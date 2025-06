Jaws wakkerden de visserijgekte aan: hoe is het met de haaien gegaan sinds de vrijlating in 1975?

at 11: 17 am

DAVID SIMS van de Universiteit van Southampton werd door de film aangemoedigd om haaienwetenschapper te worden, maar wat was 50 jaar na de release het algehele effect van de weergave van haaien als seriemoordenaars?

Van Steven Spielberg Bek werd op 20 juni 1975 in heel Noord-Amerika gelanceerd en speelde meteen in op de menselijke oerangst om opgejaagd te worden door een groot, slim roofdier.

De film speelt zich af op een fictief eiland voor de kust van New England en vertelt het verhaal van een episch gevecht tussen drie mannen op een boot en een enorme witte haai. Bek was enorm populair en bracht in de eerste 100 dagen een recordopbrengst van 59 miljoen dollar op.

Jong en al gek op haaien, verliet ik de film met de wens om meer te weten te komen over hun gedrag en ecologie. Maar films beïnvloeden mensen op verschillende manieren, en de film heeft sindsdien geleid tot wat sociale wetenschappers noemen "de Bek effect".

Hierin werd beweerd dat haaien op grote schaal werden gedemoniseerd omdat ze in de film werden afgeschilderd als meedogenloze moordenaars die geobsedeerd waren door aanvallen op mensen.

Regisseur Spielbergs geïnspireerde gebruik van vluchtige glimpen van de haai vin Het door het water snijden, begeleid door de sinistere en onvergetelijke muziek van de film, versterkte die gevoelens. Zo Bek heeft ons beïnvloed. Maar hoe is het met de haaienpopulaties gegaan, 50 jaar later?

Publieke perceptie

Beiden Spielberg en Peter Benchley, Bek auteur en scenarioschrijver, betreurde de invloed van de film op de publieke perceptie van haaien.

Benchley werd inderdaad een voorvechter van de bescherming van haaien en werkte graag met wetenschappers samen (ik werd uitgenodigd voor zijn radioprogramma om mijn ervaringen te bespreken). onderzoek (met behulp van satellieten gevolgde reuzenhaaien).

In de jaren na de release van de film werden steeds meer haaien gespot, waaronder de grote witte haai uit de film. naar verluidt gedood tijdens haaienvistoernooien die in populariteit gestegen.

Haaien groeien langzaam, hebben een lange tijd nodig om geslachtsrijp te worden en krijgen relatief weinig nakomelingen. Dit maakt veel soorten kwetsbaar voor overbevissing.

Visserij op dit niveau zorgt ervoor dat er te snel te veel haaien uit de populatie verdwijnen, waardoor de resterende haaien hen niet snel genoeg kunnen vervangen en de populatie afneemt. Een geregistreerde afname kan relatief groot zijn als de oorspronkelijke populatie al klein is, zoals bij toproofdieren zoals de witte haai.

Verscheidene data bronnen, waaronder hengel- en molenvisserij en langelijnvisserij, duiden op een aanzienlijke afname van de hoeveelheid witte haaien in de jaren zeventig en tachtig langs de Amerikaanse oostkust waar de film zich afspeelt. De Bek effect in actie?

Grote witte haai in Guadalupe (Pterantula)

Eigenlijk beperkten de snelle dalingen zich niet tot de Amerikaanse wateren. vangsten in zwemmersbeschermingsnetten Voor de zuidoostkust van Australië werd halverwege de jaren zeventig een vergelijkbare sterke afname geregistreerd. Deze specifieke bron suggereert dat de populaties witte haaien vanaf halverwege de jaren vijftig, twintig jaar eerder, begonnen af ​​te nemen. Bek.

Er speelden uiteraard ook andere factoren een rol, zoals commerciële overbevissing. De invloed van de film heeft de teruggang van de witte haaienpopulatie waarschijnlijk verergerd. al gebeurt.

Tekenen van herstel

Wereldwijd is de witte haai beoordeeld als kwetsbaar door natuurbeschermers, met een dalende populatietrend. Gelukkig zijn er tekenen van herstel.

In de jaren negentig werden nationale beschermingsmaatregelen voor witte haaien ingevoerd op plekken waar deze dieren voorheen veel voorkwamen, zoals in de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Australië. Een paar jaar later werden er wereldwijde beschermingsmaatregelen ingevoerd.

Sinds de jaren tachtig zijn er schijnbare toename in overvloed voor de Amerikaanse oostkust (waar de populaties zo klein zijn en de gegevens zo schaars, is een kortetermijnstijging mogelijk geen blijvende trend). Goede tekenen dat maatregelen, zoals het vangstverbod in 1997, een positief effect hebben na decennia van overexploitatie.

Deze soort is echter nog steeds kwetsbaar voor incidentele vangst. Daarom moeten beschermingsmaatregelen worden gehandhaafd en gehandhaafd om eventueel herstel te bewerkstelligen.

De Bek Het effect bleef niet beperkt tot grote witte haaien. Veel andere grote haaien werden gevangen en gedood tijdens haaienvistoernooien die na de film steeds gebruikelijker werden. Helaas wordt er nog steeds gejaagd tijdens de resterende Amerikaanse toernooien.

Maar de afgelopen decennia is de overweldigende oorzaak van de wereldwijde afname van grote haaien, vooral in de open oceaan ver van de kust, de uitbreiding van commerciële visserij op industriële schaal die op haaien mikken vanwege hun vinnen en vlees.

In 2024 werd geschat dat vissersschepen ongeveer 100 miljoen haaien per jaar – een aantal dat de afgelopen tien jaar is gestegen. Bijna een derde van de haaiensoorten wordt nu bedreigd door uitdoving.

Oceanische witpunthaai – een groot slachtoffer (Johan Lantz)

Het is geschat in 2021 dat de wereldwijde populatie haaien- en roggensoorten die in de open oceaan rondwaren (zoals de oceaanwitpunthaai of kortvinmakreel) sinds 71 gemiddeld met 1970% is afgenomen als gevolg van de sterk toegenomen visserijdruk op volle zee (gebieden die buiten de nationale jurisdictie vallen).

Mijn eigen onderzoek analyse van satellietsporen van haaien in samenwerking met meer dan 150 haaienwetenschappers vertoonde dat gemiddeld 24% van de ruimte die deze haaien elke maand gebruiken, onder de voetafdruk van de oppervlaktevisserij met lange lijnen valt.

Dit omvat vaartuigen die lijnen van 100 km lang kunnen uitzetten, met 1,000 haken en aas, tot wel 24 uur lang. We ontdekten dat de overlapping zelfs nog groter was, zo'n 75%, voor commercieel waardevolle soorten zoals de blauwe haai.

Er sterven meer haaien Uit recenter onderzoek blijkt dat er in deze overlappende hotspots meer overlast is dan in aangrenzende gebieden.

Slachtoffer van het overlappingsgebied van de lange lijn: de blauwe haai

Demystificeren van Jaws

Zijn er tekenen van herstel voor deze soorten onder de huidige beheersmaatregelen? Voor veel oceanische haaien is het antwoord nog steeds nee.

Momenteel zijn de maatregelen die op volle zee worden genomen (indien aanwezig) onvoldoende om de populaties te beschermen. zeer weinig of geen bescherming van hotspots voor haaienactiviteit. En enkele van de maatregelen, zoals verboden op het afsnijden van haaienvinnenzijn aangetoond ineffectief.

Mijn collega's en ik onthuld Dat de vangsten van internationaal beschermde soorten soms wel 90 keer groter zijn dan de officiële rapporten. Er is dus nog een lange weg te gaan om de wereldwijde haaienpopulaties te herstellen.

Bek heeft bijgedragen aan het bevorderen van een negatief beeld van haaien dat geen enkele basis in de werkelijkheid heeft. In plaats daarvan lijkt het gedrag van haaien zo complex in sommige gevallen zoals die van vogels en zoogdieren.

Het volgen van haaien heeft uitgewezen dat ze migreren duizenden kilometers om te foerageren in specifieke afgelegen leefgebieden, om vervolgens terug te keren naar de plek die ze maanden eerder hadden verlaten.

Sommigen geven er de voorkeur aan om met bekende personen, en haaien vormen zelfs aanhoudende sociale netwerken. Reuzenhaaien nemen deel aan speeddate-achtig gedrag wanneer ze aan het eind van de zomer baltscirkels vormen.

Het beeld van de seriemoordenaar heeft het waarschijnlijk moeilijker gemaakt om mensen te overtuigen sympathie te tonen voor de benarde situatie van haaien. Bek kwam op een moment dat er nog maar heel weinig bekend was over haaien. Daarom werd het gat opgevuld met fictie.

Maar er zijn nu meer haaienwetenschappers, dankzij BekHet demystificeren van deze wezens was de eerste stap naar hun mogelijke herstel.

David Sims is hoogleraar mariene ecologie aan de Universiteit van Southampton. Dit artikel is opnieuw gepubliceerd van The Conversation onder een Creative Commons-licentie. Lees de originele artikel.

