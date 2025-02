INZICHTEN VAN INSIDER OVER DE PELAGIAN

"Pelagian is een echte vijfsterren liveaboard-ervaring”… “Een 7-sterren duikervaring”… “Het beste team dat we ooit hebben meegemaakt.” Dit is slechts een greep uit de honderden onderscheidingen die gasten hebben ontvangen Wakatobi's duikjacht Pelagiaans.

Pelagian's cruisedirecteuren Ramon Crivilles en Judith Terol Oto.

Dus, wat is het aan dit luxe liveaboard dat zoveel consistente lof oogst? Om die vraag te beantwoorden, spraken we met de cruisedirecteuren van het jacht, Ramon Crivilles en Judith Terol Oto, die inzichten deelden op basis van acht jaar gasten ontvangen op Pelagiaans cruises door de Wakatobi-archipel.

Een persoonlijke touch

De meest geprezen aspecten van een Pelagian-cruise zijn de warme gastvrijheid van de bemanning en het hoge niveau van persoonlijke service, mogelijk gemaakt door elke cruise te beperken tot maximaal tien gasten, bediend door een bemanning van twaalf. “Elk bemanningslid, van de stewards tot de tenderchauffeurs en de Dive Experience Managers (DEM's), staat in direct contact met de gasten,zegt Judith. “Ze bieden de perfecte balans tussen professionaliteit en een vriendelijke houding, waardoor een huiselijke ervaring voor onze gasten ontstaat. '

Pelagian duikjacht voor anker (boven), interieur van de hoofdsalon (linksonder), chefs aan het werk in de kombuis (rechtsonder).

"Wat wij het leukste vinden aan onze functie als cruisedirecteur op Pelagian zijn de mogelijkheden voor één-op-één interactie met gasten”, voegt Ramon toe. “Dit stelt ons in staat om de aandacht te richten op het tegemoetkomen aan verzoeken en het anticiperen op behoeften zonder te vragen, en natuurlijk houden we ook erg van het hebben van een managementfunctie waardoor we elke dag kunnen duiken. '

Privé, exclusief en ontspannend

Pelagian master suite (boven), superlux sabin (linksonder) en standaardcabine (rechtsonder).

Privacy en exclusiviteit zijn twee belangrijke redenen waarom gasten voor de Pelagian kiezen. In tegenstelling tot liveaboards van dit formaat met tien of meer compacte hutten, creëert de indeling met vijf hutten en de beperkte gastenlijst van de Pelagian meer persoonlijke ruimte in hutten en andere delen van het jacht. Exclusiviteit speelt een rol bij het duiken. “We bezoeken locaties waar we de enige liveaboard zijn die in het gebied vaart,legt Judith uit. “Dit betekent dat er geen andere duikers in de buurt zijn en dat de riffen minder onderhevig zijn aan menselijke invloeden." Pelagische routes laten een verscheidenheid aan onderwateromgevingen zien”, zegt Ramon. “We combineren een verscheidenheid aan verschillende duiktopografieën, zodat de gasten niet het gevoel hebben dat ze altijd op dezelfde plek duiken."

Een typische Pelagiaanse cruise voert langs koraalhellingen, zandlagunes, muren, pinakels, pieren en modderduikplekken. “We kunnen veel unieke wezens in de modderomgeving vinden die niet vaak in het resort voorkomen," hij zegt. Om de ervaring te verbeteren, organiseert de bemanning de avond voordat deze duiken worden gemaakt een muck-duikpresentatie, en eenmaal in het water gaan de DEM's op zoek naar de beste vondsten van het zeeleven en delen deze met iedereen.

Een ander hoogtepunt van een Pelagian cruise dat vaak door gasten wordt genoemd, is de ontspannen sfeer. Met multi-level profielen die langer dan een uur kunnen duren, drie geplande duiken per dag plus nachtduiken, is er voldoende tijd in het water om zelfs de meest enthousiaste onderwaterliefhebbers tevreden te stellen. Maar zelfs met al deze beschikbare bodemtijd is er nog steeds voldoende tijd elke dag om te ontspannen en te genieten van een privéjachtervaring. Ramon merkt op dat het schema bijna twee uur tussen de eerste en tweede duik laat, tweeënhalf uur tussen de tweede en derde duik en uren tussen de derde en nachtduik. Deze planning bevordert een sfeer van ontspanning en verbetert tegelijkertijd de veiligheid met royale oppervlakte-intervallen die langere herhalingsduiken mogelijk maken.

De maaltijdappeal

Geen enkele discussie over de tevredenheid van Pelagiaanse gasten zou compleet zijn zonder de maaltijden te noemen, zegt Judith. Alle maaltijden worden individueel geserveerd, met driegangenlunch- en dinermenu's. “Er is altijd een voorgerecht. Salades voor de lunch - tuinsalades, quinoasalade, Ceasarsalade, tomaat- en bocconcinisalade met balsamico-reductie, pastasalade en meer - en het diner begint met een soepkeuze - pompoensoep, doperwtensoep, ossenstaart, gemengde groenten, asperges, enzovoort. Er zijn altijd drie keuzes voor een hoofdgerecht – vlees, vis of garnalen, maar ook vegetarische opties – en u kunt altijd andere gerechten voorstellen die de chef-kok graag bereidt. '

Steakdiner bereid door de chef-kok van Pelagian.

Naast het genieten van een breed scala aan internationale favoriete smaken en vers fruit, kunnen gasten die genieten van Indonesische gerechten genieten van traditionele regionale gerechten, vergezeld van gekruide sambalsauzen. Bovendien wordt er altijd rekening gehouden met eventuele dieetbeperkingen of -behoeften; gasten kunnen ons dit eenvoudig vooraf laten weten.

Favoriete duiken

Twee mannelijke mandarijnvissen reserve met elk als de schemering nadert op de duikstek Magic Pier.



Klik op deze links voor meer informatie over de Duiken bij de Mandarijnvispier met Wakatobi's duikjacht, Pelagiaans en Tips voor het fotograferen van mandarijnvissen.

Hoewel gasten de hele Pelagian-duikervaring meestal als ‘uitzonderlijk’ omschrijven, worden sommige locaties vaak als bijzondere favorieten genoemd. Deze omvatten de beschermde baaien van Buton Island. bevestigt Judith. “Je vindt honderden mandarijnvissen rond Magic Pier, en vele andere coole wezens zoals inktvissen, octopussen, schorpioenvissen, babygele koffervissen, verschillende soorten murenen, geschilderde hengelaarsvissen en geringde zeenaalden.” Een andere favoriet in de buurt is Cheeky Beach, een uitstekend jachtgebied voor naaktslakken, spookfluitvissen, decorateurkrabben, slangenalen en bidsprinkhaangarnalen.. '

Een jonge mannelijke blauwe lintaal, gevangen bij New Pier tijdens Pelagians tour in Pasar Wajo Bay.

Bovenkant van het rif bij de lagune van Karang Kapota.

Een populaire ondiepe duik, en favoriet bij groothoekfotografen, is de lagune bij Karang Kapota, waar monolithische koraalbommies oprijzen uit een witte zandbodem. Eveneens fotogeniek is Karang Kaledupa's Rainbow Reef, een keten van onderzeese bergen die met elkaar verbonden zijn door richels. Deze formaties zorgen voor dramatische groothoekfoto's, terwijl de dichte koraalbedekking bovenop de richels een schat aan macro-onderwerpen herbergt, zoals dwergzeepaardjes en hengelaarsvissen.

Duikplaats Vismarkt, Wakatobi, Indonesië

Het dramatische verticale profiel van Orange Wall is zwaar versierd met zachte koralen en zeewaaiers en wordt afgedekt door een ongerepte riftop, begroeid met talloze soorten hard koraal. Kleurrijke zeewaaiers en sponzen zijn ook belangrijke kenmerken van de toppen van de Hoga-toppen, die oprijzen uit een diepte van 35 meter. De toppen van deze bouwwerken wemelen van fusiliers, roodtandtrekkervissen, piramidevlindervissen en waterjuffers.

Ze zijn allemaal ondergebracht

Duikers van alle ervaringsniveaus kunnen genieten van de Pelagian, zegt Ramon, terwijl hij eraan toevoegt dat “hoe meer ervaring ze hebben, hoe meer ze van het duiken kunnen genieten en hoe meer ze de kwaliteit van de riffen begrijpen en waarderen.” Nieuwe duikers zijn welkom, en het is duidelijk dat zij mogelijk wat extra aandacht en hulp nodig hebben om het meeste uit hun tijd in het water te halen. “We compenseren het gebrek aan ervaring met extra persoonlijke aandacht van een van onze DEM's, die zal helpen met vaardigheden zoals drijfvermogen, hen een veilig gevoel zal geven tijdens de duiken en goede briefings en presentaties zal geven over het gedrag van het zeeleven, habitats en koraalvariëteit. '

Ramon zegt dat wekelijkse cruise-routes worden aangepast om te profiteren van de beste seizoensomstandigheden, en alle reizen worden gepland en aangepast op basis van weersomstandigheden, getijden, stromingen en de gewenste duikervaring van de gasten. Routes kunnen ook accommodaties bieden voor reizen wanneer er snorkelaars aan boord zijn.We hebben drie DEM's op Pelagian', zegt Ramon, 'dus we kunnen tegelijkertijd voor duikers en snorkelaars zorgen. '

Het voordeel van het vroege seizoen

Pelagian duikjacht

Pelagiaanse cruises zijn soms van tevoren uitverkocht, zegt Ramon, maar bepaalde boekingsperioden combineren een grotere kans op beschikbaarheid met uitstekende duikomstandigheden. “Van maart tot mei hebben we meestal kalme zeeën, geen wind, goed zicht en warm water. Het is een tijd waarin we misschien kunnen duiken op plekken die we in andere maanden niet bezoeken..” Deze periode staat bekend als het regenseizoen, maar Ramon zegt dat dit niet betekent dat het 24/7 regent. “Meestal regent het 's nachts, dus voor duiken is dat geen probleem. '

"Wij plannen de reizen altijd op basis van de weersvoorspelling,zegt Ramón. “We hebben meer dan 100 verschillende duikplekken om uit te kiezen, zodat we altijd kunnen duiken in gebieden waar we beschermd zijn tegen wind en golven. '

