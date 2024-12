Nieuwe kaarten tonen zones met een hoog risico voor botsingen tussen walvissen en schepen

Snelheidslimieten voor schepen en omleidingen kunnen de tol voor walvissen verminderen, zegt ANNA NISI van de Universiteit van Washington

Stel je voor dat je een blauwe vinvis bent die langs de kust van Californië zwemt, zoals je elk voorjaar doet. Je bent op zoek naar krill in de Kanaal van Santa Barbara, een zone vol vissen, kelpbossen, zeegrasbedden en ander onderwaterleven, maar ook trilt door het geluid van het scheepvaartverkeer. Plotseling wordt het geluid luider.

Je begint met een langzame, ondiepe duik, maar zonder veel urgentie – tenslotte is jouw soort miljoenen jaren geëvolueerd zonder dit mysterieuze geluid, dus waarom zou je weten wat je moet doen als je het hoort? Een minuut later word je dodelijk geraakt door een containerschip.

Je lichaam zinkt langzaam naar de bodem van de oceaan, waar het zal voeden diepzeewezens al tientallen jaren maar wil nooit gezien worden door mensen opnieuw. Inderdaad, uw dood blijft onopgemerkt; het schip merkt nauwelijks de impact van een aanvaring met een van de grootste diersoorten op aarde.

Botsingen met schepen vormen een ernstige bedreiging voor veel grote walvissoorten. Hoewel deze gebeurtenissen moeilijk te bestuderen zijn, schatten wetenschappers dat duizenden walvissen worden jaarlijks door schepen gedoodIn sommige regio's sterven walvissen door botsingen met schepen in een tempo dat overtreffen wat als duurzaam wordt beschouwd na decennia van walvisvaart. Botsingen met schepen bedreigen sommige ernstig bedreigde diersoorten.

Onderzoek en ervaring tonen aan dat eenvoudige maatregelen kunnen deze botsingen verminderen – bijvoorbeeld het omleiden van scheepvaartroutes om belangrijke gebieden voor walvissen te vermijden, of het verlagen van de snelheid van schepen. Maar om deze interventies te implementeren, moeten wetenschappers en beleidsmakers weten waar walvissen het meeste risico lopen. Botsingen met cruise- en containerschepen vormen een van de ernstigste bedreigingen voor bedreigde walvissoorten.

In kaart brengen van risico's voor walvissen

In een onlangs gepubliceerd onderzoek in Wetenschap, collega's en ik wereldwijd risico op scheepsbotsingen in kaart gebracht voor vier soorten van de grootste walvissen op aarde: blauwe walvis, vinvis, bultrug en spermatozoa. Binnen het verspreidingsgebied van elke soort ontdekten we dat schepen elk jaar het equivalent van duizenden keren de afstand naar de maan en terug aflegden.

Onze kaarten laten een wijdverbreid risico zien op aanvaringen met schepen in gebieden zoals de Amerikaanse westkust, de Middellandse Zee en de noordelijke Indische Oceaan. Deze zones zijn al hebben een hoog aantal scheepsbotsingen gedocumenteerd.

We vonden ook veel andere regio's met vergelijkbare risiconiveaus die minder bestudeerd en erkend zijn. Ze omvatten verschillende stukken langs de kustlijnen van Zuid-Amerika en zuidelijk Afrika, en het gebied rond de Azoren voor de kust van Portugal.

Voorspelde patronen van botsingen tussen walvissen en schepen. Gebieden in het paars zijn plekken met een hoger risico op een aanvaring met schepen, met veel scheepvaartverkeer en een hoge geschiktheid van de habitat voor elke soort. Het risico op een aanvaring met schepen werd voorspeld voor elke soort op de kaart van het verspreidingsgebied, zoals gedefinieerd door de IUCN, die voor vinvissen de tropen uitsluit (Anna Nisi, CC BY-SA)

De meeste risicogebieden zijn onbeschermd

Walvissen zijn over de hele wereld grotendeels onbeschermd tegen botsingen met schepen. We hebben botsingsrisicohotspots geïdentificeerd: gebieden in de top 1% van voorspelde risico's wereldwijd die de meest risicovolle plekken voor elke soort vertegenwoordigen.

We ontdekten dat minder dan 7% van de hotspots met botsingsrisico maatregelen had genomen om botsingen te verminderen, zoals het beperken van de snelheid van schepen of het verplichten van schepen om bepaalde gebieden te vermijden. Uitzonderingen zijn de west- en oostkust van Noord-Amerika, evenals de Middellandse Zee, die hogere niveaus van scheepsbotsingsbeheer hebben.

Als zulke maatregelen bestaan, zijn ze vaak vrijwillig. Verplichte snelheidsbeperkingen dekken slechts 0.54% van de hotspots met botsingsrisico voor blauwe vinvissen, 0.27% voor bultruggen en geen van de hotspots voor vinvissen of potvissen.

Voor elke soort ontdekten we dat het risico op scheepsbotsingen groter was binnen exclusieve economische zones (EEZ's) – gebieden tot 200 zeemijl van de kustlijn, waarin elk land exclusieve jurisdictie heeft over mariene hulpbronnen – dan op volle zee. Dit kan het gemakkelijker maken om instandhoudings- en beheersmaatregelen in deze gebieden te implementeren.

Binnen de EEZ's kunnen individuele landen vrijwillige maatregelen voor schepen aannemen of verplichte veranderingen voorstellen via de Internationale Maritieme Organisatie, die de internationale scheepvaart reguleert. Er zijn veel mogelijkheden voor landen om walvissen in hun nationale wateren te beschermen.

Omdat politieke grenzen echter niets betekenen voor walvissen, zou de meest effectieve aanpak zijn dat buurlanden hun inspanningen coördineren om het risico op scheepsbotsingen te verminderen. over de migratieroutes van walvissenDe onderstaande video toont het gebruik van de ruimte in de oceaan door walvissen, ingekleurd van blauw (gebieden met minder gebruik) tot wit (gebieden met veel gebruik), met daaroverheen het wereldwijde scheepsverkeer, gekleurd op basis van de snelheid van het schip.

We hebben ook een hoog risico op aanvaringen met schepen aangetroffen binnen de bestaande beschermde mariene gebieden (MPA's) – zones waar landen verschillende maatregelen hebben genomen om het zeeleven te beschermen en te beheren.

De meeste van deze MPA's zijn gecreëerd om het zeeleven te beschermen tegen de visserij, maar slechts weinigen leggen beperkingen of regels op aan de scheepvaart. Wanneer MPA's een hoog risico op scheepsbotsingen bevatten, kunnen overheden dergelijke maatregelen toevoegen aan de missies van de beschermde gebieden.

Voordelen van het beschermen van walvissen

Het beschermen van walvissen tegen schepen zou ook andere soorten ten goede komen. Schepen kunnen veel mariene soorten, waaronder zeehonden, zeeschildpadden, haaien, vissen, pinguïns en dolfijnen.

De zeescheepvaart is de belangrijkste bron van onderwater geluid, Een grote bedreiging voor het zeeleven. Onderwatergeluid kan het voeden verstoren, de communicatie verstoren en stress veroorzaken voor veel soorten. Schepen stiller rennen bij lagere snelheden. Snelheidsverlagende maatregelen kunnen dus zowel de geluidsoverlast als het risico op botsingen verminderen.

Mensen kunnen ook profiteren van het vertragen en omleiden van schepen. Wanneer schepen langzamer varen, neemt hun brandstofefficiëntie toe, waardoor hun de uitstoot van broeikasgassenDe zeescheepvaartindustrie produceert momenteel koolstofemissies vergelijkbaar met die uit de luchtvaart.

Door schepen langzamer te laten varen, worden ook de emissies van schadelijke luchtverontreinigende stoffen die een bedreiging vormen voor de gezondheid van de mens in kustgebieden en waarvan wordt geschat dat ze bijdragen aan honderdduizenden vroegtijdige sterfgevallen jaarlijks.

In 2023 zullen bijvoorbeeld schepen die samenwerken met een vrijwillige vertraging in Californië Ze hebben de uitstoot van broeikasgassen met 45,000 ton en de uitstoot van stikstofoxiden met 1,250 ton verminderd en het risico voor walvissen met meer dan de helft verminderd.

Het veranderen van vaarroutes kan wateren veiliger maken voor lokale vissers. In Sri Lanka bijvoorbeeld, vaart er veel scheepvaart langs de kust, waarbij lokale vissers en foeragerende blauwe vinvissen elkaar overlappen. Botsingen met vrachtschepen hebben meerdere vissers gedood daar in de afgelopen jaren.

Als reactie hierop zijn sommige rederijen vrijwillig van rijstrook wisselen verder uit de kust om het risico op botsingen met mensen en walvissen te verkleinen.

In onze onderling verbonden wereld is 90% van de consumptiegoederen reizen per schip voordat ze op de markt komen. De meeste artikelen die consumenten in rijke landen in hun dagelijks leven kopen, zijn op een gegeven moment over de oceaan gereisd.

Uit ons onderzoek blijkt dat het risico op scheepsbotsingen wijdverbreid is, maar volgens ons is het beschermen van walvissen tegen deze botsingen een oplosbaar probleem. En door walvissen te beschermen, kunnen mensen zichzelf ook beschermen.

ANNA NISI is postdoctoraal onderzoeker in de biologie aan de Universiteit van Washington. Dit artikel is opnieuw gepubliceerd van The Conversation onder een Creative Commons-licentie. Lees de originele artikel.

