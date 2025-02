Lichte maaltijden: nieuw apparaat verbetert koraaldieet

Wetenschappers van de Ohio State University hebben een apparaat ontwikkeld om koraalriffen te beschermen door licht te gebruiken om zoöplankton aan te trekken en hun voedselaanbod te versnellen.

De Underwater Zooplankton Enhancement Light Array (UZELA) is een systeem van programmeerbare verlichting dat zes maanden op één batterij kan werken. Als het niet langer dan een uur na zonsondergang wordt gebruikt, kan het de voedingstijd van de koralen optimaliseren, meldt het onderzoeksteam dat het ontwikkelde.

Beperkte operationele tijden worden niet alleen als economisch maar ook als verstandig beschouwd, omdat kunstmatige verlichting het gedrag van ander zeeleven zou kunnen verstoren. De studie benadrukt echter dat UZELA het milieu niet lijkt te schaden, noch de stroom van ander zoöplankton in de omgeving lijkt te verstoren.

Andrea Grottoli houdt zich bezig met een UZELA-experiment (OSU)

Door het gereedschap zes maanden lang te testen op twee inheemse koraalsoorten van Hawaï, ontdekten de wetenschappers dat het de dichtheid van het zoöplankton ‘aanzienlijk kon verbeteren’, waardoor de voedingssnelheid van zowel gezonde als gebleekte koralen toenam.

Hierdoor werden de koralen sterker en blijkbaar beter bestand tegen bedreigingen als hittestress en verzuring van de oceaan.

"Als je je voorstelt dat zoöplankton in een kolom boven koraal zweeft, dan trekt UZELA het niet op natuurlijke wijze naar beneden, maar haalt het het koraal ernaast niet weg", legt Andrea Grottoli, hoogleraar aardwetenschappen en hoofdauteur van de studie, uit.

“We laten zien dat als je de koralen dicht bij het licht zet, ze profiteren van dat geconcentreerde zoöplankton en dat de voedselopname tien tot vijftig keer zo hoog wordt.”

UZELA-verlichting 's nachts, naast bedieningen zonder verlichting (OSU)

Dit komt overeen met een toename van 18-68% in de hoeveelheid metabolische vraag die alleen door zoöplankton kan worden vervuld, wat helpt om een ​​groot deel van het dieet van de koralen aan te vullen en hun overlevingskansen te vergroten. UZELA zou breed aanpasbaar zijn aan verschillende mariene omgevingen en, eenmaal op de juiste locatie, kan het gemakkelijk worden bediend door duikers.

Het team uit Ohio bouwde de huidige UZELA's met de hand, maar werkt nu samen met een ingenieursbureau om de apparaten binnen drie jaar, of misschien zelfs eerder, productieklaar te maken.

Andrea Grottoli: 'Zie UZELA als een pleister' (OSU)

Met de huidige opwarming van de aarde zouden koraalriffen en de ecosystemen die ze in stand houden al in 2050 verwoest kunnen worden. Grottoli zegt over UZELA: "Zie het als een pleister voor een paar decennia. Het kan soms wat koralen op sommige plekken beschermen."

"De echte bedoeling van dit project is om nieuwe technologie en energie te injecteren in het succes van koraalherstel. Het is iets dat strategisch kan worden ingezet voor riffen met een hoge waarde, of projecten waar al veel in is geïnvesteerd."

“We verminderen de klimaatverandering niet snel genoeg om koraal te redden, en UZELA gaat koraalriffen niet meteen redden, maar het is een opwindende oplossing die ons tijd zal opleveren terwijl we werken aan een duurzamer milieu.”

De Ohio State University-geleide studie, ondersteund door de University of Hawaii Foundation, National Science Foundation en Defence Advanced Research Projects Agency, is zojuist gepubliceerd in het tijdschrift Limnologie & Oceanografie: Methoden

