Waarom ik nooit genoeg krijg van de Malediven

Met de camera in de aanslag ontspant RICHARD ASPINALL zich in het Noord-Male Atoll, waar de schitterende kleuren onder de waterlijn gegarandeerd een blijvende indruk achterlaten. Trouwens, wat is er mis met spelen met vissen?

Er zijn weinig dingen fijner in het leven dan wakker worden met uitzicht op de oceaan, die zachtjes kabbelt tegen een wit zandstrand een paar meter verderop en de azuurblauwe lucht zich uitstrekt tot aan de horizon. Weelderige tropische begroeiing en palmbomen boven je hoofd werpen welkome schaduw terwijl ze wiegen in de zachte bries.

Wat een genot om de zon te zien opkomen, wetende dat werk ver weg is en dat je alleen nog maar hoeft te genieten van een heerlijk ontbijt en het duikcentrum te vinden. Welkom op de Malediven.

Dit wonderbaarlijke eilandland op een bergrug in de Indische Oceaan staat al lang bekend om zijn 'tropische luxe'. Het heeft een aantal van de beste duiklocaties ter wereld en de prachtige uitgestrektheid van atollen die net boven de evenaar uitsteken, maken het een bestemming die je keer op keer wilt bezoeken, vooral als je vindt dat je ontspannen duiken en een beetje verwennerij verdient.

Toen de mogelijkheid zich voordeed om in het OBLU NATURE resort op het eiland Helengeli te verblijven, greep ik die kans met beide handen aan. Ik was ongeveer een jaar geleden op een liveaboard op de Malediven geweest en hoewel ik...

altijd enthousiast over de duiken met hoge energie en vaak sterke stroming van een van de “Best Of”-routes,

het idee van een luxe villa op een eiland klonk perfect.

Het betekende ook dat mijn niet-duikpartner mee kon. Een kans om samen te zijn én te genieten van duiken: het beste van twee werelden.

Kleurrijk riflandschap

De reis voerde ons van Newcastle via Dubai naar Male, de hoofdstad van de Malediven. We overnachtten in een hotel vlak bij de luchthaven om de reis uit te slapen voordat we de snelle speedboot naar het noorden namen, naar Helengeli. Het eiland is een smalle strook koraalzand en tropisch groen die een klein deel vormt van de noordoostelijke rand van het Noord-Male Atoll (Kaafu).

Als u OBLU NATURE nadert, ziet u eerst de villa's op het water en de kleine steiger, waar de traditionele houten werkpaarden van de Indische Oceaan, de Dhonis, uitrusten tussen de duiken en boottochten bij zonsondergang.

Een snelle ontvangst door het personeel en een suggestie om de app van het resort op onze telefoons te installeren, werden snel verwerkt en we werden naar onze accommodatie gebracht. Ik had om een ​​strandvilla gevraagd, zodat ik kon profiteren van de schaduw van de palmbomen. Als roodharige die in Schotland woont, moet ik uit de zon blijven.

Bij de watervilla's kunt u genieten van zonsopgang of zonsondergang, afhankelijk van de richting waarop ze zijn gericht. Ze liggen iets verder weg van het centrale restaurant, de bar, de conciërge en het duikcentrum van het resort, maar u kunt ze ook heel gemakkelijk te voet bereiken. Er rijdt ook een pendeldienst, een soort golfkarretje.

Dhonis zijn de werkpaarden van de Malediven (OBLU NATURE Helengeli van SENTIDO)

Het resort (OBLU NATURE Helengeli van SENTIDO)

Het duikcentrum

Nadat ik snel mijn camera-uitrusting had gecontroleerd en een vacuümdruktest op mijn behuizing had uitgevoerd (wat hou ik van dat "knipperende groene lampje van geluk"), wandelde ik over het met palmbomen omzoomde centrale pad en vond ik TGI Helengeli.

Het centrum is goed beschaduwd – ideaal om duikuitrusting te passen – en op slechts een zeer korte loopafstand van de steiger en de DhonisHet personeel had een 15-literfles voor mij klaarstaan ​​met een inhoud van 30%.

Na het gebruikelijke papierwerk kreeg ik mijn duikuitrusting – standaard duikcentrumtarief van bekende aanbieders – en kon ik op weg voor mijn eerste duik van de reis.

TGI Maldives duikcentrum (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO)

TGI hanteert een vrij standaard systeem van twee ochtendduiken, een middagduik en een nachtduik op aanvraag. De ongeveer 30 regelmatig bezochte locaties maken deel uit van de buitenste keten van kleine eilanden en riffen die het noordoosten van het Noord-Male Atoll vormt.

Deze locaties hebben prachtige namen, zoals Kagi Kuda Kangu en Boda Gaa Faru. Als je je duiken nog steeds logt, zijn dit woorden die met plezier geschreven worden.

Een jonge karetschildpad kijkt naar Richard Aspinall

Middagduiken worden vaak dichter bij het resort gemaakt, in meer beschutte gebieden. De stroming kan 's middags sterker zijn, hoewel het seizoen en het getij het voorspellen van de omstandigheden lastig maken. Voor elke duik controleert een gids de stroming, die bepaalt hoe de duikstek wordt benaderd. Gelukkig is met de stroming meegaan de norm.

Onze eerste duik was een muur, die een kant van een kanaal vormde of kanduKanalen kunnen erg leuk zijn met snelle stromingen, maar voor fotografen zijn ze vaak niet geschikt, omdat ze dan van hun onderwerp worden weggevoerd!

Gelukkig was er die dag weinig stroming en binnen enkele minuten had ik mijn eerste schildpad gespot en was ik in het vrolijke duikritme beland.

Ik fotografeerde nog wat koraalspatten voordat ik het ondieper maakte om te genieten van scholen fusiliers, blauwe-lijn snappers en vlindervissen tijdens het laatste half uur van de 60 minuten durende duik.

Voor mij zijn de ondiepe gedeelten waar de riffen van de Malediven echt schitteren. De zandbodem die naar de diepte afzakt, is niet zo interessant, hoewel het altijd de moeite waard is om in de gaten te houden, want we zouden verschillende zwartpunt- en witpuntrifhaaien onder ons zien zwemmen.

Kandus behoren tot de typische duikplekken van de Malediven. Zelfs bij een matige stroming kunnen ze erg ontspannend zijn: houd het rif aan één kant, volg de gids en blijf bij je buddy.

Ja, je moet je aan alle normale regels houden, maar het is ontspannen duiken. Ik bedacht me dat als dit je eerste duiktrip na je kwalificatie was, of een trip om je kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen, deze duik vrijwel perfect was.

Kraagvlindervis

Zelfs in de volle tropische zon brengt kunstlicht (hier geleverd door Richards flitsers) de spectaculaire kleuren van het rif naar voren

Ik heb die nacht goed geslapen, geholpen door een paar mojitos aan de bar, en mijn vrouw vertelde ons over de uitstekende spa.

Maha Tila

Het hoogtepunt van de volgende dag zou Maha Thila zijn, een duik met uitstekende aantallen clownvissen van de lokale zwartvoet-soort en de meer wijdverspreide Clark's clownvis. Deze laatste zijn veel uitbundiger en zorgen voor een gemakkelijke klik wanneer ze zich in een bubbelpuntanemoon nestelen – in dit geval een prachtig rood exemplaar.

Zwarte clownvis

Als de stroming wat aantrekt, tilt hij de rokken van deze anemoon op

thilazijn een soort rif dat het best beschreven kan worden als onderwaterpieken, en dat zich onderscheidt van een giri Omdat ze het wateroppervlak niet doorbreken. Beide zijn geweldige duikplekken, waarbij de kleinere ideaal zijn om rond te toeren voordat je een veiligheidsstop maakt in ondiep water waar je vaak rustende schildpadden kunt zien.

Tussen de kanalen, hoeken en wandduiken van de kandusIk wilde dolgraag mijn macrolens tevoorschijn halen. De eerste duik om 'beestjes te spotten' op de hoek van het huisrif eindigde in een matige stroming tussen scholen snapper – prachtig, maar niet wat ik wilde.

Ik moest wachten tot de volgende dag voordat ik een lokale locatie genaamd Trix Caves kon verkennen. Eigenlijk waren het geen grotten, maar eerder diepe overhangen waar koraal een permanente schaduw werpt over wat grote groeven in de zijkant van het rif lijken te zijn.

Deze schaduwrijke 'grotten' waren bedekt met leven en, te midden van de zweepkoralen, hydrozoa en gorgonen, had ik een geweldige tijd met het zoeken naar kleine grondels en naaktslakken.

Door het zeer goede zicht kan Richard proberen het bredere riflandschap vast te leggen

Fakkels zijn essentieel voor dit soort plekken; anders zijn het saaie, oninteressante plekken die verloren gaan in de duisternis van hun schaduwen. Zelfs een kleine fakkel onthult een rijkdom aan rood, roze en violet en een verbluffend detailniveau in de schaduwminnende soorten die de rotsen bedekken.

Zweepkoraal grondel

Kerstboomwormen

Zoals bij alle duiken op de Malediven kan er van alles gebeuren, en op ongeveer 20 meter diepte, halverwege de duik, vonden we een paar verpleegsterhaaien die samen rustten. Deze tolerante vissen zijn benaderbaar, maar na een enkele foto Ik liet ze met rust om te slapen.

Verpleegster haai

Doris-grotten

Een soortgelijke duik bij Doris Caves onthulde op een middag meer macroleven, hoewel ik mijn steeds slechter wordende zicht vervloekte. Ik besloot wat visportretten te maken en ging de uitdaging aan om de zeer schuwe rode vuurgrondels vast te leggen die in holen in het koraalzand leven.

Een paar rode vuurgrondels

Havikvissen zijn, net als grondels, goede onderwerpen voor portretten

Voor ik het wist, was ik halverwege de reis en was een bezoek aan de spa aan de orde. Ik ben geen

Ik ben een echte spa-bezoeker, maar ik begin de synergie tussen spa en duiken te waarderen, en omdat mijn pijnlijke rug

werd geslagen en heen en weer geduwd door een kleine vrouw met bovenmenselijke kracht, dacht ik na over

wat resorts zoals OBLU NATURE op het prachtige eiland Helengeli te bieden hebben.

Er zijn diverse behandelingen beschikbaar, waaronder hotstone- en Balinese massage. Ik heb via de app een extra behandeling geboekt voor de ochtend van ons vertrek, om de vlucht naar huis te vergemakkelijken. Het was fantastisch!

De spa (OBLU NATURE Helengeli van SENTIDO)

Dit was een ontspannen, rustige duikervaring, zonder stress en ideaal voor ervaren duikers die op zoek zijn naar een beetje luxe, maar ook voor beginners die graag hun duikvaardigheden willen uitbreiden en meer zelfvertrouwen willen krijgen. Misschien willen ze wel bij familieleden of een geliefde verblijven (heb ik gezegd dat er een Honeymoon Villa was?) en een flink aantal duiken maken, naast het doorbrengen van quality time met elkaar.

Nu we het er toch over hebben, ik moet de restaurants noemen. The Grill, zoals het heet, ligt aan het strand, vangt de beste avondbries en is geschikt voor alle diëten. Als je vis eet, is dit een ideale plek voor jou.

Mijn favoriet van de drie restaurants is Raga Route. In zekere zin lijkt het een beetje op de Malediven als geheel – beïnvloed door de Indiase cultuur en keuken, maar met een eigen twist. Het eten was heerlijk, subtiel gekruid en rijk. Een absolute aanrader.

Het grotere buffetrestaurant van het resort was ook uitstekend, met verschillende 'stations' die wereldgerechten serveerden. Gelukkig helpt de fitnessruimte van het resort een handje om de nieuw verworven calorieën weer kwijt te raken!

Het huisrif

Voor veel gasten is het huisrif misschien wel hun eerste kennismaking met de onderwaterwereld. Gasten kunnen een gratis snorkelset lenen en, zolang ze binnen de gemarkeerde gebieden blijven, de hele dag genieten van de onderwaterwereld.

Het rif zelf is in wezen een voortzetting van het onderwatergedeelte van het eiland, lang en smal en tussen twee grotere rifstructuren. Ik verwacht dat veel gasten eerst eens gaan snorkelen voordat ze besluiten een proefduik bij TGI te maken. Het behalen van een basiscertificaat hier is voor velen zeker beter dan een koud Brits visje, hoewel ik me realiseer dat sommigen het daar niet mee eens zullen zijn.

Murene

Langoest

Het huisrif is ideaal voor nachtduiken en het spotten van andere zeedieren. Ik had er graag veel langer willen blijven dan de standaard 45 minuten van een nachtduik.

Ik deed het ook erg goed op gas en had de 15-liter fles die ik had aangevraagd kunnen laten staan, maar het is goed om te weten dat die beschikbaar zijn. De duikprofielen van de week zorgden ervoor dat duiken van een uur met ruim boven de 50 bar aan de oppervlakte de norm waren.

Wat ik niet had verwacht tijdens een nachtduik, was een korte maar prachtige ontmoeting met een witpuntrifhaai. Normaal gesproken schuw, zwom deze vis, die in het donker jaagde, naar me toe en bekeek even mijn camera voordat hij wegsnelde.

Witpuntrifhaaien komen veel voor op de Malediven, maar je ziet er zelden eentje zo dichtbij komen

Ook overdag duiken bij het huisrif is een genot. In het sterke tropische licht en met het uitstekende zicht heb ik meerdere fijne duiken gemaakt tussen de scholen blauwe snappers, die zich om mij heen verspreidden en weer verzamelden. Ik vertrouwde deze onhandige indringer niet helemaal.

Kenmerkende school van blauwe snapper

Oosterse zoetlippen

Kleuren van de Malediven

Snappers leven vaak dieper, dus een ontmoeting op geringe diepte is erg aangenaam, omdat ze met duizenden tegelijk kunnen zijn. Zij en de oosterse zoetlipvissen zijn typische vissen uit de Indische Oceaan; hun felgele kleuren tegen het blauw zijn net zo krachtig als de turquoise oceaan tegen het witte koraalzand vanaf het oppervlak.

Anemoonvis

Naast de vriendelijkheid van het personeel, het uitstekende eten, de fantastische spa en zelfs de vliegende vleermuizen die tussen de eilanden vliegen op zoek naar lekker eten, is het wat mij betreft vooral de overvloed aan kleuren op de Malediven.

De kleuren van de oceaan, het zand, het groen van de bomen tegen de lucht zijn allemaal uitzonderlijk, maar ga eens onder water en verken de riffen. Kleur is overal.

Clown trekkervis

Chirurgenvis

Van de gele en zilveren kleuren van de vissen tot de rode kleuren van de sponzen en de roze kleuren van het koraal: te midden van dat diepe blauw van de oceaan is kleur overal.

Bijna twintig jaar geleden vertelde ik een kerel in mijn duikclub dat ik naar de Malediven ging. Hij, een gehard wrak, amateur, verwierp het als “gewoon met vissen spelen”.

Het punt is, hij had gelijk, het is spelen met vissen. Duizenden, in alle soorten, maten en kleuren, met een prachtige tropische luxe aan de oppervlakte. Als je nog niet op de Malediven bent geweest, doe dat dan zeker eens. Het is fantastisch!

Deluxe strandvilla met zwembad (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO) FEITBESTAND ER KOMEN: Richard vloog met Emirates van Newcastle naar Malé via Dubai. De gratis speedboottransfer naar Helengeli duurt ongeveer 50 minuten. INRICHTING: OBLU NATUUR Helengeli van SENTIDO (All-Inclusive Resorts op de Malediven). DUIKEN: TGI MaledivenEnkele duiken beginnen bij US$ 114 (£ 85). Er is materiaal te huur, evenals 15-liter cilinders en nitrox. Jetski's, kajaks en andere watersportactiviteiten zijn ook mogelijk. ELEKTRICITEIT: Er worden overal stekkers in Britse stijl gebruikt. MUNTEENHEID: Kleine coupures in Maledivische rufiyaa of Amerikaanse dollars kunnen handig zijn, maar de meeste bezoekers betalen met hun kaart. PRIJZEN: Alle gasten verblijven op basis van het OBLU Island Plan, inclusief accommodatie, voorzieningen, dineren en onbeperkte drankjes, activiteiten en excursies. Richard verbleef in een Sunrise Water Villa met zwembad, met prijzen vanaf $ 630 (£ 470) per nacht. Verwacht te betalen vanaf $ 525 (£ 390) voor een Deluxe Beach Villa tot $ 1,335 (£ 1,000) voor een Beach Suite met zwembad (alle twee gedeeld). Watervilla's bij zonsondergang (OBLU NATURE Helengeli van SENTIDO)

