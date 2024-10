Laten we naar de dierentuin gaan

Wakatobi's duiklocatie #3, de dierentuin

Een dierentuin is een plek waar iedereen van kan genieten. Het is dus een passende naam voor een van Wakatobi's favoriete duikplekken. De dierentuin heeft voor ieder wat wils. Het ligt vrij dicht bij het resort. Boottochten zijn kort en de oceaanomstandigheden zijn over het algemeen kalm. Een gevarieerd dieptebereik maakt deze plek ideaal voor zowel duikers als snorkelaars, inclusief nieuwe duikers en gezinnen die de onderwaterwonderen met jongeren willen delen.

De dingen die deze plek extra speciaal maken zijn de rijkdom aan harde koralen en de overvloed aan macroleven die critterjagers en onderwaterfotografen zeker bezig zullen houden.

In de dierentuin strekken harde koraaltuinen zich uit van het ondiepe water tot in de diepere delen van het rif.

De dierentuin ligt in een kleine baai. Onder water heeft het rif een amfitheaterachtige configuratie met hellingen die een centrale vallei flankeren die begint op een ondiep plateau in het bereik van 3 tot 10 meter en afhelt tot meer dan 1 meter. Dicht bij de kust kunnen snorkelaars bosjes verkennen die worden bevolkt door hertshoornkoraal, talrijke harde koralen uit de Porites-familie en slakoralen. Dit gebied is over het algemeen goed bevolkt met een kleurrijk assortiment rifvissen en een groot aantal bodembewoners die de voorkeur geven aan de zandgebieden tussen de koralen.

Paar Broadclub-inktvissen in het ondiepe water van de dierentuin

Wanneer u in het ondiepe gedeelte van The Zoo bent, kijk dan uit naar broadclub-inktvissen, want er zijn er bijna altijd wel een paar. Het is ook een ideale plek om unieke vondsten te vinden, zoals mantisgarnalen, die buitenaardse, draaiende ogen hebben.

Naarmate je de middelste diepte ingaat, neemt de helling een steilere bocht en neemt de koraaldichtheid toe. De riflijn gaat over in een reeks golvende hellingen en de grote aantallen bovenwaterrifvissen die hier rondzwemmen worden vergezeld door meer exotische individuele vondsten zoals hengelaarsvissen, spookfluitvissen en bladschorpioenvissen.

Naast de overvloedige koraalbedekking bieden de middelste diepten van The Zoo veel anemonen met fotokant-en-klare anemoonvis-koppelingen. Een andere favoriet onder macro-enthousiastelingen zijn de paddenstoelkoralen die meestal een gelijknamige paddenstoelkoraalfluitvis herbergen. Deze kleine witte zeenaald heeft een driehoekige kop waardoor hij lijkt op een kleine onderwaterpython.

Duiker bekijkt een grote spons met een feloranje crinoïde erop.

Verderop in de aflopende afgrond van het rif beginnen grote tonvormige sponzen op te duiken op een diepte tussen 50 en 80 meter (15 tot 25 voet). Deze grote sponzen geven nieuwsgierige duikers de kans om op jacht te gaan naar kleine schatten die hun toevlucht zoeken in de tonnen.

De paarse harige kreeft (Lauriea siagiani) is een veelvoorkomende bewoner van grote tonvormige sponzen.

Een sponsbewoner die relatief gemakkelijk te vinden is, is de roze harige gedrongen kreeft, die ook wel sprookjeskrab wordt genoemd. Dit delicate wezen – dat technisch gezien noch een krab, noch een kreeft is – is een favoriet onderwerp voor macrofotografen. Het bijna doorschijnende lichaam straalt met een parelachtige helderheid en intense roze-paarse accenten, terwijl een laagje delicaat wit haar een sprookjesachtig uiterlijk oproept.

Duiker verkent het diepere gebied (diepte 18.3 meter) van de met koraal bedekte helling van de dierentuin.



Het gevarieerde terrein en het brede dieptebereik van de dierentuin creëren een ideaal scenario voor lange multi-level duikprofielen, en het is voor de meeste duikers vrij eenvoudig om een ​​duik van 70 minuten te loggen zonder in deco te raken — of zich te vervelen, omdat er nooit een tekort is aan interessante onderwerpen. En de show eindigt niet als de zon ondergaat.

Twinspot Lionfish (Dendrochirus biocellatus) zijn nachtelijke jagers die doorgaans pas ver na zonsondergang naar buiten komen.

De dierentuin is een van Wakatobi's favoriete nachtduikplekken. De show begint rond zonsondergang met een laatste vlaag van activiteit van de dagdienst voordat ze naar nachtelijke schuilplaatsen gaan. Dan, als de schemering overgaat in duisternis, komen nachtelijke jagers en aaseters uit hun dagholen. Inktvissen en bobtail-inktvissen sluipen over de riffen, terwijl de tweevlekkige koraalduivels rondzwemmen op zoek naar eten. Octopus sluipen naar de open zee, gebruiken schaaldieren de dekking van de duisternis om de zeebodem te schuren, en maken briljante platwormen en naaktslakken langzame doorgangen op de bodem. Zoo is ook de favoriete locatie voor Wakatobi's kenmerkende fluo-duiken, die de riffen in een geheel nieuw licht laten zien om koralen en zeeleven te onthullen in spookachtige tinten van gloeiende fluorescentie.

Wakatobi

Luchtfoto van Wakatobi Dive Resort en het beroemde House Reef direct voor de deur.

Wakatobi duikresort ligt in Zuidoost-Sulawesi, Indonesië, in het hart van de koraaldriehoek. Dit idyllische eilandparadijs staat bekend om zijn prachtige en goed beschermde koraalriffen – van het beroemde House Reef en meer dan 40 extra locaties in een privé-zeereservaat – en is gemakkelijk bereikbaar via de privégastvlucht van het resort.

