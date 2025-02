Mandarijnvis-pierduik met Wakatobi's duikjacht, Pelagian

De zonsondergang was dichtbij en we maakten ons klaar voor een schemerduik op de Magic Pier in Pasar Wajo Bay aan de zuidoostkust van Buton Island in Zuidoost-Sulawesi, Indonesië. Regelmatig bezocht door Wakatobi's live-aan boord duikjacht Pelagianstaat de Pier bekend om iets heel bijzonders: mandarijnvis!

Mandarijnvis (Synchiropus Splendidus) een lid van de Dragonet-familie.

Als je nog geen mandarijnvis (Synchiropus Splendidus) hebt gezien, dan is dit wat je mist. Mandarijnvissen, lid van de Dragonet-familie, zijn uitzonderlijk opvallend met een felle kleur die bestaat uit levendige groene wervelingen bovenop een overwegend oranje lichaam, omzoomd in diepblauw met gele accenten rond het hoofd.

Hoewel mandarijnvissen niet bijzonder zeldzaam zijn in de tropische westelijke en Indische Stille Oceaan, is het vinden ervan met enige betrouwbare vorm van consistentie enigszins beperkt. Dit geldt met name als het je doel is om beelden van hen vast te leggen tijdens hun meer amoureuze avonturen.

Tijdens een reis op de Filippijnen bij Puerta Galera werd ik meegenomen naar een “Mandarinfish hotspot”. Helaas was deze plek ook bekend bij elke duikorganisatie. De ervaring was voor mij niet productief en ook niet plezierig vanwege het grote aantal aanwezige duikers, waardoor de locatie ook in een gigantische sneeuwbol van deeltjes veranderde.

Mannelijke en vrouwelijke Mandarijnvis (Synchiropus splendentus), een lid van de Dragonet-familie.

Ter vergelijking: het middelste deel van Pelagian's reis van een week omvat twee dagen in de Pasar Wajo-baai in Buton. Dit gebied ligt ver buiten de gebaande paden van andere live-aan boord van duikboten, maar ook ver verwijderd van duikresorts. Het belangrijkste element hier is modderduiken, dat een verscheidenheid aan zeeleven biedt dat je normaal gesproken niet aantreft in koraalrifhabitats. En de kenmerkende attractie zijn de tientallen mandarijnvissen die zich rond de voet van de Magic Pier bevinden.

De duik begint 15 minuten voor zonsondergang, zodat duikers zich op de juiste manier op de bodem kunnen positioneren, halverwege de grote puinhoop onder de pier.

Nu ik deze duik twee keer heb gedaan, ben ik nog steeds verbaasd over hoeveel van deze sierlijk gekleurde vissen, ongeveer half zo groot als mijn duim, hier op deze plek zijn.

Mandarijnvis (Synchiropus Splendidus) komt tevoorschijn uit een groot aantal spleten in de rotsstapel onder Magic Pier.

Magic Pier Mandarijnvis Video: https://youtu.be/JRdHeTgruao

Naast een groep van ongeveer zeven tijdens deze duik, kwamen er nog meer tevoorschijn uit een groot aantal gletsjerspleten rechts en links van mij. De meesten waren vrouwen die rondliepen in afwachting van de komst van een vrijer – of in dit geval vrijers, die binnen korte tijd verschenen.

Het enige echte voordeel bij het identificeren van het geslacht van de mandarijnvis is over het algemeen de grootte ervan, aangezien volwassen mannetjes doorgaans groter zijn dan de vrouwtjes. In de meeste vis-ID-boeken wordt beschreven dat de gemiddelde grootte van de vrouwelijke mandarijnvis 1-1/2 inch lang is, terwijl de mannetjes slechts iets groter zijn. Wat ik verrassend vind, is dat een groot aantal van de mannetjes bij Magic Pier... nou ja, bovengemiddeld is en bijna 3 cm lang lijkt te zijn, waardoor ik me afvraag wat deze jongens eten.

Hun spullen laten zien

Met onbeschaamd vertrouwen zullen de mannetjes hun aankomst markeren met een klein beetje zwier en hun borstvinnen die fladderen als een kolibrie. En tegelijkertijd 'bewerken ze de kamer' door op een vrijende manier strak om de dames heen te cirkelen.

Een drietal mandarijnvissen (Synchiropus Splendidus) tijdens de verkering.

Tijdens deze fase van de verkering kunnen bij de dans doorgaans maximaal drie vissen betrokken zijn: één mannetje en twee vrouwtjes. Maar naarmate de meer gewillige individuen van de groep het overnemen, zullen paren beginnen aan een spiraalvormige klim van twee tot drie voet boven het koraal. Het doel van deze manoeuvre is omdat mandarijnvissen uitgezonden spawners zijn; zowel de eieren als het sperma worden gelijktijdig in de waterkolom vrijgegeven en door de stroming meegevoerd. Om een ​​optimale bevruchting te bereiken, moet het vrouwtje op het hoogtepunt van hun klim zo dicht mogelijk bij de buikvinnen van het mannetje komen, waar ze dan haar eieren zal loslaten.

Mandarijnvissen zijn uitgezonden spawners; zowel de eieren als het sperma worden gelijktijdig in de waterkolom vrijgegeven en door de stroming meegevoerd.

Met mijn camera bewapend met modelleringslichten in de roodlichtmodus kon ik gemakkelijk de opwaartse voortgang van de paren volgen zonder ze tijdens het fotograferen in het frame te verliezen. Op het punt waarop je zou denken dat ze verder zouden stijgen, verbraken de paren plotseling het contact en daalden snel terug naar hun startplaats.

Ik heb een kort artikel geplaatst over het fotograferen van deze prachtige vissen, waar je aan kunt zien Als u op Here

Twee grote mannelijke mandarijnvissen (Synchiropus splendentus) die elkaar opmeten voor een mogelijk gevecht.

Terwijl ik naar beneden keek en verwachtte dat de show voorbij zou zijn, was ik verrast toen ik zag dat een ander mannetje al bezig was en de bewegingen op de volgende beschikbare babe zette. Tegelijkertijd kregen twee grote mannen onenigheid over wie moest blijven en wie moest gaan. Met rechtopstaande rugvinnen namen de twee elkaar op in een poging te bepalen wie de grotere badass was, wat ik hilarisch vond gezien hun overdreven flamboyante kleuring. In de verwachting de vacht, liever gezegd de vinnen, te zien vliegen, kwam er plotseling een einde aan hun kwadratuurgedrag in een gelijkspel.

Gedurende een tijdsbestek van zo'n 35 tot 40 minuten zag het hele gebied binnen deze dijk van rotsen onder de pier eruit als een swingende club mandarijnvissen, met maar liefst 3 tot 4 verschillende mannetjes die met succes paren met maximaal 6 verschillende vrouwtjes. Over sommige jongens gesproken die alle geluk hebben.

