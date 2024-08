Malta's dolfijnenpark: is het een dierentuin of een circus? 

Een maas in Malta's tien jaar oude dierenwelzijnswetgeving verklaart waarom het enige dolfinarium op de populaire duikbestemming aan de Middellandse Zee nog steeds bezoekers mag vragen om in gevangenschap levende dolfijnen voor hen te zien optreden.

Het is juist het feit dat Mediterraneo Marine Park is geregistreerd als dierentuin, waardoor het zijn activiteiten kon voortzetten ondanks de aanhoudende protesten van dierenwelzijnsactivisten – en dat verklaart wellicht waarom de autoriteiten hun lippen op elkaar houden als ze door die actievoerders voor commentaar worden benaderd. En Divernet.

De tuimelaars bij Mediterraneo, de handelsnaam voor Marineland Ltd aan de noordoostkust van Malta, zijn daar al meer dan twintig jaar aanwezig om op te treden en met het publiek te communiceren.

Dolfijnen optreden in het Maltese mariene park (Marine Connection)

Twee jaar geleden werd de dood van de drie vrouwelijke dolfijnen in het park aan het licht gebracht door samenwerkende organisaties Marine Connection, Dierenbevrijding Malta en Dolfijnproject.

Mediterraneo gaf de schuld aan de dodelijke slachtoffers aan een duikaannemer die een met lood gevuld loodzakje in het dolfijnenbad had achtergelaten, wat binnen een maand resulteerde in hun sterfgevallen door vergiftiging, zoals gerapporteerd Divernet.

De vijf mannelijke dolfijnen van het park hadden het overleefd, na ongeveer drie maanden behandeling. De oudste, Sol, was in 2000 voor de kust van Cuba gevangengenomen en de anderen zijn in het park geboren: Sol's twee zoons Rohan (5) en Luqa (4), en Ninu (14) en Cha (13).

'Verhuisd naar Spanje'

De actievoerders zeiden destijds dat het dolfinarium er niet in was geslaagd het publiek op de hoogte te stellen van de sterfgevallen en pas een jaar later uitleg had gegeven over de loden gewichten, nadat het personeel een vragende bezoeker had verteld dat de vrouwtjes naar Spanje waren overgebracht. bewering als onwaar ontmaskerd.

Deze zomer nam de Britse organisatie Marine Connection contact op met de Maltese commissaris voor dierenwelzijn, Alison Bezzina, omdat ze bezorgd waren dat de overige vijf mannetjesdolfijnen zouden lijden onder het leven in poelen die naar verluidt “ernstig verslechterd” waren nadat ze waren overspoeld met algen.

Maritieme verbinding werd meer dan 30 jaar geleden opgericht door Liz Sandeman en Margaux Dodds, na hun succes in hun campagne voor de sluiting van de laatst overgebleven dolfinaria in Groot-Brittannië. Ze riepen Bezzina op om met spoed het water in de zwembaden regelmatig en onafhankelijk te testen door de Maltese Veterinaire Regelgeving (VRD).

De levensomstandigheden in de dolfijnenpoelen zijn verslechterd (boven en onder), zeggen actievoerders (Marine Connection)

“We zijn ook van mening dat, aangezien Mediterraneo momenteel onder een dierentuinvergunning opereert, dit moet worden herzien en onder de gegeven omstandigheden moet worden ingetrokken”, vertelde Dodds aan Bezzina.

“Deze dolfijnen worden gebruikt in shows en openbare interactiesessies; dit feit op zichzelf is in strijd met het doel van een dierentuin; ze worden niet gebruikt voor natuurbehoudsinspanningen en als zodanig staat de geldigheid van de vergunning ter discussie.”

Definitie van een circus

Op het eerste gezicht lijkt het erop dat dergelijke shows in circusstijl het park in strijd brengen met zowel de huidige vergunning als dierentuin als de Maltese wet. Op grond van de Dierenwelzijnswet uit 2014 mogen faciliteiten waarin dieren worden gebruikt voor “optredens, tentoonstellingen, shows of voor de opleiding daarvan in circussen” kan hun vergunning worden ingetrokken, gebouwen worden gesloten en dieren worden verplaatst.

Deze wetgeving definieert een circus als “elke tentoonstelling die door exposanten wordt georganiseerd met winstoogmerk en die door het publiek wordt bekeken als vermaak dat amusement en vertoning biedt, en waar dieren worden gedwongen trucs of manoeuvres uit te voeren die niet hun natuurlijke gedrag weerspiegelen of niet enige educatieve waarde bieden”.

In een vrijstelling (31E) wordt echter bepaald dat de voorwaarden “niet van toepassing zijn op dierentuinen die een vergunning hebben krachtens deze wet, op grond van het feit dat de vrijstelling de doelstellingen van de bepalingen van deze wet niet in gevaar brengt”.

In juni vertelde Bezzina aan Marine Connection dat ze contact had met VRD om de details van haar inspecties bij Mediterraneo te verduidelijken, maar de organisatie zegt dat de commissaris, ondanks aanhoudende pleidooien om feedback, sindsdien geen verdere details heeft verstrekt.

Divernet heeft ook contact opgenomen met Bezzina voor opheldering van de situatie, maar zij antwoordde alleen dat het verlenen van vergunningen aan en de regulering van entiteiten zoals Mediterraneo de verantwoordelijkheid was van de VRD, en verwees het onderzoek naar de veterinaire ambtenaar van het directoraat, dr. Duncan Chetcuti Ganado. Op vragen heeft hij niet gereageerd.

'Analyse of het nodig is'

Mediterraan marien park, is echter meer aanstaande. “Onze tanks worden dagelijks geanalyseerd op fysische en chemische parameters”, vertelde manager Pietro Pecchioni Divernet.

“Een keer per maand wordt er vanuit een extern (derde) laboratorium een ​​microbiologische analyse uitgevoerd. Alle parameters zijn in overeenstemming met de normen en richtlijnen. De overheid neemt contact met ons op voor eventuele verdere inspecties en analyses als dat nodig is.”

Gevraagd naar de naleving van de dierenwelzijnswet, zei Pecchioni: “Ik nodig u uit om dezelfde wet met aandacht te lezen. Onze instelling is een erkende dierentuin.”

Het park heeft eerder verklaard dat een team van duikers wordt gebruikt om de zwembaden schoon te maken en de algengroei te beheersen. Hoewel de groei er misschien lelijk uitziet, wordt er gezegd dat deze niet schadelijk is voor de dolfijnen.

Dolfijnen in hun zwembad in Mediterraneo Marine Park (Marine Connection)

“Er zijn blijkbaar watertesten uitgevoerd, maar dit is het park dat zichzelf reguleert, zoals het personeel daar doet”, zegt Sandeman. “Waarom zullen ze de resultaten van deze tests niet publiceren, of een onafhankelijke inspectie van de faciliteit en hun dolfijnen toestaan?”

“Onze missie is om het behoud van het zeeleven te bevorderen en waardevolle kennis aan het publiek over te brengen over de cruciale betekenis van het behoud van onze oceanen en de prachtige wezens die daarin leven”, aldus Mediterraneo Marine Park.

Op haar beurt stelt Marine Connection op haar website: “Het feit dat Mediterraneo Marine Park blijft opereren suggereert dat de autoriteiten een oogje dichtknijpen voor deze dierenwelzijnskwesties, die we niet kunnen tolereren.”

