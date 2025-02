Hoe je miljarden kunt verdienen – door duikhotspots te beschermen

Volgens nieuw, door vakgenoten beoordeeld onderzoek van de Universiteit van Californië in Californië worden er elk jaar maar liefst 33 miljoen duiken in de oceaan gemaakt, maar slechts 15% van de duiklocaties is volledig beschermd tegen visserij en andere destructieve activiteiten. National Geographic ongerepte zeeënToch zou het nieuw leven inblazen van deze gebieden het potentieel van duiken als waardevolle economische motor ontsluiten, aldus het rapport.

Het beschermen van recreatieve duikplekken zou een groot aantal voordelen opleveren voor toeristen, lokale gemeenschappen en het zeeleven, maar het zou vooral 2 miljard dollar aan extra inkomsten genereren. Deze inkomsten zouden voornamelijk afkomstig zijn van gebruikersvergoedingen die duikers rechtstreeks aan lokale gemeenschappen betalen.

Een marien ecoloog onderzoekt een rif in de Line-eilanden, Kiribati (Jon Betz / National Geographic)

Volgens het onderzoek, dat werd uitgevoerd door experts op het gebied van oceanen uit Australië, Mexico, de VS en Canada, zijn de kustgemeenschappen in het zuiden van de wereld goed voor 62% van de recreatieve duiken en zij zijn van mening dat deze verandering het meest zal profiteren.

Ze stelden een database samen met duikcentra, duiklocaties en prijzen van duizenden locaties wereldwijd. Daarmee konden ze een schatting maken van het aantal duiken per jaar, de mate waarin bescherming de biomassa en biodiversiteit in een gebied zou vergroten en de bereidheid van duikers om toegangsgeld te betalen voor duiken in een beschermd zeegebied (MPA).

Duiker in Pristine Seas op het schiereiland Osa in Costa Rica (Enric Sala / National Geographic)

Ze ontdekten dat 67% van alle duiklocaties zich in beschermde zeegebieden bevond, terwijl slechts 15% zich in sterk of volledig beschermde gebieden bevond.

Vervolgens stelden ze vast dat het handhaven van strikt en volledig beschermde beschermde beschermde natuurgebieden binnen bestaande locaties voor recreatief duiken de vraag naar duiken en het aantal duiken met 32% zou doen toenemen (10.5 miljoen extra duiken per jaar) en de inkomsten van de duikindustrie met 616 miljoen dollar per jaar zou verhogen.

Het consumentensurplus – wat iemand bereid is te betalen voor een duikervaring versus de werkelijke kosten – werd geschat op $ 2.7 miljard per jaar. Duikers zouden bereid zijn meer te betalen voor de ervaring, aldus het rapport, wat de winstgevendheid van de sector opdrijft.

Naties die klaar zijn om te winnen

"Als je een zeegebied beschermt, zullen er meer recreatieve duikers komen - en ze zullen meer betalen voor het voorrecht om sensationeel onderwaterleven te zien," zegt hoofdauteur Reniel Cabral, een senior docent aan de James Cook University in Australië. "Gemeenschappen en bedrijven laten geld liggen door de voordelen van zeereservaten te negeren."

Bemonstering op afgelegen riffen in het meest noordelijke deel van het Seaflower Biosphere Reserve, voor de kust van Colombia (Manu San Félix / National Geographic)

"Alleen al in Mexico genereert de duikindustrie jaarlijkse inkomsten die vergelijkbaar zijn met de gehele visserijsector van het land, waardoor het behoud van de zee niet alleen een ecologische noodzaak is, maar ook een economische noodzaak", aldus medeauteur van de studie Octavio Aburto-Oropeza, hoogleraar aan het Scripps Institution of Oceanography.

“Van de levendige riffen van Cozumel tot het volledig beschermde zeereservaat van Cabo Pulmo, deze industrie verwelkomt elk jaar tot wel 1.7 miljoen duikers.

“Het versterken van de inspanningen voor natuurbehoud en het bevorderen van kleinschalig, door de gemeenschap geleid ecotoerisme zal niet alleen de duikervaring verbeteren, maar zal ook de duurzaamheid van het maritieme toerisme wereldwijd op de lange termijn waarborgen.”

Enric Sala duiken in Palau (Manu San Félix / National Geographic)

Uit onderzoek is gebleken dat in Egypte, Thailand en de Verenigde Staten de meeste duiken worden gemaakt, met bijna 3 miljoen duiken per jaar op elke locatie. In Indonesië, Egypte en Australië worden de meeste duiken gemaakt in volledig of sterk beschermde beschermde zeegebieden.

De Filipijnen, de VS en Indonesië zijn de landen die het meest profiteren van het aanwijzen van duikreservaten op de beste plekken om te duiken.

De populaire plekken beslaan minder dan 1% van de hele oceaan, maar door ze te beschermen zouden we meer en groter zeeleven kunnen aantrekken. Hierdoor zouden ze veel aantrekkelijker worden voor duikers.

De spillover-uitbetaling

Duiken met haaien op de Bahama's (PADI)

Onderzoek wijst uit dat volledig beschermde beschermde beschermde zeegebieden de vispopulaties gemiddeld met 500% kunnen helpen herstellen, op termijn grotere vissen kunnen opleveren en kunnen bijdragen aan het herstel van de visgronden in het gebied door overdracht van zeeleven.

Een recente studies toont aan dat de visvangst per eenheid van inspanning gemiddeld met 12-18% toeneemt nabij de grenzen van grote, volledig beschermde MPA's.

Duikers van National Geographic Pristine Seas meten de grootste koraalkolonie ter wereld op de Salomonseilanden (Manu San Félix / National Geographic)

Volgens Pristine Seas zouden de kosten voor het creëren en onderhouden van de beschermde zeegebieden snel kunnen worden gecompenseerd door extra inkomsten uit toerisme.

Uit het onderzoek bleek dat de exploitatie van extra beschermde zeegebieden (inclusief handhaving) die 1% van de wereldoceaan beslaan, tot wel 1.2 miljard dollar zou kosten, maar dat de toegangsprijzen voor duikers meer dan genoeg inkomsten zouden kunnen genereren om die kosten te dekken.

Daarentegen waren er in 2020 landen die lid zijn van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en andere grote visserijlanden gaven meer dan 10 miljard dollar aan overheidsgeld uit aan de ondersteuning van hun visserij.

Enric Sala in het Kwallenmeer van Palau (Manu San Félix / National Geographic)

“Kortom: bescherming van de oceaan is goed voor het zeeleven, kustgemeenschappen en bedrijven”, zegt Enric Sala, oprichter van Pristine Seas.

“Het beschermen van duiklocaties tegen visserij en andere schadelijke activiteiten kan nieuwe inkomstenstromen genereren en meer mensen ten goede komen. Het wordt steeds duidelijker dat inspanningen om 30% van de oceaan tegen 2030 te beschermen, nog voordeliger zijn dan we dachten.”

Duikers op een rif in de Rode Zee (PADI)

Pristine Seas is onderdeel van de National Geographic Society die zich toelegt op wetenschap en filmmaken, maar is onafhankelijk van National Geographic Publishing en haar media-afdeling. Haar nieuwe studie, Beschermde mariene gebieden voor duiktoerisme verschijnt in Wetenschappelijke rapporten.

