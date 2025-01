Helden, een schurk en een schipbreuk-zoektocht wonder

at 8: 30 am

SELCUK KOLAY is geen schipbreukjager zonder doorzettingsvermogen en een beetje geluk geworden, en hij profiteert van beide in zijn zoektocht naar een 19e-eeuwse Egeïsche stoomboot die tot zinken is gebracht door een ander schip van zijn eigen bedrijf.

Ik had het idee om een ​​boek te schrijven over de scheepswrakken in Turkse wateren in de Egeïsche Zee, dus ik probeerde informatie te verzamelen uit verschillende bronnen over eerdere scheepsverliezen – met uitzondering van de wrakken die ik al had gelokaliseerd en gedocumenteerd.

Wrakken uit het stoomtijdperk zijn mijn grootste interessegebied, dus ik werkte in de archieven, waarbij ik me vooral concentreerde op verloren stoomschepen.

Na een paar weken bladerde ik door wat oude lokale kranten die in Istanbul en Izmir (Smyrna) waren uitgegeven, toen ik een interessant verslag tegenkwam. Het ging over een aanvaring bij Izmir waarbij een van de betrokken schepen eind 1868 was gezonken met veel verlies aan mensenlevens.

Dit was de tijd waarin schepen de overgang maakten van zeilen naar stoomschepen. De zeilen bleven behouden, maar stoommachines die schoepenraderen of schroeven aandreven, vormden de belangrijkste voortstuwing.

Verder onderzoek in buitenlandse archieven van kranten die rond dezelfde tijd waren gepubliceerd, leverde nog meer details op over het ongeluk en de ondergang, gebaseerd op verhalen van overlevenden.

Dodelijke ontmoeting

De gedoemde stoomboot Kalioub

De 1,125 ton Kalioub was gebouwd door Pile Spence & Co uit Hartlepool in 1864. Hoewel het niet een van de grootste was, was dit ijzeren schip een van de mooiste vaartuigen van de Azizieh Company uit Egypte, een land dat destijds onder Ottomaanse heerschappij stond.

Het schip voer tussen Alexandrië en Istanbul. Ze had de voormalige haven verlaten onder het commando van Djezairli Mohammad met een bemanning van 80 handen en 85 passagiers op de middag van 15 december 1868.

Omdat het weer gunstig was, maakte het schip een snelle tocht langs de kust van Syrië en bereikte het kort na middernacht op 17 december – enkele uren eerder dan normaal – het Cesme (Tschesme) Kanaal tussen het eiland Chios en het Turkse vasteland.

De nacht was erg helder, met een lichte bries en geen zee. Rond 1 uur 's nachts was de Kalioub had de doorgang vrijgemaakt en was bezig Kaap Karaburun te ronden toen het rode bakboordlicht van een andere stoomboot ver voor de bakboordboeg werd gezien.

Kalioub's navigatielichten brandden op dat moment fel en haar rode bakboordlicht moet ook door het naderende schip zijn gezien. Aangezien dit laatste nog op enige afstand was, Kalioub doorgedrukt.

Na een korte tijd naderden de twee schepen elkaar snel, en de vreemdeling – die inmiddels was herkend als een andere stoomboot van de Azizieh Company, Haai – plotseling naar bakboord gestuurd en met de voorsteven tegen de Kalioub voordat ze de botsing kon vermijden.

Overlevende schreeuwt

Haai trof de Kalioub iets voor midscheeps aan de bakboordzijde, door de kolenbunker heen en in de voorste ketel. Haar boegspriet sloeg ook de voorste schoorsteen omver. KalioubDe voorste mast van het schip werd door de botsing zo hevig geschud dat deze na korte tijd omsloeg.

Er waren passagiers op Kalioubop het voordek van de boot, en er moeten ter plekke een aantal mensen zijn omgekomen, terwijl de schreeuwen van de overlevenden hoog boven het geluid van de ontsnappende stoom en de tegenstrijdige kreten van de officieren en bemanningsleden van de twee schepen uitkwamen.

Het was duidelijk dat de Kalioub ging ten onder, dus haar kapitein smeekte Haai's commandant niet terugdeinzen - toch zette hij zijn motoren in omgekeerde richting en stoomde verder, Kalioub aan haar lot.

Vooral kapitein Mohammad en de meeste van zijn officieren gedroegen zich bewonderenswaardig, maar de bemanning leek te delen in de algemene paniek en er ging veel tijd verloren met het te water laten van de boten.

Vijf van de zes boten die het schip vervoerde, konden worden neergelaten, maar opnieuw kostte het gevecht om in de boten te komen meerdere levens.

Nu viel de beschadigde voorste mast naar beneden en verbrijzelde een boot met daarin een gemengde groep bemanningsleden en passagiers, waaronder de Britse ingenieur.

Terwijl ze in het water aan het worstelen waren – bijna 45 minuten na de botsing – slingerde de stoomboot om en ging ten onder, waarbij ze de brokstukken van de boot en de meeste daarvan die erin zaten met zich meezoog. Een andere boot die slechts een paar meter verderop was, wist er vijf uit te vissen – die Britse ingenieur niet meegerekend.

Van de overgebleven mensen die met het schip ten onder gingen, wordt aangenomen dat niemand gered is. Kapitein Mohammad en de tweede officier behoorden tot de 50+ mensen die omkwamen.

De vier boten met de overlevenden landden met wat hulp van de lokale Turkse bevolking in de vroege ochtend bij het dorp Karaburun en werden naar Urla (Vourla) gebracht, waarna ze naar Izmir werden overgebracht.

Lloyds List heeft een nuchterder bericht uitgegeven dan de New York Times

De lafheid van de commandant

Het heldendom van Kalioub's kapitein contrasteerde met de lafheid van de commandant van de Haai die, als hij bij het zinkende schip was gebleven, alle zielen aan boord had kunnen redden.

In plaats daarvan stoomde hij in de uren na het ongeluk zuidwaarts naar Cesme en rende naar de kust, bewerend dat hij op rotsen was gelopen. Na wat reparaties werd het schip weer vlotgetrokken en voer het naar Alexandrië.

Ik vond het verhaal interessant genoeg om het af te maken door het wrak van de Kalioub, meer dan 150 jaar na haar ondergang.

Dit zou een ingewikkelde zoektocht worden, omdat er geen tijdsbestek was opgegeven. Volgens de krantenverslagen Kalioub was om 1 uur 's nachts de Cesme Passage gepasseerd en rondde Kaap Karaburun, wat in feite een enorm schiereiland van 20 kilometer is dat naar het noorden wijst en evenwijdig aan Chios loopt, met de zee ertussen verdeeld in Turkse en Griekse wateren.

Mijn enige hoop was dat ik het wrak in Turkse wateren zou vinden, als het daar al zou liggen. En dat betekende dat ik een gebied van ongeveer 130 vierkante kilometer moest scannen!

Sonarbeeld toont aanvaringsschade aan bakboordzijde tussen schoorstenen (Selcuk Kolay)

Dichterbij zicht op het botsingspunt (Selcuk Kolay)

Botsschade (Selcuk Kolay)

Bruggebied tussen de trechters (ROV-beelden bewerkt door Selcuk Kolay)

Het duurde ongeveer zes maanden voordat ik de vorm van een wrak op mijn side-scan sonarscherm zag. Het lag op een diepte van ongeveer 80 meter. De afmetingen leken overeen te komen met de specificaties die ik uit de archieven had gehaald, maar er waren geen foto's of plannen van het schip beschikbaar.

De sonarfoto alleen zou niet voldoende zijn om de identiteit van het wrak te verifiëren, dus mijn team en ik zouden wat duiken moeten uitvoeren. We moesten echter eerst een afbeelding van het schip bemachtigen om te vergelijken met wat we op de wraklocatie zouden zien.

Het wonder

Er gingen nog een paar maanden voorbij terwijl ik probeerde een afbeelding of plattegrond van de Kalioub. Toen gebeurde er een wonder. Ik was op bezoek bij een veilingmeestervriend van mij in Istanbul toen ik plotseling aan de muur vier ingelijste litho's zag van de stoomschepen van de Azizieh Company. Een daarvan was de Kalioub – een elegante stoomboot met boegspriet, drie masten en twee schoorstenen!

Selcuk Kolay speelt op (Ahmet Tasci)

Ik nam de eerste duik met mijn buddy Kaya Yarar op open circuit, met helium trimix 18/45 als onze bodemmix. Het zicht was geweldig – we konden het wrak al zien op een diepte van 50m!

De schotlijn was vlak naast de boegspriet geland en we begonnen onze tocht langs de bakboordzijde naar het achterschip, waarbij we ongeveer 3 meter boven het scheepswrak bleven.

De boog (Selcuk Kolay)

Ik was verbaasd over de staat ervan. Ik had verwacht dat het wrak grotendeels was ingestort, maar het lag rechtop en wees naar het noordoosten. De boeg was in zo'n goede staat dat het leek alsof het schip pas een paar jaar geleden was gezonken!

Mijn doel was om de botsingsschade en de schoorstenen te zien als andere stevige bewijzen van de identiteit van het schip. En ja, toen we bij het midden van het schip kwamen, konden we duidelijk de enorme botsingsschade en de gevallen voorschoorsteen zien, die nog steeds tegen de brug leunde.

Kaya Yarar boven het voordek (Selcuk Kolay)

Dek midscheeps op het botsingspunt, met de gevallen voorpijp (ROV-beelden bewerkt door Selcuk Kolay)

Patrijspoort in de eetruimte aan stuurboord midscheeps (Ali Hakan Egilmez)

Borden en flessen in de eetkamer (Ali Hakan Egilmez)

Boven de stookruimte (Ali Hakan Egilmez)

Ali Ethem Keskin inspecteert het achterste vrachtruim (Ali Hakan Egilmez)

Borden en potten in het ruim (Ali Hakan Egilmez)

Het was alsof de tijd stilstond. Ik kon de momenten na de botsing visualiseren en vroeg me af hoe het schip het had volgehouden om drie kwartier te blijven drijven na dit vreselijke ongeluk, met zulke grote schade.

We zwommen verder terug over het luik van de machinekamer en de luiken van het achterruim, bereikten de restanten van de stuurinrichting precies aan de achtersteven en voltooiden onze tour van het wrak. Ik had alles gezien wat ik wilde zien tijdens deze ene duik…

Restanten van de stuurinrichting op het achterdek (ROV-beelden bewerkt door Selcuk Kolay)

Rebreather-duiken

Verdere duiken werden uitgevoerd door mijn teamleden Ali Ethem Keskin en Ali Hakan Egilmez voor film- en meetdoeleinden om de verificatie van de identiteit van het wrak te voltooien. Ze gebruikten rEvo closed-circuit rebreathers met een 18/45 heliumtrimix als verdunningsmiddel en EAN 50/50 als decomixen.

Een ander verloren en lang vergeten schip was gelokaliseerd en gedocumenteerd in Turkse wateren – een schip met een korte levensduur dat op tragische wijze aan zijn einde kwam. Een schip dat ooit uit Hartlepool kwam en in de diepten van de Egeïsche Zee belandde.

Selcuk Kolay (Ahmet Tasci)

Selcuk Kolay is de auteur van Echo's uit de diepte: wrakken van de Dardanellen-campagneAndere artikelen van hem op Divernet zijn: HMS Hythe: Diepgaande duik in het tragische wrak van Gallipoli, Hoe ik een 125 jaar oude olietanker vond die nog steeds lekte, Nantes dagen, Verloren schepen van de Slag bij Oinousses