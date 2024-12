Freediver: Dieper in de wereld van Molchanov

Films over freediving, of het nu documentaires of fictie zijn, zijn de afgelopen jaren verrassend populair gebleken bij het kijkpubliek. Netflix heeft een aantal lonende kijkcijfers gehad – om nog maar te zwijgen van een rechtszaak.

Ze hebben vaak fantasieloze namen – De diepste ademhaling, één ademhaling, geen limiet, houd je adem in – dus kan gemakkelijk verward raken in het geheugen. Maar mensen lijken gefascineerd door de eenzijdige pogingen van aquatische atleten om de grenzen van het menselijk lichaam op te rekken, terwijl ze zich ervan bewust zijn dat er aan het einde van elke downline een potentiële tragedie op de loer ligt.

De nieuwste toevoeging staat op het punt te verschijnen op een van de minder bezochte digitale platforms, Paramount+, maar er werd met spanning naar uitgekeken omdat het gaat over de onbetwiste huidige koning van de sport: de Russische duiker Alexey Molchanov.

Poster (Paramount Pictures)

Waar freedivingfilms doorgaans draaien om de poging om een ​​wereldrecord te verbreken – en ik kan me niet voorstellen dat de gemiddelde kijker er veel om geeft of dat nu met Variable Weight Bi-Fins, Free Immersion of een andere discipline is – is de clou van deze film dat Molchanov ernaar streeft om binnen een jaar alle wereldrecords op diepte te verbreken.

Freedivers en liefhebbers van de sport weten vast wel of hij zijn doel heeft bereikt of niet, maar de meeste kijkers weten dat niet. Het is dus een mooi en overzichtelijk plaatje.

Molchanov na een duik (Paramount Pictures)

Ze zijn zich er misschien niet eens van bewust dat Molchanov nog steeds springlevend is, maar het tragische element zit er hoe dan ook in, en het is niet te raden dat dat in Alexey's relatie met zijn fenomenale moeder ligt. Natalya Molchanova was de beste in het vrouwelijke freediving tot haar dood in 2015, op wat voor haar een 40m fun dive had moeten zijn.

Freediving beweegt zich tussen het praktische en het spirituele in. De scène die ik had opgezet, wekte bij mij de vrees dat deze productie de mysteries van de diepten wilde onderzoeken, zoals die zich weerspiegelen in de menselijke psyche.

Niets is minder waar: dit is een vrolijke, feitelijke documentaire die is ontworpen om inzicht te bieden in het leven van een topsporter. Molchanov wordt niet alleen geconfronteerd met de fysieke en mentale uitdagingen die de sport met zich meebrengt, maar ook met praktische zaken zoals het feit dat hij als Rus niet op het wereldtoneel mag optreden vanwege de illegale invasie van Oekraïne door het land.

Man in het gouden pak (Paramount Pictures)

Vrijduiker slaagt erin zijn ster toegankelijker te maken. We ontmoeten hem vorig jaar, 36 jaar oud, met zijn hoofd in een tank terwijl een fysioloog hem in de gaten houdt. Zij is voorzichtig en wil dat hij rust neemt, terwijl hij vastbesloten is om meer te doen en weet dat hij charme en vastberadenheid kan gebruiken om te zegevieren. Het is de dag voor een recordpoging op Bonaire.

We ontmoeten zijn vrouw Elena: "Ik ben altijd doodsbang", zegt ze over zijn baan. We komen erachter dat hij al vanaf zijn vierde een zwemwonder was. Moeder Natalia, die in haar tijd 41 wereldrecords brak, was vanaf het begin zijn coach en hun band was zo diep als maar kon.

Natalia Molchanova (Paramount Pictures)

Zij en zijn vader waren al lang geleden uit elkaar gegaan – het was dat trauma dat haar naar freediving dreef. Vader Oleg is aanwezig om zijn visie te geven.

Aleksej, die de erfenis van zijn moeder wil voortzetten, viert zijn overwinningen met taart en ijs terwijl hij de wereld rondreist, waarbij hij zijn bovenmenselijke krachten keer op keer demonstreert.

Vader en zoon (Paramount Pictures)

Bij de Vertical Blue-wedstrijd van William Trubridge op de Bahama's is het Molchanovs doel om het eigen, lang beschermde record op de 102 meter zonder vinnen te verbeteren.

Russische deelnemers waren vorig jaar niet welkom, wat, zo wordt gesuggereerd, Trubridge persoonlijk goed uitkwam, maar nu mag Molchanov meedoen, onder een neutrale vlag – ik had graag meer willen weten over wat dat betekende. Er wordt gesuggereerd dat hij wraak wil.

Een dramatisch moment later in de film geeft aan dat, zelfs op het hoogtepunt van zijn kunnen, de branden die hem tot recordhoogten hebben aangezet, plaats konden maken voor andere prioriteiten in het leven.

Zoals regisseur en schrijver Michael John Warren het zegt: “De balans tussen geest, lichaam en aardse elementen is de essentie van freediving. Niemand begrijpt deze verbinding beter dan de ervaren freediver. Maar soms vergeten ze. '

Dit is een zeer geslaagde documentaire met onderwaterbeelden die prachtig zijn geschoten, maar niet de menselijke observatie mogen overnemen. Met ook veel fascinerende historische beelden brengt het Molchanov scherper in beeld, terwijl het op de een of andere manier toch de indruk wekt van een man die geïsoleerd is door zijn uitzonderlijke vaardigheden.

Koning van de diepte (Paramount Pictures)

Ik weet zeker dat het niet het hele verhaal vertelt en dat het geen film is die je wereld tot in de kern zal schudden, maar als je toegang hebt tot Paramount + je zult het zeer kijkbaar vinden. Het is uit op 7 december.

