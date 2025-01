Het maximale uit Wakatobi halen

Bezoekers van Wakatobi complimenteren vaak positief over de ongerepte staat van de koraalriffen en de uitzonderlijke verscheidenheid aan zeeleven die te vinden is in het privé-zeereservaat van het resort.

Prachtig boeket van harde en zachte koralen aan de rand van een drop-off bij Wakatobi’s House Reef.

En voor sommige enthousiaste duikers en snorkelaars is het niet alleen de kwaliteit van de onderwaterervaring die Wakatobi in een klasse apart plaatst, het is ook de kwantiteit. Ze hebben geleerd dat het met de juiste planning mogelijk is om het grootste deel van de dag veilig en comfortabel in en onder water door te brengen in het resort.

Een havikvis met lange neus, mooi zittend in zacht koraal.

Zoals gast Paul Moliken het beschrijft: “Mijn schema in Wakatobi voor een geweldige dag is: opstaan, snorkelen in het zeegras, ontbijten, de duikboot pakken, tussendoortje terwijl je op de boot bent tijdens de oppervlakte-interval, opnieuw duiken, lunchen, snorkelen op de Huis Rif, een derde bootduik maken, avondeten eten, in het donker bij de steiger snorkelen, slapen.”

Hoewel Pauls in-water schema voor sommigen ambitieus kan lijken, benadrukt het de duik- en snorkelmogelijkheden die Wakatobi's unieke combinatie van onderwatertopografie en resortdiensten biedt. Het gaat specifiek om duiklocaties die ideaal zijn voor multi-level profielen, schema's die langere bodemtijden mogelijk maken en volledige toegang tot een huisrif dat de in-water mogelijkheden verder uitbreidt.

Op veel duikplekken binnen het privé-zeereservaat van Wakatobi beginnen rifformaties binnen een paar meter van het oppervlak en vallen snel in de diepte langs steile hellingen of muren.

Op veel duikplekken in het privé-zeereservaat van Wakatobi beginnen rifformaties op een paar voet van het oppervlak en dalen snel af naar de diepte langs steile hellingen of wanden. Door gebruik te maken van de multi-level profielen die mogelijk zijn gemaakt door deze topografie, is het mogelijk om de bodemtijden aanzienlijk te verlengen zonder in gefaseerde decompressie te gaan. Deze royale bodemtijden worden ook mogelijk gemaakt door het bootduikschema van het resort, dat gasten ruim de tijd geeft om te genieten van twee ontspannen duiken voor de lunch plus een middagduik.

De sleutel tot een langere en plezierigere duiktijd bij Wakatobi, zegt Paul, is om het grootste deel van de duik binnen de gemiddelde diepte te houden. "Sommige duikers willen helemaal naar 100 voet duiken," zegt hij, "maar de realiteit is dat de kleuren daar beneden minder levendig zijn en, nog belangrijker, de duiktijden zijn veel korter. Het is echt niet nodig om diep te gaan en te eindigen met een duik van 20 tot 30 minuten als er veel actie is boven de 70 voet, wat duiken van 70 minuten mogelijk maakt."

Op veel duikplekken binnen het privé-zeereservaat van Wakatobi beginnen rifformaties binnen een paar meter van het oppervlak en vallen snel in de diepte langs steile hellingen of muren.

"Wakatobi krijgt veel lof van haar gasten," zegt Paul, "maar één aspect van de vakantie-ervaring dat ingetogen lijkt, is hoe heerlijk het is om drie duiken van 70 minuten per dag te maken. Het is zo ontspannen en plezierig, en je hoeft je geen zorgen te maken over het verbruiken van je lucht of decompressie."

Het tweede element van Pauls strategie voor maximale watertijd ligt vlak voor het resort in de vorm van het House Reef. "Als je kiest voor een Wakatobi-duikpakket, heb je ook onbeperkt gebruik van het ongelooflijke House Reef van twee voetbalvelden lang," zegt hij, dat consequent wordt genoemd als een van de beste ter wereld. "Het is zeker gezonder, kleurrijker, meer gevuld met vis en verbluffender dan alle andere die ik heb gezien, zowel in Lembeh als in het Caribisch gebied."

De steiger van het resort is niet alleen het opstappunt voor de vloot duikboten van Wakatobi, maar ook een belangrijk toegangspunt voor duiken in House Reef, dat zich honderden meters in beide richtingen uitstrekt.

“Jij en je buddy kunnen net zo vaak duiken op het prachtige House Reef van Wakatobi als jij computer zal toestaan,” zegt Paul. “En zelfs als je het niet gebruikt om te duiken, is snorkelen op het House Reef nooit teleurstellend. Je kunt direct vanaf de kust beginnen of vanaf de steiger naar binnen glijden wanneer je maar wilt. En er zijn ook de taxiboten van het resort, die elke dag beschikbaar zijn. Spring er gewoon in, maak een korte rit naar je favoriete deel van het rif en drijf dan op je gemak terug.”

De beste tijd om snoepkrabben van zacht koraal tussen de takken van zachte koralen te vinden is nadat de zon onder is gegaan, wat bijdraagt ​​aan de vele gedenkwaardige vondsten die je kunt doen tijdens een Wakatobi-nachtduik.

Paul zegt dat hij ook van de mogelijkheden om 's avonds te snorkelen houdt, die te vinden zijn rond de lange pier van Wakatobi. "Tijdens mijn avondlijke snorkeltrips heb ik een lijst met persoonlijke primeurs gezien, waaronder het paren Octopus, een palinglarve en honderden pyrosomen.”

“Omdat ik sinds het eerste bezoek aan Wakatobi in 2015 meerdere keren in Wakatobi ben geweest, kan ik getuigen van de vele verbazingwekkende aspecten van het resort: eten, luxe, vriendelijkheid en nog veel meer”, zegt Paul. “Dat zijn slechts enkele redenen waarom ik in december terugga en niet kan wachten!”

Voor meer informatie over Wakatobi Dive Resort, bezoek wakatobi.com