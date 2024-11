Grootste koraal ter wereld ontdekt op de Salomonseilanden

Op de Salomonseilanden is een megakoraal ontdekt dat drie keer zo groot is als het vorige record en zo groot dat het vanuit de ruimte te zien is. Het koraal is naar schatting 300 jaar oud.

Een groep wetenschappers van National Geographic Pristine Seas op expeditie op het onderzoeksschip Argon zag – of kon niet missen – de enorme Pavona Clavus organisme, dat 34 x 32 m meet en tot een hoogte van 5.5 m uit de zeebodem stijgt. De totale omtrek is 183 m.

Het koraal was in de Three Sisters-eilandengroep in het zuidwesten van de Stille Oceaan al eeuwenlang onopgemerkt in gewicht toegenomen.

Luchtfoto van het grootste koraal ter wereld (Seve Spence / National Geographic Pristine Seas)

Het team beschreef de kleur als voornamelijk bruin met hier en daar felle gele, blauwe en rode vlekken. Het bood een ruime leefomgeving voor verschillende soorten jonge rifvissen, krabben, garnalen en andere ongewervelde rifdieren.

"Net als we denken dat er niets meer te ontdekken valt op planeet Aarde, ontdekken we een enorm koraal dat bestaat uit bijna een miljard kleine poliepen, vol leven en kleur", aldus Enric Sala, National Geographic Explorer in Residence en oprichter van Pristine Seas.

“Dit is een belangrijke wetenschappelijke ontdekking, net als het vinden van de hoogste boom ter wereld, maar er is reden tot ongerustheid. Ondanks de afgelegen locatie is dit koraal niet veilig voor de opwarming van de aarde en andere menselijke bedreigingen.”

Een duiker meet het koraal (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)

Het koraal begint op een diepte van 13 meter en gaat tot een maximale diepte van 39 meter. Toen het team de structuur voor het eerst zag, dachten ze dat het een scheepswrak was, totdat onderwatercameraman Manu San Félix dook om het van dichterbij te inspecteren.

“De genetische code van deze eenvoudige poliepen is een enorme encyclopedie die heeft beschreven hoe je kunt overleven onder verschillende klimatologische omstandigheden, en tot nu toe lukt dat ondanks de opwarming van de oceaan”, aldus San Félix.

Het koraal beslaat ongeveer de oppervlakte van vijf tennisbanen (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)

"Grote volwassen koraalkolonies zoals deze dragen aanzienlijk bij aan het herstel van koraalrifecosystemen vanwege hun hoge reproductiepotentieel", aldus Eric Brown, koraalwetenschapper voor de Pristine Seas-expeditie naar de Salomonseilanden. Het was Brown die het vorige wereldrecordkoraal in Amerika identificeerde en mat Samoa.

"Terwijl de nabijgelegen ondiepe riffen zijn gedegradeerd door warmere zeeën, is het zien van deze grote, gezonde koraaloase in iets dieper water een baken van hoop", zei hij.

Het meten van het koraal bleek een uitdagende taak (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)

"Twintig jaar geleden, toen ik voor NOAA werkte, zag ik tijdens het towboarden aan de westkant van T'au in Amerikaans-Samoa onverwacht wat nu bekendstaat als Big Momma, een van de grootste geregistreerde koralen tot nu toe", herinnert Molly Timmers zich, de hoofdwetenschapper van Pristine Seas tijdens de expeditie.

Men schat dat Big Momma meer dan 500 jaar oud is en meer dan 6 meter hoog, hoewel de omtrek ervan slechts een fractie is van die van het koraal op de Salomonseilanden, namelijk 41 meter.

“Vandaag had ik de ongelooflijke kans om een ​​nog groter koraal te zien op de Salomonseilanden,” vervolgde Timmers. “Terwijl Big Momma eruit zag als een enorme bol ijs die op het rif was neergezet, is dit nieuw ontdekte koraal alsof het ijs begon te smelten en zich eindeloos over de zeebodem verspreidde.”

'Het ijs begon te smelten' (Manu San Félix, National Geographic Pristine Seas)

De Salomonseilanden herbergen de op één na grootste koraaldiversiteit ter wereld, met meer dan 490 bekende harde en zachte soorten.

De maandenlange expeditie naar de Salomonseilanden begon half oktober, met de 18 wetenschappers en filmmakers die de gezondheid van de oceaan bestudeerden. Tot hun beschikking staan ​​onder andere diepzeefoto- en videocamera's, duikonderzoeken, tellingen van zeevogels, visuele onderwateronderzoeken, DNA-monsters uit het milieu en een nieuwe 1,300 m-waardige onderzeeër, de Argonaut.

Teamleden op de onderzeeër Argonauta (National Geographic Pristine Seas)

"Een nieuwe ontdekking van deze betekenis doen is de ultieme droom van elke wetenschapper en ontdekkingsreiziger, en we zijn verheugd dat dit megakoraal, dat zal helpen bij het nemen van beslissingen over het behoud van de oceaan, hier op de prachtige Salomonseilanden is gevonden", aldus Paul Rose, expeditiehoofd van Pristine Seas.

De onderneming vertegenwoordigt een partnerschap tussen National Geographic ongerepte zeeën en de regering van de Salomonseilanden. "De oceaan voorziet in ons levensonderhoud en heeft zoveel bijgedragen aan onze nationale economie en gemeenschappen", zei premier Jeremiah Manele van de Salomonseilanden.

“Ons voortbestaan ​​is afhankelijk van gezonde koraalriffen, dus deze opwindende ontdekking onderstreept het belang van het beschermen en behouden ervan voor toekomstige generaties.”

