verpleegsterhaaien, tijgerhaaien en hamerhaaien allemaal het doelwit.

leven op het land

Het aantal wilde dieren op oceanische eilanden is extreem beperkt. Zoogdieren zijn vrijwel niet aanwezig in Noronha, behalve ratten en de slijm, een kastanjebruin knaagdier dat door de eerste kolonisten werd geïntroduceerd als voedsel.

Een moco

Teju-hagedis

De zwart-witte Teju-hagedis, die voornamelijk in het bos voorkomt, werd in de jaren 1950 geïntroduceerd vanuit het noordoosten van Brazilië om voor de ratten te zorgen en wordt ongeveer 40 cm groot. Hij heeft een roze gevorkte tong, net als een varaan, maar omdat hij lokale vogels aanvalt, is hij een ongewenste predator op het eiland.

Toen Charles Darwin op 20 februari 1832 (drie jaar voordat hij de Galapagoseilanden bezocht) op Noronha aan land kwam, raakte hij onder de indruk van een weelderig tropisch woud met magnolia's, laurierbomen vol tere bloemen en bomen met vruchten.

Bos krab

Deze oorspronkelijke bossen verdwenen nadat Noronha een strafkolonie werd. Tegen het einde van de 19e eeuw was het eiland bijna volledig ontbost. In 1988 begon echter een langzaam herstel, met de status van maritiem nationaal park.

Conservatieprojecten worden beheerd door ICMBio. Naast het biologische reservaat van Rocas Atoll is er het Tamar Project voor het behoud van de vijf soorten zeeschildpadden waarvan bekend is dat ze de eilanden bezoeken: de groene, de karetschildpad, de onechte karetschildpad, de olijfrugschildpad en de lederschildpad, hoewel duikers over het algemeen alleen de eerste twee zien.

Het andere project betreft langsnuitdolfijnen (Stenella longirostris), die een vaste populatie hebben in het afgelegen Baia dos Golfinhos in het noordwesten. Bezoekers komen vroeg in de ochtend om de dolfijnen te zien spelen in de baai.

Baai van Porcos

Er zijn een aantal paden beschikbaar, hoewel sommige vooraf gereserveerd moeten worden omdat ze op specifieke tijden worden geleid door een erkende gids. ICMBio gids. De meeste leiden naar stranden of uitzichtpunten en kunnen variëren van 15 minuten tot drie uur lang.

Een aantal bureaus biedt ook privé-tours aan met eigen vervoer, of zelfs cruises om te snorkelen of dolfijnen te spotten.

Onafhankelijke reizigers met een beperkt budget kunnen de gratis 'Coletivo'-bus nemen die heen en weer rijdt tussen Porto in het noordoosten en Sueste in het zuidwesten over de BR-363. Deze bus brengt u naar het beginpunt van alle wandelpaden en exotische stranden. Fernando de Noronha is een echte Braziliaanse ervaring, waar de buitenlander zeer welkom is, maar toch ook een vreemde eend in de bijt is!

Tegen het einde van mijn verblijf passeer ik een huis met een kleurrijk bord op de poort waarop staat: "Sorry dat je dit in het paradijs zegt” – “Lach, je bent in het paradijs”.