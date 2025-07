Baltictech vindt opnieuw een scheepswrak van de 'Hannibal' op 90 meter diepte

Poolse duikers hebben het wrak van de Baltenland, een Duits vrachtschip dat in 1944 door een Russische onderzeeër werd getorpedeerd tijdens Operatie Hannibal, een van de grootste maritieme evacuatieoperaties uit de Tweede Wereldoorlog.

Van de structuur van het grote schip is 80 jaar na de enorme explosie die het deed zinken, weinig meer te zien. Toch stond het wrak al lang op het verlanglijstje van het duikteam om te vinden.

Operatie Hannibal begin 1945 transporteerde Duitse troepen en burgers weg van de Baltische kustgebieden die door het oprukkende Rode Leger van de buitenwereld waren afgesneden.

Het duikteam van Baltictech, dat al een aantal scheepswrakken in verband met de Hannibal in de Oostzee heeft ontdekt, vond dit wrak op een diepte van 91 meter, ten noorden van de stad Ustka en buiten de Poolse territoriale wateren. Het lag ongeveer 9 kilometer verwijderd van de zinkpositie die in de toenmalige rapporten wordt vermeld.

'Een eindeloze hoeveelheid net' ligt op het wrak van de Baltenland (Baltictech)

Het wrak in een helder moment (Baltictech)

Het team, onder leiding van wrakkenjager Tomasz Stachura, begon hun zoektocht in 2020 en vond de Karlsruhe dat jaar, de Frankfurt in 2021 en in 2023 Geritz Fritzen.

Dat liet alleen over Orion en Baltenland, een groot doelwit van 103 meter lang, dat oorspronkelijk uit het Verenigd Koninkrijk kwam en in 1904 in Sunderland was gebouwd.

Terwijl het nog steeds de naam Valdona, werd ze in 1940 in Rotterdam door Duitse troepen in beslag genomen en hernoemd tot Baltenland en werden ingezet tussen Kiel en Gdynia in Polen – waar Baltictech is gevestigd – om voorraden voor het Duitse oostfront te vervoeren en vluchtelingen terug te halen uit Pruisen.

Het schip vóór 1940, toen ze de naam Valdona (Baltictech) kreeg

Ze vervoerde een grote lading voorraden naar het oosten met twee andere koopvaardijschepen en drie escorteschepen toen het konvooi op 25 december werd opgemerkt door de Sovjet-onderzeeër K-56.

Net voor 2 uur 's nachts op Tweede Kerstdag, K-56 vuurden de twee torpedo's af die de Baltenland, hoewel volgens Duitse berichten de escorteschepen de gehele bemanning van het schip konden redden.

De duikboot (Baltictech)

"Deze twee torpedo's en een enorme explosie van meegevoerde munitie zorgden ervoor dat het wrak zwaar werd verwoest", verklaarde Baltictech na een bezoek aan het wrak. Op de zeebodem vonden ze slechts "een wirwar van blabla, bedorven door een eindeloze hoeveelheid netten".

Het zicht tijdens de duik was zelden meer dan een halve meter, maar het team kon militaire uitrusting identificeren, waaronder munitie en gas-maskers en ook reserveonderdelen, schoenen, banden en propellers.

Discussie over de duik: Tomasz Stachura staat links (Baltictech)

"Het is jammer dat het wrak zo ver weg en diep ligt, want het herbergt waarschijnlijk nog meer geheimen", aldus Stachura, fotograaf van diepe wrakken en oprichter en CEO van een fabrikant van duikpakken. Santi-duiken.

