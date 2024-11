Solo duiken met de haaien van Tiger Harbour

EKREM PARMAKSIZ is net terug van een iconische haaienduiklocatie in de zuidelijke Malediven, waar hij, met toestemming om buiten de gebruikelijke groepssetting te duiken, hoopte een dieper inzicht te krijgen in hoe tijgerhaaien zich gedragen

De eerste keer dat ik naar Fuvahmulah ging was in februari, de eerste van twee reizen die ik gepland had om te maken in 2024. Mijn doel? Om 's werelds meest bevolkte tijgerhaaienparadijs te verkennen en de prachtige wezens van dit afgelegen eiland te leren kennen.

In de afgelopen acht jaar is er veel gezegd over deze locatie aan de zuidelijke uiteinden van de Malediven. Voorheen verwaarloosd als toeristische bestemming, reizen duizenden mensen nu jaarlijks naar Fuvahmulah om te duiken met deze iconische soort. Ik was erg nieuwsgierig: het was mijn beurt om het te proberen.

Half februari is de beste tijd van het seizoen in Fuvahmulah, en alles verliep vlekkeloos. Aan het einde van de reis had ik 14 specifieke tijgerhaaiduiken gedaan met een groep Italiaanse mariene biologen onder leiding van Francesca Reinero. Ze voerden laserfotogrammetrie uit om individuen te meten en te identificeren.

Het was voor mij als haaienbeschermer van het grootste belang om de tijgers met eigen ogen te observeren en te fotograferen. Toen ik het eiland na een week verliet, had ik een duidelijk plan om in oktober terug te keren voor verdere observatie.

Ik wilde de interactie tussen tijgerhaaien in Fuvahmulah van dichtbij bekijken, omdat dezelfde haaiensoort zich in verschillende habitats en onder bepaalde omstandigheden anders kan gedragen.

Speciale vergunning

Tijgerhaaien staan ​​bekend als agressieve toppredatoren, na de grote witte haaien de grootste geregistreerde aanvallen op mensen. Ze zijn van nature erg nieuwsgierig, wat hen helpt om voedselbronnen te ontdekken, maar helaas is dit de oorzaak van een aantal van deze incidenten.

Fuvahmulah herbergt het hele jaar door een ongekend grote verzameling tijgerhaaien, waarvan er 250 zijn geïdentificeerd. Het is de ideale plek ter wereld, niet alleen voor recreatief duiken, maar ook voor specifieke observatie- en wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden.

Voor nauwe interactie en observatie had ik een speciale vergunning van het duikcentrum nodig. Die was niet makkelijk te verkrijgen, omdat de eilandbewoners en de centra zich natuurlijk zorgen maken over mogelijke incidenten die het duiktoerisme in gevaar kunnen brengen.

Deze vergunning geeft een bepaald soort vrijheid, waardoor je heel dichtbij deze majestueuze dieren kunt komen. Mijn reis ging vooral over soloduiken met de tijgerhaaien, los van een duikgids, veiligheidsduiker of recreatieve duikers.

Normaal gesproken moeten duikers tijdens tijgerduiken in Fuvahmulah in een groep blijven en stil blijven staan ​​achter een afgrond om de haaien te kunnen observeren terwijl ze eten.

Dagen in de haven

Toen ik de nodige vrijheid had, maakte ik een plan met de drie duikgidsen. Zodra het voeren was voltooid, zou ik solo duiken op de zandbodem bij Tiger Harbour (voorheen bekend als Tiger Zoo).

Zodra de haaien arriveerden, ging ik alleen en kwam dichterbij. Voor de veiligheid zouden er altijd twee duikgidsen mijn rug dekken, omdat het haaienverkeer toenam.

Het voeren in Fuvahmulah gebeurde op twee manieren: tonijnresten verstoppen onder kleine stenen en lokken vanaf de boot. Beide methoden werden met respect uitgevoerd en als regel trokken alle duikgidsen zich terug van de scène bij het voeren en lokken vanwege het potentiële gevaar.

In totaal heb ik 12 duiken met tijgerhaaien gemaakt (26 geregistreerde ontmoetingen, inclusief de duiken in februari) bij Tiger Harbour. Deze hoefijzervormige plek, met een diepte van 8-10 m, ligt net buiten de hoofdhaven. De overvloed aan tijgerhaaien hier maakt het een must-visit voor elke duiker.

Alle duiken waren erg intens. Terwijl de gidsen naast mij extreem gestrest waren vanwege de lage kans op een ongewenste beet, voelde ik mij op mijn gemak tijdens elke close encounter, dankzij mijn 15 jaar ervaring met haaienduiken en, misschien, goede vibes.

Zowel in februari als in oktober werden tijgerhaaien dagelijks bevoorraad, het hele jaar door, en de groep bestond volledig uit vrouwtjes. Van de tientallen haaien die ik observeerde, was er maar één een mannetje. En de meeste vrouwtjes waren zwanger.

We weten dat Fuvahmulah gunstige omstandigheden biedt voor de zwangerschap, omdat er het hele jaar door voedsel en warm water aanwezig is.

Voordat ze bevallen, geven tijgerhaaien de voorkeur aan ondiepe kusthabitats voor de veiligheid van hun jongen, hoewel het wetenschappelijk niet bekend is of ze rond het eiland bevallen. Eén ding is zeker: voor de dracht kiezen ze de beschermde wateren van Fuvahmulah.

Perfecte toppredatoren

Ik zag ook enkele volwassen vrouwtjes met zeer diepe paringslittekens op hun lichaam. Sommige vrouwtjes vertoonden genezen wonden, terwijl anderen verwondingen hadden die vers en open waren.

Tijdens de ontmoetingen merkte ik ook vaak op dat zwangere haaien kalm waren, terwijl jongere exemplaren hypernieuwsgierig waren. Jongen waren ook vrij groot, wat de theorie ondersteunt dat kleinere jongen het gebied waarschijnlijk vermijden voordat ze een bepaalde grootte bereiken om de verhoogde predatie te ontwijken (tijgerhaaien staan ​​bekend als kannibalen).

Er was een duidelijke hiërarchie onder de haaien. Kleinere haaien gaven altijd het veld zodra ze de majestueuze aanwezigheid van de volwassenen voelden. In gevallen waarin ik streefde naar nauw contact met jongen, vluchtten ze liever plotseling, terwijl volwassen vrouwtjes in dezelfde context onbevreesd waren.

Tijgerhaaien vertonen ook een ander gedrag dan andere soorten. Ze minimaliseren hun energieverbruik en vergroten hun kansen op succes bij het jagen door onwetende prooien te besluipen, waardoor ze de energieverspilling van het besluipen van prooien die zich al bewust zijn van hen en gemakkelijk kunnen ontsnappen, vermijden.

Dit gedrag geldt ook voor hun interacties met mensen. Wanneer ze merkten dat ik voorzichtig naderde, veranderden ze abrupt van richting en gingen weg. Ze probeerden me nooit te stalken toen ik me volledig bewust was van hun aanwezigheid en naar ze keek.

Elke subtiele beweging, zoals een langzame hoofddraai of een handopsteking, zorgde er altijd voor dat ze wegglipten of afweken. Dit illustreert nog eens waarom ze de perfecte toppredatoren zijn voor stealthy hunting. Het was alsof ze de kleinste fysieke verandering in de waterkolom van een afstand konden voelen.

Verhoogde waakzaamheid

Soms telde ik meer dan 10 haaien op dezelfde plek. Tijdens bepaalde ontmoetingen leken sommige individuen buitengewoon brutaal en avontuurlijk, waardoor ik ze met mijn handen moest wegsturen, wat verhoogde waakzaamheid vereiste als ze dichterbij waren. Veiligheidsduikers achter mij duwden voortdurend degenen weg die sluipenderwijs naderden.

De beste close-contact ontmoetingen vonden plaats toen de haaien de tonijnresten (vissenkoppen, ingewanden en dergelijke) grepen die door de duikgidsen onder kleine stenen waren gelegd. Op dit punt werden ze echt woest.

Dit was het moment om extra voorzichtig te zijn, want ze kwamen zonder aarzeling recht op me af. Maar meestal, als ze genoeg hadden gehad, verlieten ze de plek en glipten zachtjes de duisternis in. Anderen gleden er met een waakzaam oog langs. Sommigen naderden voorzichtig, nieuwsgierig maar voorzichtig.

Net als mensen hebben tijgerhaaien verschillende persoonlijkheidstrekken. Elke haai is een individu met zijn eigen unieke voorkeuren en gedragingen.

Door te kijken naar de verschillende reacties van roofdieren in verschillende situaties, kun je beter interpreteren en voorspellen hoe bepaalde soorten roofdieren zich gedragen in de buurt van mensen.

Ik voelde me op geen enkel moment bedreigd, zelfs niet tijdens extreme close-ups. In de meeste gevallen was ik daadwerkelijk aan hun genade overgeleverd, maar er vond geen enkele beetpoging plaats. Tijgerhaaien zijn zeer intelligent en ik heb nooit geloofd dat wij op het menu stonden.

Hoewel dit afgelegen eiland wordt beschouwd als de grootste verzameling tijgers ter wereld, met meer dan 250 exemplaren, zijn de wateren veilig en leuk om in te duiken.

Nadat ik die 26 duiken in twee seizoenen in hetzelfde jaar had vastgelegd en met plaatselijke mariene biologen, lokale gidsen en vissers had gesproken, denk ik dat deze grote concentratie en de lage kans op agressie waarschijnlijk te wijten zijn aan de voedselbronnen die weinig inspanning vergen, het voeren door vissers en duikcentra, de overvloed aan tonijn (thunnus albacares en Katsuwonus pelamis) en andere pelagische vissoorten, en het gevoel van bescherming dat de wateren van Fuvahmulah bieden.

Hoewel het bekend is dat tijgerhaaien grote afstanden kunnen afleggen (meer dan duizenden kilometers), tonen wetenschappelijke gegevens duidelijk aan dat volwassen dieren zich aan een bepaalde locatie houden en jonge dieren zich op een vaste locatie bevinden.

Grote moeder

Een zeer interessante anekdote: een beroemde volwassen vrouwtjeshaai genaamd Big Mama werd gespot in de omliggende wateren van de hoofdstad, Malé. Na daar een week te zijn gebleven, keerde ze terug naar Fuvahmulah. Dit gebeurde tien dagen voordat ik aankwam. Ik denk dat dit het algemene beeld schetst van de natuurlijke populatiedynamiek van tijgerhaaien hier.

In Fuvahmulah kun je bij elke duik tijgerhaaien tegenkomen, omdat ze letterlijk overal zijn, zelfs op afgelegen duikplekken. Ondanks dat ze worden beschouwd als toproofdieren en sluipende jagers, zijn er geen incidenten geregistreerd in de wateren van Fuvahmulah. Dit komt vooral door factoren als prooikeuze, habitatgebruik en activiteitsniveaus.

Duikers, niet-duikers, freedivers en zelfs snorkelaars genieten zonder angst van de aanwezigheid van deze prachtige dieren. Het zijn echt kalme en relaxte wezens.

Bij alle duiken werd ik vergezeld door een enthousiaste groep duikgidsen: Safdhar, Izzu en Asfhag, van de Duikclub Fuvahmulah. Het duikcentrum bood uitzonderlijke ondersteuning en assistentie in elke fase, zowel onder als boven water. Ze zorgden voor veilige en uitgebreide ontmoetingen zonder afbreuk te doen aan essentiële duikprotocollen.

Dit goed uitgeruste duikcentrum beschikt over zes duikgidsen, twee grote boten, een gezellig duikcentrum en een hotel.

Nog niet zo heel lang geleden was er maar één duikcentrum en drie hotels. Nu zijn er 11 centra en meer dan 30 hotels.

Fuvahmulah is wereldwijd in opkomst als nieuwe duikbestemming. In het rijke water wemelt het niet alleen van de tijgerhaaien, maar ook van andere pelagische soorten, zoals de hamerhaai, voshaai, walvishaai, manta's en witvintonijn.

Overigens is Netflix erg geïnteresseerd in dit afgelegen paradijs en wil er in juni 2025 een nieuwe realityserie opnemen.

Volg Ekrem Parmaksiz op

Instagram @ekremcbi

Ook op Divernet: DE TIJGERHAAIEN VAN FUVAHMULAH, ROGUE SHARKS? WAT GEBEURT ER ECHT IN DE RODE ZEE?, OVERLIJDEN SCHULDIG AAN VROUWELIJKE TIJGERHAAI, TIJGERHAAIGENETICA ONTHULT VERRASSENDE SCHEIDING VAN DE POPULATIE