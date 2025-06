Eerste blik op 300 meter diep Terra Nova poolschipwrak

De eerste visuele inspectie van het 300 meter diepe wrak van het historische schip terra Nova, die kapitein RF Scott en zijn team meenam op hun fatale expeditie naar de Zuidpool, is uitgevoerd door een team van maritieme archeologen, historici en technische experts.

Gebruik van het expeditieschip Legende, bezochten ze de afgelegen Noord-Atlantische plek voor de kust van Groenland waar terra Nova kwam aan haar einde tijdens de Tweede Wereldoorlog, decennia na Scotts laatste expeditie.

"Legende's onderzoek van terra Nova “Het is de kers op de taart van een project waar bijna twintig jaar aan is gewerkt”, aldus projectleider Leighton Rolley.

“Wat in 2005 begon als een concept, leidde in 2012 tot de succesvolle ontdekking van het wrak en nu, dankzij deze laatste expeditie, zijn we er eindelijk in geslaagd een gedetailleerd visueel onderzoek uit te voeren van een van de meest iconische schepen uit de poolgeschiedenis.

Leighton Rolley werkte ook mee aan de Terra Nova-expeditie van 2012

"Legende's werk heeft veel van de lang bestaande vragen beantwoord over de toestand en de laatste momenten van de terra Nova en daarmee wordt een einde gemaakt aan een verhaal dat poolhistorici al meer dan een eeuw boeit.”

Restanten van het stuurwiel van het schip, ook hieronder in gebruik (Matthew Innes / MY Legend)

Gebouwd in Schotland in 1884 voor de Dundee walvis- en robbenjachtvloot, terra Nova was een 57 meter lange houten bark die ontworpen was om zelfs de zwaarste omstandigheden in de poolgebieden te weerstaan.

Ze bewees haar waarde aan kapitein Scott tijdens zijn eerste Antarctische expeditie in 1903, toen ze als hulpschip zijn schip RRS bevoorraadde en hielp bevrijden. De reis van mijn leven van ijs in McMurdo Sound.

Twee jaar later, terra Nova versterkte haar reputatie met een reddingsoperatie in het Noordpoolgebied, waarbij ze hielp bij het terugvinden van ontdekkingsreizigers die gestrand waren in Frans Jozefland na de mislukte Fiala-poolexpeditie.

Tijdens de Britse Antarctische Expeditie van 1910-1913 terra Nova werd het belangrijkste expeditieschip, waarop Scotts team voer voordat ze te voet de Zuidpool probeerden te bereiken. Dat lukte, maar de terugkeer mislukte.

Terra Nova in Antarctica in 1911 (Herbert Ponting)

Terra Nova-crew (Cool Antartica)

terra Nova Ze werkte vervolgens in de zeehondenvisserij op Newfoundland voordat ze in de Tweede Wereldoorlog diende. Uiteindelijk liep ze ijsschade op en zonk ze in 2 voor de kust van Groenland, na 1943 jaar zware dienst.

In 2012 werd het onderzoeksschip Falkor, beheerd door de VS Schmidt Oceaan Instituut, scande wat vermoedelijk het wrak was op de honderdste sterfdag van kapitein Scott.

Multibeam-afbeelding van de Terra Nova uit 2012 (Schmidt Ocean Institute)

Het terrein van Legende De expeditie was in feite een vervolgmissie om een ​​gedetailleerd visueel onderzoek van de locatie uit te voeren, waarbij gebruik werd gemaakt van geavanceerde onderwatertechnologie en een moderne onderzeeër.

De vastgelegde beelden met een hoge resolutie konden de identiteit van het wrak bevestigen door belangrijke structurele kenmerken te onthullen, aldus Rolley. Ook werd "een levendig marien ecosysteem vastgelegd, met koudwaterkoralen, anemonen en vissen die goed gedijen op het wrak".

"Deze duik was het hoogtepunt van jaren van planning, coördinatie en geduld", aldus duikbootofficier Aldo Kuhn. "Om als eerste de terra Nova sinds het 80 jaar geleden zonk, was zowel nederig als opwindend.

Lawrence Oates zorgde voor de sledepony's tijdens Scotts laatste poolreis. Hij staat naast het vrachtruim hieronder, met de lieren zichtbaar (MIJN Legenda).

We hebben zoveel mogelijk van het wrak onderzocht, van de opvallende gespleten boeg tot de verspreide resten van haar dekuitrusting. Een van de meest indrukwekkende momenten was de ontdekking van de stuurstand bij de achtersteven – een symbolische en ontroerende vondst.

Het terrein van terra NovaDe bemanning was gered, maar het onderzoek bevestigde de omvang van de schade die het schip had opgelopen nadat het in brand was gestoken en uiteindelijk was uitgeschakeld door de kanonnen van bewapende reddingsboten van de kustwacht, om te voorkomen dat het een drijvend navigatiegevaar zou worden. Hoewel de boeg was gespleten, leek het achterste deel als eerste de zeebodem te hebben geraakt.

“Deze expeditie benadrukt ook het uitzonderlijke vermogen van Legende en haar bemanning om te opereren in afgelegen en uitdagende omgevingen, waarbij moderne technologie wordt gecombineerd met nauwkeurige uitvoering om een ​​historisch resultaat te behalen", aldus Rolley.

