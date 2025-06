Terug in de plooi: het vinden van een Ju-88 in de Egeïsche Zee

Twee Griekse duikers onthullen een verborgen stukje geschiedenis, een lang verloren gewaande Junkers Ju-88 vliegtuigwrak – ROSS J ROBERTSON vertelt het verhaal op basis van onderzoek door NIKALAOS SIDIROPOULIS die, samen met DR KIMON PAPADIMITRIOU, de beelden levert

Terwijl ik afdaalde in de diepten van de Egeïsche Zee, doemden de onmiskenbare contouren van de Junkers Ju-88 op, zwevend onder me. De romp en spanwijdte lagen sierlijk uitgespreid over een zandbodem, ondersteund door wuivende stukken zeegras. Een surrealistische sensatie doorstroomde me – Kimon en ik waren de eersten in meer dan 80 jaar die dit wrak van dichtbij hadden mogen aanschouwen!

Nikolaos Sidiropoulos beschrijft de opmerkelijke ontdekking van het zevende vliegtuig in zijn soort dat in Griekse wateren werd gevonden; ditmaal bevond het zich voor de kust van het eiland Psara op een diepte van slechts 25 meter.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de Duitse Junkers Ju-88 een succesvol tweemotorig gevechtsvliegtuig in diverse rollen. Dankzij de inspanningen van Manolis Roxanas was de geschiedenis van dit specifieke vliegtuig, inclusief een verslag van de piloot in een boek van Peter Taghon, al bekend – maar het wrak zelf was lange tijd onontdekt gebleven.

De Junkers Ju-88 zoals hij er vandaag de dag uitziet

Verloren schapen

De angst van luitenant Gert Winterfeld moet voelbaar zijn geweest toen hij op 88 december 4 zijn Ju-1 A13 L1943+CK door de turbulente nachthemel bestuurde. De missie – een laagvliegend bombardement op de haven van Bari in Italië – was al snel chaotisch geworden.

Naarmate het weer verslechterde en het luchtafweervuur ​​toenam, slaagde de bemanning erin hun bommen af ​​te werpen, hoewel het onmogelijk bleek om treffers te bevestigen. Twee van de Duitse vliegtuigen werden in de chaos neergeschoten voordat de rest van de Groepen I en III van het 1e Squadron Operationele Training. Vleugel 1 kon wegkomen.

De aanval had de aanvallers verspreid achtergelaten terwijl ze naar huis trokken. Terwijl veel vliegtuigen in Albanië landden, volgden Winterfeld en zijn bemanning de bevelen op en keerden terug naar hun basis in Elefsina, vlakbij Athene.

Zware wolken en slecht zicht belemmerden hun voortgang echter. Radiotelegrafist Erwin Kielhorn meldde al snel dat ze alle radiocontact verloren hadden en nu afhankelijk waren van hun kompas en de hoop bekende herkenningspunten te vinden.

Ze waren onbewust te ver naar het oosten gevlogen en staken de Egeïsche Zee over zonder land in zicht. Terwijl hun brandstofvoorraad opraakte en het besef van het onvermijdelijke zich aandiende, verscheen er op wonderbaarlijke wijze een klein eiland aan de horizon. Winterfeld had geen andere keus en besloot het vliegtuig te verlaten.

Drie Junkers Ju-88's boven Kreta in 1943 (Bundesarchiv)

Een individuele Ju-88 (Bundesarchiv)

Ze zweefden over het eiland en vuurden rode lichtkogels af om hulp te seinen, voordat Winterfeld zijn nadering inzette. Met af en toe maanlicht probeerde hij de Ju-88 horizontaal te houden. Op 80 meter diepte gaf hij Kielhorn opdracht de cockpitkap los te laten, maar deze scheurde met geweld weg en sloeg in op de staart.vin en stortte het vliegtuig in de zee.

Wonder boven wonder kwam de bemanning er relatief ongeschonden uit, maar golven sloegen over hen heen terwijl ze probeerden het vliegtuig te evacueren. Het reddingsvlot kon niet worden uitgeklapt, waardoor ze in het duister ronddobberden.

Winterfeld zwom naar een rotspunt, zich vastklampend aan hoop. "Mijn leven-jas was niet opgeblazen, wat uiteindelijk een zegen was," herinnerde hij zich. Nadat hij aan land was gekomen, leidde een lokale man hem naar de burgemeester van het eiland, waar hij zijn schutter Alfred Raidt in veiligheid bracht, maar vernam dat de andere twee bemanningsleden vermist waren.

"De vier bemanningsleden hadden de crash overleefd", herinnert eilandbewoner Manolis Agapousis zich, wiens vader getuige was van de gebeurtenissen. "Twee zwommen naar het oosten, hoewel ze dicht bij de kust waren en de berg Mavri Rachi zelfs 's nachts hadden moeten zien. Helaas verdronken ze", zei hij somber. "De andere twee hebben het eiland bereikt."

De piloten hadden geen idee waar ze waren, maar volgens Manolis zagen ze een kerklantaarn en volgden het licht ervan. Zijn vader, die meerdere talen vloeiend sprak, hielp hen om hulp te krijgen van het plaatselijke Duitse garnizoen.

Nadat de lichamen van hun kameraden waren gevonden, woonden Winterfeld en Raidt hun begrafenis bij op het naburige eiland Chios, waarna ze terugkeerden naar hun eenheid.

Verkenningsduik

Nikolaos en Kimon van het Underwater Survey Team (UST), een groep vrijwillige scheepswrakonderzoekers en -enthousiastelingen gevestigd in Griekenland, waren eerder dit jaar op het eiland Psara voor een tv-documentaire genaamd Thalatta – Geheimen van de Egeïsche Zee toen ze geruchten hoorden over een plaatselijk vliegtuigongeluk.

De inzichten van Manolis, samen met waardevolle informatie van de lokale visser Spiros Louloudias, bleken cruciaal. Spiros herinnerde zich dat hij in de jaren 1970 zijn visreizen in een bepaald gebied had gestaakt nadat zijn uitrusting was vastgelopen. Dit hielp Nikolaos en Kimon om coördinaten te bepalen die overeenkwamen met de gemarkeerde ondiepte op de zeekaarten.

Gewapend met deze kennis bereidden ze zich voor op een verkenningsduik, in de hoop het wrak te documenteren en een gedetailleerd fotogrammetrisch 3D-model te maken.

"Het vliegtuig is opmerkelijk goed bewaard gebleven, hoewel de staartsectie is losgeraakt", herinnert Nikolaos zich. "Het ligt nu ondersteboven en de verkeerde kant op boven op de romp, ongetwijfeld daarheen gesleept door visnetten.

"Fragmenten van deze netten klampen zich vast aan de bijna intacte horizontale stabilisatoren, een duidelijk bewijs van onbedoelde verstoring van het wrak.

Staartgedeelte

Kimon en ik liepen om het beschadigde staartgedeelte heen en namen allebei het griezelige tafereel in me op. Ik gluurde door het open luik en zag het ingetrokken staartwiel en het bijbehorende mechanisme. Verderop wekten de restanten van het roerbevestigingspunt mijn nieuwsgierigheid, samen met de brandstofgaten die in een versterkte slip waren verwerkt.

"De blik in de romp vanaf het breekpunt, vooruitkijkend, onthulde structurele ribben die nu verborgen waren onder een levendig tapijt van mariene begroeiing. Binnenin zaten bolvormige zuurstofflessen – waarschijnlijk nog steeds onder druk – stevig vastgesnoerd, een zeldzame aanblik voor een Ju-88, die doorgaans cilindrische flessen had.

Opvallend was ook het open luik dat naar het achterste bommenruim leidde, waarvan de lading allang boven Italië was gedropt.

Binnenin de romp

Beide Jumo 211-motoren zijn nog steeds gemonteerd, hoewel de houten propellers allang vergaan zijn. "Eén motor, waarvan de motorkap ontbreekt, had blootliggende oliedruk- en temperatuurmeters die ooit van vitaal belang waren voor de bemanning, maar nu ondoorzichtig zijn.

“Ik kon het niet laten om me voor te stellen hoe de piloot over zijn schouder naar die meters keek vanuit de cockpit, erop vertrouwend dat ze in leven zouden blijven.

De linker motor van de Junkers Ju-88

Zijaanzicht van de motor waarvan de motorkap is verdwenen

Bakboordmotor

"Toen we dichterbij kwamen, zag ik het ingestorte landingsgestel aan de bakboordzijde onder de vleugel, met de band vreemd genoeg nog intact, alsof er nog lucht in zit.

De cockpit, waarvan de cockpitkap allang verdwenen was, legde de stoel van de piloot bloot met zijn kenmerkende lange nek, ontworpen als kogelwerende bescherming. De posities van de andere drie bemanningsleden zijn nog steeds te herkennen, hoewel een groot deel van de cockpit is gedesintegreerd en er alleen nog fragmenten van instrumenten en meters over zijn.

De cockpit

Zijaanzicht van de cockpit

“Ik stelde me voor dat de bemanning opgesloten zat in deze beperkte ruimte, gegrepen door wanhoop terwijl ze over de Egeïsche Zee vlogen, verdwaald en zonder brandstof komen te zitten.”

Moment van ontzag

Zwevend boven het wrak deelden Nikolaos en Kimon een stil moment van ontzag. "Nu gehuld in een dun laagje groene algen en een thuis voor een bruisend zeeleven, zweefde dit vliegtuig ooit trots door de lucht, de bemanning verwikkeld in een strijd tegen de geallieerden – maar ook zij hadden hun eigen vrienden, families, dromen en aspiraties.

Hoewel hun lot bekend was, was hun verhaal onvolledig gebleven – tot nu toe. Na decennialang in de vergetelheid te zijn geraakt, lag hun vliegtuig voor ons en eindelijk kon het volledige verhaal verteld worden, wachtend tot wij weer boven water zouden komen.

Elk verloren schaap verdient het immers om gevonden te worden.

De Onderwateronderzoeksteam bedankt Manolis Agapousis voor het delen van het verhaal van zijn vader, Manolis Roxanas voor het verstrekken van de identificatie van het vliegtuig en de bemanning, Spyros Louloudias voor het aangeven van de locatie en Thomas Panagiotopoulos, kapitein van het ondersteuningsschip Arctisch. De getuigenis van de piloot werd in het boek gevonden La Lehrgeschwader 1, l'Escadre au Griffon. Boekdeel 2 door Peter Taghon. NIKOLAOS SIDIROPOULOS is een gepassioneerd duiker en medeoprichter van de UST. Hij begon in 2002 met duiken en behaalde verschillende certificeringen, waaronder TecRec 50. Hij doet archiefonderzoek naar scheepswrakken, schrijft artikelen, geeft lezingen en maakt documentaires om de geschiedenis en betekenis van maritiem erfgoed te promoten. ROSS J ROBERTSON, een Advanced Open Water en Nitrox Diver, is auteur en docent met een grote interesse in scheepswrakken in de Egeïsche Zee en de Griekse geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Hij combineert deze elementen in talloze magazine en krantenartikelen, hij is ook de curator van de site WO2Verhalen

