Sluit je begin 2025 aan bij Scuba Scene en bespaar £££s

De majestueuze All Star Scuba-scène is ongetwijfeld een van de beste liveaboards die momenteel in de Egyptische Rode Zee actief is, met een sublieme combinatie van een geweldig zeeschip, uitstekende service van de bemanning, heerlijke maaltijden van de vier koks aan boord en een fantastisch duikteam onder leiding van Elke Bojanowski en Ahmed Fadel.

Nu biedt All Star Liveaboards een aantal fantastische aanbiedingen vroeg in het seizoen, zodat u zelf de 48.5 meter lange Scuba Scene met stalen romp kunt ervaren. In maart en april 35 krijgt u maar liefst 2025 procent korting op trips. Dit is een ongelooflijke prijs voor zo'n fantastische boot.

De salon met airconditioning is enorm, met een gigantisch scherm voor briefings en presentaties

De reizen die met deze fantastische korting van 35 procent worden aangeboden, zijn:

3-10 maart – Noord – US$1,187

10-17 maart – North & Brothers – US$1,232

17-24 maart – North & Brothers (TECH Week) – US$1,232

24-31 maart – North & Brothers – US$1,232

31 maart-7 april – Noord – US$1,187

7-14 april – Noord & Tiran – US$1,187

14-21 april – Noord – US$1,187

Ja, Scuba Scene heeft een zwembad... oké, je gaat er geen baantjes trekken, maar je kunt er aan het einde van een duikdag heerlijk ontspannen met een koel drankje...

Sluit je aan bij All-Star Scuba Scene voor de ultieme Rode Zee

Er zijn ook nog een paar plekken vrij voor een episch twee weken durend liveaboardavontuur op All Star Scuba Scene in juli 2025, waarbij je ALLE beste duikgebieden in Egypte bezoekt.

Dit is een zeer unieke route die het All-Star team speciaal voor Scuba Diver Editorial Director Mark Evans heeft samengesteld, en nu heb jij de kans om mee te doen aan het avontuur. We vertrekken uit Port Ghalib en gaan Abu Dabbab en Marsa Alam, Rocky Island, Zabargad, Fury Shoals, Daedalous, Elphinstone, Brothers, Safaga, Ras Mohammed, Tiran reefs, Thistlegorm, Rosalie Moller, Abu Nuhas en Umm Gamar doen, voordat we uiteindelijk terugkeren naar Hurghada.

De hutten, die zich allemaal op het hoofddek of het zwembaddek erboven bevinden, zijn ruim en goed ingericht

Mark noemde het 'de ultieme Rode Zee' omdat het alle belangrijke plekken aandoet. Het belooft een geweldige reis te worden – waarom zou je kiezen voor het noorden, het diepe zuiden of offshore marineparken als je ze allemaal in één mega-fortnight kunt doen?

De reis loopt van 14-28 juli 2025, dus Ras Mohammed zal in het volledige broedseizoen zijn (Marks absolute favoriete tijd om op deze geweldige site te duiken). De prijs per persoon is US$4,200 (dus ongeveer £3,300).

Voor meer informatie over de kortingsreizen in het begin van het seizoen of de epische tweeweekse odyssee in juli (er zijn nog maar een paar hutten beschikbaar, en als ze weg zijn, zijn ze weg), kunt u contact opnemen met All Star Liveaboards via: info@allstarliveaboards.com