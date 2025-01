Het grote plaatje krijgen bij Wakatobi

Het vastleggen van de ware reikwijdte van de riffen van Wakatobi door middel van groothoekbeelden

Er is geen ontkennen aan de aantrekkingskracht van het fotograferen van het ongrijpbare zeeleven dat zich verbergt in de uithoeken van een rif. Maar al te vaak lopen fotografen die naar Wakatobi komen het risico zo verstrikt te raken in het documenteren van de kleine details dat we het grote plaatje missen. Het zijn die panoramische rifscènes die de ware omvang en kwaliteit van een bestemming laten zien, en de beste manier om ze te creëren is door brede en superbrede panoramische opnametechnieken toe te voegen aan de beeldmix.

Een paar duikers varen langs de kant van een drop-off bij Wakatobi. Om het beeld vast te leggen, bleef ik boven hen op een diepte van 3.6 meter. Camera-instellingen: ISO 12, sluitertijd 200/1 sec., Tokina 125-10 mm lens ingesteld op 17 mm, diafragma F/10, dubbele Sea & Sea YS-5.6's ingesteld tussen half en kwart vermogen.

Ik heb verschillende reizen naar Indonesië gemaakt Wakatobi DuikresorttIk kan bevestigen dat een fotograaf hier wekenlang geheugenkaart na geheugenkaart kan vullen met spectaculaire portretten van zeedieren en macro-opnamen, zonder ooit zonder uniek onderwerpmateriaal te komen te zitten. Maar dat is slechts de helft van het verhaal. Om de volledige schoonheid van deze bestemming vast te leggen, moet je je concentreren op het grote geheel.

Een perfecte omgeving

Wakatobi Resort wordt omringd door enkele van de meest ongerepte koraalriffen ter wereld, en dat is geen toeval. Het historische programma voor het behoud van de zee van het resort financiert een particulier zeereservaat dat zo'n 20 kilometer rif beschermt. Het bewijs van hun proactieve inspanningen voor natuurbehoud is duidelijk zichtbaar in de vitaliteit van de riffen.

Opnames zoals deze duiker die over een enorm tafelbladkoraal beweegt (op 9.1 meter) laten zien wat een geweldige plek het is om tussen het publiek te zijn. Om het beeld vast te leggen zijn de camera-instellingen inbegrepen: ISO 30, sluitertijd 200/1 sec., met mijn Tokina 160-10 mm fisheye-lens ingesteld op 17 mm, diafragma F/12 Om de verlichting er natuurlijk uit te laten zien, werden zowel Sea als Sea YS-7.1 flitsers gebruikt ingesteld op halve kracht.

Het onderwaterterrein van Wakatobi bevindt zich niet alleen in een vrijwel ongerepte staat, maar omvat ook een dramatische topografie. Er zijn steile rifhellingen en verticale wanden die tot op een paar meter boven het oppervlak oprijzen, onder water gelegen bergkammen en onderzeese bergen die vanuit de diepte omhoog springen met toppen die uitlopen in de zonovergoten ondiepe wateren. Voeg daarbij de uitstekende helderheid van het water en een overvloed aan omgevingslicht en je hebt ideale omstandigheden voor groothoekopnamen om deze vergezichten in levendige details weer te geven.

Het aansteken van de roos

Op de duiklocatie van Wakatobi Rome er is een gigantische koraalformatie met de bijnaam “de roos” vanwege zijn voor de hand liggende vorm als je hem van bovenaf bekijkt. Ik vond dat het mijn beste optie was om een ​​fisheye-lens te kiezen en alleen met omgevingslicht te fotograferen, aangezien er voldoende beschikbaar was. Het gebruik van flitsers zou alleen maar dienen om de kleine hoeveelheid deeltjes in de waterkolom tussen het koraal en mij te verlichten.

De gigantische koraalformatie met de bijnaam “de roos” op Wakatobi's Roma-duikplek bevindt zich op een diepte van 18.3 meter/60 voet. Om de belichting te krijgen, zijn de camera-instellingen als volgt ingesteld: ISO 200, sluitertijd 1/125 sec. Lens, Tokina 10-17 mm fisheye ingesteld op 10 mm, diafragma F/5.6, vertrouwt alleen op beschikbaar licht, geen flitsers.

Omdat er geen rechte lijnen op een rif zijn, is de tonvormige vervorming die door de optiek van de fisheye wordt gecreëerd zelden een probleem. Sterker nog, het tegenovergestelde is waar, omdat de vervorming het onderwerp een beetje extra drama kan geven. Om een ​​gevoel van schaal over te brengen, liet ik mijn model drie voet boven het koraal zweven.

Breng de achtergrond in

Bijna iedereen die ik ken gebruikt een dubbele flitseropstelling. Hoewel essentieel voor het gelijkmatig belichten van het onderwerp op de voorgrond, vergeten velen bij groothoekopnamen aan de achtergrond te denken. Als het om de tropen gaat, is niets beter dan het omgevingslicht in balans te brengen met je eigen verlichting om het die uitnodigende, prachtige blauwe uitstraling te geven.

Ik ben een groot voorstander van handmatig fotograferen, en dit geldt ook voor de flitsers. Bij Wakatobi werd mijn flitsvermogen zelden boven 3/4 vermogen ingesteld, vaker varieerden de instellingen tussen kwart en half vermogen.

Op een diepte van 12.2 m/40 ft. om deze kleurrijke verzameling sponzen en zachte koralen vast te leggen kies ik de volgende camera-instellingen: ISO 200, sluitertijd 1/160 sec., Tokina 10-17 mm lens ingesteld op 12 mm, diafragma F/6.3, dubbele Sea & Sea YS-250's set net boven de helft van de kracht.

Voordat ik een opname maak, begint mijn strategie altijd met weten waar de zon staat, observeren waar het natuurlijke licht overgaat van helder naar donker, en op elk punt de meterstanden van het omgevingslicht door de lens nemen. Hierdoor kan ik een basislijn voor diafragmawaarden vaststellen. Ik kan dan beginnen met het werk om de blauwheid van het water op de achtergrond zo goed mogelijk vast te leggen.

Op de locatie genaamd Lorenzo's Delight vond ik bijvoorbeeld een hele grote, prachtige rode zeewaaier langs de muur op 110 meter hoogte. Op die diepte was het omgevingslicht nog redelijk goed, waardoor ik op 200 ISO kon blijven met meterstanden variërend tussen f4.5 en f5.6. Verhoog de ISO tot 400 en het is vrijwel f/8 en wees erbij. Toen ik eenmaal de juiste diafragmawaarden had gekozen om het ideale blauw van het water vast te leggen, richtte ik mijn aandacht weer op het rif.

Op een diepte van 33.5 m, inclusief camera-instellingen: ISO 110, sluitertijd 200/1 sec., Tokina 80-10 mm-lens ingesteld op 17 mm, diafragma F/10, dubbele Sea & Sea YS-7.1's handmatig ingesteld met rechterflitser ertussen half en kwart vermogen, linkerflitser op half vermogen.

Op die diepte zag de waaier er meer donker kastanjebruin uit dan rood, wat ik naar voren wilde halen, en een duiker aan het tafereel wilde toevoegen om de schaal enigszins te vergroten. Om omgevingslicht vast te houden, heb ik de sluitertijd iets verlaagd naar 1/80 seconde tot een diafragmawaarde van f7.1 (plus min een halve stop) om voldoende scherptediepte te behouden voor zowel de liefhebber als de duiker.

Een ander voorbeeld van fotograferen op diepte is deze afbeelding (links) van een duiker achter een zeer groot zacht koraal op 36.6 meter/120 voet. langs de zijkant van een muur. Camera-instellingen: ISO 200, sluitertijd 1/80 sec., Tokina 10-17 mm lens ingesteld op 10 mm, diafragma F/7.1, dubbele Sea & Sea YS-250's handmatig ingesteld tussen half en vol vermogen. Op de foto ernaast (de duiker passeert een grote spons op een diepte van 16.8 meter) kon ik soortgelijke resultaten bereiken met dezelfde ISO 55, maar met een hogere sluitertijd naar 200/1 sec. Verlaag zowel het diafragma een stop naar F/125, het vermogen van mijn Sea & Sea YS-6.3's naar de helft van het vermogen.

Dit hele proces klinkt misschien een beetje te methodisch, maar onthoud dat een rif, in tegenstelling tot een vis, nergens heen gaat. U heeft ruim de tijd om uw resultaten te beoordelen en de subtiele aanpassingen aan te brengen die nodig zijn om uw belichting en compositie in te stellen. Omdat LCD-schermen niet altijd het hele verhaal vertellen, bekijk ik het weergegeven beeld altijd aan de hand van het histogram van de camera.

Een onderwerp toevoegen

Het opnemen van een onderwerp over het zeeleven voegt zowel schaal als impact toe aan groothoekbeelden. De sleutel is het vinden van een onderwerp dat zowel interessant als benaderbaar is. Ik heb ontdekt dat de Broadclub-inktvissen op de riffen van Wakatobi zeer tolerant kunnen zijn tegenover duikers. Op voorwaarde dat u uw bewegingen langzaam en weloverwogen houdt; ze kunnen je in staat stellen heel dichtbij te komen voor foto's.

We vonden deze coöperatieve Broadclub-inktvis tijdens een muurduik op een diepte van 12.2 meter. Camera-instellingen: ISO 40, sluitertijd 200/1 sec., Tokina 125-10 mm lens ingesteld op 17 mm, diafragma F/13, dubbele Sea & Sea YS-8.0's handmatig ingesteld tussen half en vol vermogen.

Het opnemen van een menselijk onderwerp in een groothoekopname vergroot niet alleen de interesse (zoals mensen andere mensen interessant vinden), maar biedt ook meer mogelijkheden om een ​​verhaal te vertellen. In plaats van simpelweg door het frame te zwemmen, kun je je model een bepaald onderdeel van de scène laten bespelen.

Als je samenwerkt met een andere fotograaf, is een makkelijke truc om een ​​foto te maken van hen die een foto maken. En als ze ook met een groothoeklens fotograferen, doen ze waarschijnlijk hetzelfde als jij. Wanneer je fisheye-lenzen op mensen gebruikt, kan de veldvervorming van de lens in het bereik van 10-11 mm soms wat te overdreven zijn. Ik merk dat dit vooral het geval is wanneer de onderwerpen in een frame ook een zeedier bevatten. Op zulke momenten zal ik vaak een beetje terugtrekken en de voorkeur geven aan het zoombereik van 13-17 mm.

Om de inzet nog wat op te voeren, mits je onderwerp nog steeds meewerkt, kun je van positie wisselen en een andere duiker langzaam naar de plek laten bewegen die je net hebt verlaten om een ​​interactieportret van de zee te maken. Door je bewegingen langzaam en doelbewust te houden om te voorkomen dat je onderwerp in paniek raakt, heb je meer tijd en fotomomenten in plaats van te proberen er doorheen te haasten. Een beetje discipline oefenen loont.

Diepte 7.62 m/25ft. Camera-instellingen: ISO 200, sluitertijd 1/125 sec., Tokina 10-17 mm lens ingesteld op 17 mm, diafragma F/8. Rekening houdend met het feit dat het oppervlak van de vis op de voorgrond sterk reflecterend zou zijn, werd het stroboscoopvermogen op zowel de Sea als de Sea YS-250 verlaagd tot ongeveer een kwart vermogen.

Een school vissen zal veel leven toevoegen aan je groothoeklens, maar het kunnen ook vluchtige onderwerpen zijn, waardoor je goed moet anticiperen op de opname voordat deze plaatsvindt. Ook hier stel ik voor om dezelfde strategie toe te passen die ik gebruik voor het maken van algemene opnamen van zeegezichten; Neem meterstanden op zodra u op diepte bent. Hierdoor kunt u een basislijn voor diafragmawaarden vaststellen op basis van het omgevingsniveau van het omgevingslicht, zodat u klaar bent wanneer die school grootoogtrevally, bultkoppapegaaivissen, barracuda's of vleermuisvissen het toneel betreedt en binnen bereik komt.

Focus op het leven in zee

Nadat u enkele van de adembenemende rifpanorama's hebt vastgelegd, kunt u uw aandacht richten op het onderwaterleven. Tijdens een duik bij Roma kwam ik een paar grote octopussen tegen in wat leek op een territoriaal dispuut in de maak, aangezien beide een rechtopstaande houding aannamen op een halve meter afstand van elkaar.

Twee dagoctopussen samen. Voor deze dagoctopus op een diepte van 9m/30ft., Camera-instellingen: ISO 200, sluitertijd 1/125 sec., Tokina 10-17mm lens ingesteld op 17mm, diafragma F/8.0, dual Sea & Sea YS-250's handmatig ingesteld op kwart vermogen.

Er was helder water en voldoende omgevingslicht beschikbaar om zowel de levendigheid van de octopus op de voorgrond als het uitzicht daarachter te laten zien. Er was slechts een subtiele hoeveelheid stroboscoopverlichting nodig, aangezien de werkafstand tussen lens en onderwerp minder dan dertig centimeter bedroeg.

Wakatobi's House Reef is niet alleen een geweldige plek voor groothoeklandschappen, maar ook voor een grote verscheidenheid aan groot en klein zeeleven. Op een diepte van 24.3 m/80 ft. Ik had een van de groene schildpadden die op de site aanwezig waren, langs de muur varen. Voor de opname camera-instellingen: ISO 200, sluitertijd 1/125 sec., Nikonos R-UW 13 mm, diafragma F/6.7, dubbele Retra Primes handmatig ingesteld op halve kracht.

Naast de catering voor recreatieve duikers op nitrox, is Wakatobi goed uitgerust voor duikers die rebreathers gebruiken, inclusief groepen tot wel 20 personen; iets dat zeker het overwegen waard is, met zo'n onuitputtelijke rijkdom aan onderwerpen om te fotograferen.

Naast de catering voor recreatieve duikers op nitrox, is Wakatobi Dive Resort ook goed uitgerust voor duikers die rebreathers gebruiken, inclusief groepen tot wel twintig. Dit is zeker de moeite waard om te overwegen met zo'n onuitputtelijke rijkdom aan onderwerpen om te fotograferen.

Al met al is Wakatobi, met een geweldige mix van prachtige riffen, steile hellingen en uniek zeeleven, evenals flexibele duikdiensten en keuzes, een paradijs voor fotografen waar u van alles kunt doen, van het aanscherpen van uw vaardigheden tot het toevoegen van nieuwe en opwindende beelden - groothoek, macro of beide - aan uw fotobibliotheek.

Voor meer informatie over Wakatobi, bezoek Wakatobi-website of Wakatobi Dive Resort's blogsite, Wakatobi Stroom.