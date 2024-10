Ustica: het duikjuweel van Sicilië

PENELOPE GRANYCOME kende Sicilië, maar had er nog nooit gedoken. Een reis naar het kleine eiland voor de noordkust gaf haar de kans om erachter te komen waarom het zo hoog aangeschreven stond.

Het eiland Ustica is misschien niet zo bekend bij Britse duikers, maar duiken in deze wateren voelde onlangs als het ontdekken van een onontdekt juweel: een zeelandschap van glinsterend blauw topaas, vergezeld door een dramatische topografie, grotten, doorgangen en een overvloed aan vis. Dit is het resultaat van het vulkanische erfgoed van Ustica en de status als het eerste Italiaanse beschermde zeereservaat sinds 1986.

Aankomst in de haven (Penelope Granycome)

Als liefhebber van Sicilië had ik het eiland vaak opgemerkt bij de afdaling naar Palermo, en was verheugd toen ik las over de biodiversiteit en de duikmogelijkheden die het bood. Sicilië biedt uitdagende wrakken, grotten en onderwaterruïnes en Ustica, met zijn charme, gemak en warme gastvrijheid, leek de perfecte plek om de onderwaterwereld te verkennen.

De vlucht van Londen naar Palermo duurt iets minder dan drie uur, gevolgd door een 90 minuten durende overtocht per draagvleugelboot vanuit de haven met Liberty Lines, waarbij slechts 5 euro extra wordt gerekend voor een grote duik.zak.

Bij de pittoreske ontschepingsplek werd ik opgewacht door Claire, een van de eigenaren van Orca Diving Ustica, een 5* PADI-duikcentrum, en Salvo, eigenaar van het Sogni Nel Blu hotel waar ik zou verblijven.

Zachte trappen in de stad… (Penelope Granycome)

…die naar het duikcentrum leidt (Penelope Granycome)

Na een snelle check-in was het een korte wandeling naar beneden over een van de vele mooie trappen naar het duikcentrum voor een introductie en voorbereiding van de uitrusting. Mede-eigenaar Davide vertelde me over het Marine Protected Area (MPA) van het eiland, dat ongeveer 15 km kustlijn beslaat en is verdeeld in drie zones.

De relatief kleine Zone A van 60 hectare is een no-take zone, terwijl Zone B en C, die elk ongeveer 8,000 hectare beslaan, respectievelijk een algemeen reservaat en een gedeeltelijk reservaat zijn.

Het is een understatement om het unieke kleine stadje als charmant te beschrijven. De meeste restaurants liggen op enkele minuten van het hotel en er zijn paden uitgezet om het hele eiland te verkennen.

Gegroepeerd om te duiken

De volgende ochtend, na wakker te zijn geworden met een spectaculair uitzicht op de haven en een heerlijke koffie en croissant in Salvo's café, ontmoette ik de gidsen en andere duikers bij Orca. Iedereen werd gegroepeerd voor duiken om 8 uur 's ochtends en 11 uur 's ochtends met hun gidsen, de talen die werden behandeld waren Engels, Frans, Duits en Italiaans.

Voorbereiding om te gaan duiken (Penelope Granycome)

De organisatie verliep vlekkeloos, inclusief je eigen beker terug op de basis voor water voor en tussen de duiken, en heerlijke snacks. Onze uitrusting en wetsuits waren naar de RIB's gebracht, op korte loopafstand, dus de enige taak was om de BC en register naar de stalen tank van 15 liter (er zijn ook exemplaren van 12 liter verkrijgbaar).

We rolden het water in met een temperatuur van 29°C en kristalhelder zicht. Die eerste duik bij Punta Galera stelde niet teleur.

Ustica ontstond een miljoen jaar geleden door voortdurende onderwateruitbarstingen en een reeks van processen (waaronder een laatste grote uitbarsting 130,000 jaar geleden en onderdompeling door een smeltende pool) die de topografie hebben gevormd.

Een kenmerk is het basaltische uniforme gesteente dat is gevormd door snel afkoelende lava. We zwommen heen en weer langs een rotsgordel en werden gezegend met het zicht op barracuda's, amberjacks, een murene en een opmerkelijke Aplysiida zeehaas, een reuzenslak die sierlijk door het water vliegt en zijn naam dankt aan zijn schattige neushoorns die lijken op konijnenoren.

Barracuda (Fanny Floirat-Lohyer)

Ook fascinerend zijn de paringsgewoonten van zeehazen – omdat ze hermafrodiet zijn, paren ze in één lange rij of groep. Davide noemde het oude bijgeloof van vissers in de Middellandse Zee dat het per ongeluk aanraken van een zeehaas resulteert in kaalheid. De Latijnse naam van de Aplysia depilans variëteit betekent ontharingszeehaas.

Na een snelle tankwissel en een oppervlakte-interval met veel water, ijsthee en snacks, gingen we naar het noorden van het eiland en de site Secca della Colombara, wat uit het Siciliaans vertaald zou kunnen worden als "ondiepte van de duiven", waar de golven over de ondiepte van Dove Rock beuken.

Onder de vuurtoren van Punta Cavazzi (Fanny Floirat-Lohyer)

Een afdaling op een pinnacle en een hellende wand naar beneden tot 30m leidde naar het Ustica Wreck, een dramatisch uitzicht op een commercieel schip dat in 2005 zonk nadat het op de ondiepte was gebotst. Liggend op zijn kant, bood het een achtergrond voor een aantal enorme vissen, waaronder zowel een donkere tandbaars als een gebottelde tandbaars. Davide spotte er ook een paraplu-slak en een schorpioenvis.

Spectaculaire Astroiden oranje koralen staken af ​​tegen het blauw en het hele gebied bleek een paradijs voor soortenspotters.

Na zo'n prachtige ochtend en twee behoorlijk diepe duiken was het tijd voor een dutje. Daarna genoten we van koffie en Siciliaanse zoetigheden op het plein. Later voegde ik me bij de andere duikers en gidsen voor een aperitief bij zonsondergang.

Rode gorgonen

Een nieuwe dag bracht een vroege duik bij Punta dell'Arpa in het zuiden van het eiland. Het was een prachtige plek, die de kans bood om wat diepte te vangen en de gorgonen op ongeveer 34m te zien.

Rode gorgonen die rotsblokken bedekken en zwem-doorgangen van steenachtige koraal madrepores waren een genot. Orca neemt AOWD en Deep Speciality studenten hierheen voor de beschutte diepte en het prachtige landschap.

Cratena peregrina naaktslak (Fanny Floirat-Lohyer)

Sutta a Za Lisa was de volgende, een speeltuin van tunnels en nauwe doorgangen, waarvan er één op 27m diepte was. Comfortabel zijn is cruciaal, want zodra je er een hebt verlaten, is er alweer een andere om in te gaan.

Onze gids Alex nam ons mee door verschillende swim-throughs voordat we naar een canyon klommen. De hele site is rijk aan biodiversiteit, met een grot met madrepores en een petrosia spons die donkerder wordt onder blootstelling aan de zon. Slipper lobsters en murenen waren er allemaal te vinden, en we zagen nog een enorme grouper.

Rotsachtige onderwatertopografie (Fanny Floirat-Lohyer)

Laatste dag

De laatste dag was net zo bijzonder. Ik liet een kilo vallen om mijn drijfvermogen te verfijnen, wat leidde tot een heerlijke duik in de Grotta della Pastizza. Deze naam is afgeleid van de gebakjevormige rots aan de oppervlakte.

Deze duik ging aanvankelijk door drie van de vier ondiepe grotten, en kwam boven in een waar gevlekt licht in sijpelde. Versierd met een standbeeld van de beschermheilige van het eiland, San Bartolicchio, hield de rust van de kamer ons in stil ontzag.

Vervolgens daalden we af langs een muur vol leven en nog een grote bruine tandbaars tot ongeveer 25m. Deze plek wordt ook gebruikt voor nachtduiken om palingen en schaaldieren te zien, maar ook zeehazen, inktvissen, octopussen en naaktslakken.

Felimida krohno naaktslak (Fanny Floirat-Lohyer)

Ten slotte was er een opwindende RIB-tocht naar de beroemdste bezienswaardigheid van Ustica, Scoglio del Medico, ofwel de Rots van de Dokter.

Om het allemaal te zien, zouden we meerdere duiken moeten maken. We daalden af ​​in een grot die bekend staat als Grotta della Balena, omdat één opening lijkt op de mond van een walvis, en eenmaal binnen kwamen we in een kleinere grot waar we vier tandbaarzen op een rijtje zagen staan ​​als een ontvangstcomité.

Een rij donkere zeebaarzen (Fanny Floirat-Lohyer)

Ook dit was een paradijs voor zeeleven, waaronder krabben, schorpioenvissen en naaktslakken. Als je tijd hebt, kun je er genoeg vinden.

Nadat we door een tunnel van ongeveer 30 meter waren gezwommen, klommen we omhoog naar het blauwe water voor een magische visshow op de top, waar we konden genieten van barracuda's, geelstaarten, gestreepte tandbaarzen en zeehazen.

Penelope met de bemanning van Orca Diving Ustica

Deze zes duiken, die hun grootsheid danken aan de bescherming die het reservaat biedt en het vulkanische erfgoed van Ustica, zullen me altijd bijblijven. Na het afscheid was het terug naar Palermo, met die post-duikvreugde die geen uitleg behoeft aan andere duikers.

FEITBESTAND Prijzen bij Orka Duiken Ustica beginnen bij 50 euro per duik, aflopend voor duikpakketten. PADI-cursussen van DSD tot Duikinstructeur en verhuur van uitrusting is mogelijk. Het Luister naar de blauwe Het hotel biedt kamers aan voor 2 tot 30 nachten – een verblijf van twee nachten kost vanaf 160 euro per kamer (twee personen) inclusief transfers van en naar de haven. Vluchten naar Palermo zijn beschikbaar vanaf de meeste luchthavens in Londen en duren minder dan drie uur, vanaf £56 retour (Ryanair). Vrijheidslijnen vaart met een draagvleugelboot van de haven van Palermo naar Ustica, voor 24-37 euro per overtocht.

