Duiken bij de scheepswrakken van de Bermuda (driehoek)

Sommigen geloven dat wat zij de wrakkenhoofdstad van de Atlantische Oceaan noemen, is ontstaan door de aanwezigheid van UFO's en/of de verloren stad Atlantis, maar MICHAEL SALVAREZZA en CHRISTOPHER P. WEAVER weten wel beter. Een grotere vraag voor hen is: wat is het geheim van al die harde koralen?

Kapitein Janis Valikos keek uit over de inktzwarte duisternis van de Mid-Atlantische Oceaan en zag niets. Het was 16 januari 1940, een kalme maar koude winternacht. Ondanks de relatieve rust op de open oceaan woei de oorlogswind al meer dan een jaar hevig en dit was geen moment om de wacht van het schip te laten verslappen.

Valikos was al vele malen langs Bermuda gevaren en maakte zijn laatste reis voor zijn pensioen. Tijdens deze reis was hij kapitein van de Pelinaion, een 117 meter lange vrachtstoomboot, geladen met een lading ijzer- en mangaanerts. Ze was dagen eerder uit West-Afrika vertrokken en was op weg naar de veilige haven van Baltimore.

Ocuco's Medewerkers Pelinaion vergaan nabij deze ondergedompelde riffen

Ocuco's Medewerkers Pelinaion was in 1907 gebouwd in Port Glasgow en heette oorspronkelijk de Hill GlenNadat haar eigendom overging op een Griekse rederij, werd ze omgedoopt tot Pelinaion in 1939. Misschien zou het ongeluk dat doorgaans gepaard gaat met het hernoemen van een schip haar vanavond inhalen.

Pelinaion zou op weg naar Amerika niet op Bermuda aanmeren, maar omdat er te weinig brandstof was, besloot kapitein Valikos toch een tussenstop te maken.

Bermuda werd in de avonduren verduisterd in een poging van de Britten om te voorkomen dat de Duitsers het eiland zouden bespioneren. Zelfs de prominente vuurtoren van St. David's, die sinds 1879 de noordoostelijke kant van het eiland bewaakte, was die nacht geblust. Inderdaad, alles was zwart.

De vuurtoren van St. David was donker toen de Pelinaion verging

In de veronderstelling dat hij 12 kilometer van Bermuda verwijderd was, gaf de kapitein het schip opdracht om in het donker verder te varen. Hij vergiste zich. Het eiland Bermuda lag in werkelijkheid slechts enkele meters verderop.

Het walgelijke geluid van metaal dat opengescheurd werd door de tanden van een rotsachtig koraalrif galmde door het schip. Trillend terwijl ze opengescheurd werd, Pelinaion ging al snel verloren.

Alle handen werden gered toen ze in zicht van land zonk, maar de ooit plichtsgetrouwe Pelinaion was nu het zoveelste stille slachtoffer van de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog.

Ocuco's Medewerkers Pelinaion ligt gebroken op de bodem

We hebben ons aangekleed om te duiken Pelinaion Op een heldere zomerochtend, vlak bij de vuurtoren van St. David, nog steeds in bedrijf en met een onophoudelijk ritme knipperend. Met een watertemperatuur van bijna 27°C en een zicht van 25 meter, kwamen de verscheurde wrakstukken van het vrachtschip meteen in zicht.

We daalden af, altijd opgetogen door het vooruitzicht een scheepswrak te verkennen, maar ook met de tragische geschiedenis van oorlogsslachtoffers in gedachten.

Ribben van de Pelinaion

Ocuco's Medewerkers Pelinaion De vindplaats is een wirwar van gebroken metaal, verspreid over een groot deel van de oceaanbodem. Acht decennia van orkanen, winterstormen en andere activiteiten hebben een groot deel van de herkenbare delen van het schip verwoest.

Een opvallend onderdeel van het wrak is het nog intacte A-frame, dat naar de lange schroefas leidt. Door deze as naar dieper water te volgen, komen duikers bij de eigenlijke schroef.

De schroef ligt op zo'n 18 meter diepte en vertelt het verhaal van de noodlottige nacht. Je kunt je voorstellen hoe hard het schip moest draaien en vooruit moest bewegen nadat het het rif had geraakt.

Ocuco's Medewerkers Pelinaion's propeller

Bermuda Driehoek

Ocuco's Medewerkers Pelinaion, een authentiek scheepswrak met een triest verhaal, is slechts één van de minstens 300 gedocumenteerde scheepswrakken in de wateren rond het eiland Bermuda.

Het vroegst ontdekte en geïdentificeerde wrak met een vastgestelde datum is de San Pedro vanaf 1594. Historische verslagen en verslagen van schepen die vergaan op het rif van Bermuda gaan echter terug tot 1543. Sommige duikers hebben Bermuda de "Wrakhoofdstad van de Atlantische Oceaan" genoemd.

Het ligt aan de noordelijke punt van de ‘Bermudadriehoek’ en ondanks fantasierijke beweringen over UFO’s, buitenaardse wezens of de verdwenen stad Atlantis, kan de reden voor de overvloed aan scheepswrakken in deze wateren eenvoudig worden verklaard: het rif.

De franjeriffen van Bermuda rijzen vaak steil op van relatief diep water tot op enkele centimeters onder het oppervlak. Deze riffen strekken zich uit tot ver in de Atlantische Oceaan en hebben al menig schip vroegtijdig aan zijn einde gebracht.

Een duiker verkent de rotsachtige riffen van Bermuda

Andere factoren zijn onder meer de samenvloeiing van zeestromingen, met name de krachtige Golfstroom, die niet alleen een last is voor kapiteins, maar ook onvoorspelbare weersomstandigheden veroorzaakt. Orkanen die krachtige wind en golven veroorzaken, drijven vaak met de water- en luchtstromingen mee naar de nabijheid van het eiland.

Je hoeft geen UFO te zijn om een schip op Bermuda te laten zinken!

Rita Zovetta

We vervolgden onze kleine verkenning van de wrakken van Bermuda door de overblijfselen van de Rita ZovettaZe werd in 1919 gebouwd op een Schotse scheepswerf in Glasgow en was een vrachtschip, oorspronkelijk bekend als de Oorlog GasconLater omgebouwd om droge lading te vervoeren, werd ze omgedoopt tot de Rita Zovetta door haar nieuwe eigenaren in Italië.

Rita Zovetta brak haar rug op de rotsen

In 1924, terwijl ze vanuit de haven van Poti in Georgia aan de Zwarte Zee naar Baltimore, Maryland voer, Rita Zovetta liep aan de grond tijdens de zware winterzee aan de noordoostkant van Bermuda, vlak bij de vuurtoren van St. David.

Gelukkig kwam er niemand om het leven bij het zinken en werd het grootste deel van de lading mangaanerts gelost voordat het schip op 13 februari volledig zonk. Na de Tweede Wereldoorlog werd het wrak grondig geborgen voor schroot.

Ocuco's Medewerkers Rita Zovetta ligt in 6-20m water nabij de Pelinaion wrak. Het schip is zwaar beschadigd, met een groot puinveld, maar de achtersteven en de schroefas zijn intact. De motor, lieren, kettingen en ketels bevinden zich allemaal tussen het puin.

De lange schroefas van de Rita Zovetta

Het intacte A-frame van de Rita Zovetta

Toen we het wrak verkenden, kwamen we een handvol invasieve koraalduivels tegen, samen met talloze papegaaivissen en sergeant-majoors die dapper hun eitjes beschermden.

Invasieve koraalduivels vestigen zich op Bermuda

De grote kardinaalvis is te vinden op de rotsachtige riffen

In enkele van de donkerdere gedeelten van het wrak vonden we een paar eekhoornvissen en een grootoogkardinaalvis. Het wrak is een thuis geworden voor deze soorten, en de harde oppervlakken vormen ook een stevige ondergrond voor de groei van koralen.

Hier, net als op alle wrakken die we hebben onderzocht, lijkt het erop dat het hersenkoraal de dominante soort is, hoewel ook andere koralen het goed doen.

De Taunton

Een ander wrak met een verhaal om te onthullen is dat van de TauntonHet schip werd in 1902 in Kopenhagen gebouwd en vervoerde een lading kolen van Norfolk, Virginia naar St George, Bermuda toen het op 24 november 1920 bij het naderen van het eiland in een mistbank terechtkwam.

Ondanks de grote inspanningen van de kapitein liep het schip vast op het noordelijke rif en zonk het, zonder dat er mensen omkwamen.

Omdat het schip in ondiep water ligt met een gemiddelde diepte van slechts 6 meter, verkenden we het als tweede duik van de dag. De boeg is nog duidelijk intact en we genoten ook van het zwemmen over de stoommachines en ketels, die stevig op de zeebodem stonden.

De Taunton helt over naar de zijkant op het rif

Boeggedeelte van de Taunton

De scheepsbel werd geborgen door maritiem archeoloog Teddy Tucker en later gebruikt als rekwisiet in de populaire film The DeepHet is nu te bezichtigen in het Gibbs Hill Lighthouse Museum.

Duikend op het wrak stuitten we op donkere zandvlaktes en steenkoolbrokken, die er meer dan een eeuw na de ondergang nog steeds lagen! Deze restanten van de lading vertellen het verhaal van het schip aan een nieuwe generatie ontdekkingsreizigers: de duikers die de scheepswrakken van Bermuda bezoeken.

De Taunton ligt in ondiep water

Cristobal Colon

Misschien wel het populairste wrak onder duikers op Bermuda is dat van de Cristobal Colon, een 150 meter lange luxe passagiersboot die in 1936 op het rif van North Rock botste. De kapitein had een communicatietoren op North Rock aangezien voor de vuurtoren van Gibbs Hill en liep in de verwarring op het rif.

Aan boord bevonden zich op dat moment slechts 160 bemanningsleden. Het schip had onlangs een reis van Mexico naar Spanje gemaakt met 344 passagiers aan boord en was nu op weg terug naar Mexico.

De ooit luxueuze oceaanstomer bleef maandenlang rechtop en grotendeels uit het water liggen. Onherstelbaar beschadigd werd ze het doelwit van plunderaars, die talloze spullen van het schip roofden.

Restant van een bank uit de Cristobal Colon

Tot op de dag van vandaag zijn er artefacten uit de Cristobal Colon zijn te vinden in huizen en gebouwen op het eiland. Het meenemen van spullen van het schip was illegaal en verschillende Bermudianen werden gearresteerd en berecht. Volgens één verslag gaf een verdachte dit als zijn verdediging in de rechtbank: "Waarom zou ik een Spaanse radio stelen als ik geen Spaans spreek?"

Een ketel uit de Cristobal Colón

Ocuco's Medewerkers Cristobal Colon werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door Britse en Amerikaanse troepen gebruikt als schietsport en zonk uiteindelijk. Na verloop van tijd, en als gevolg van de schietsport, is het wrak grotendeels in stukken gebroken en verspreid over 2 vierkante meter zeebodem. Het ligt in water met een diepte tussen de 9,300 en 5 meter.

Tijdens onze verkenning van dit wrak konden we de motoren, stoomturbines en de dubbele schroefas van het schip zien. Dit is een ideaal wrak voor duikers van alle niveaus, die niet alleen papegaaivissen, barracuda's, snappers en juffers zullen spotten, maar ook over en tussen een belangrijk deel van de maritieme geschiedenis van Bermuda zullen zwemmen.

Grijze snapper verstopt zich onder richels

De botten van Cristobal Colon

Andere scheepswrakken

Er zijn honderden wrakken te ontdekken in deze wateren, en er zijn er nog veel meer die ontdekt moeten worden.

Enkele van de meest bezochte plekken door duikers zijn: L'Herminie, een Brits oorlogsschip uit 1824; de Maria-Celestia, een blokkadebreker van de Confederatie die in 1864 zonk; en de Niobe CorinthianDit drijvende casino was oorspronkelijk een omgebouwde olietanker en werd in 2017 afgezonken tot een kunstmatig rif, nadat de overheid het sloopschip met zijn bewogen geschiedenis in bezit had genomen.

Terwijl we de wrakken en riffen van Bermuda verkenden, kwam er één vraag bij me op: aangezien de winters daar koel zijn (de luchttemperatuur daalt tot gemiddeld 16 °C in januari en februari, terwijl de watertemperatuur daalt tot 14-17 °C, waardoor veel winterduikers droogpakken en dikkere pakken van 7 mm gebruiken), hoe overleven de harde koralen?

We weten dat koralen binnen een smal temperatuurbereik leven. Hoewel veel koralen moeite hebben om te overleven in water dat door de stijgende klimaatomstandigheden wordt opgewarmd, vroegen we ons af wat hun minimale temperatuurtolerantie zou zijn.

Op Bermuda troffen we de riffen met harde koralen behoorlijk gezond aan. In tegenstelling tot zoveel andere gebieden in de buurt. Caribbean en Florida, deze koralen gedijen goed.

Hersenkoralen gedijen goed in de wateren van Bermuda

BIOS koraalsonde

Door gesprekken met duikcentra en lokale Bermudianen kwamen we erachter dat het Bermuda Institute of Ocean Sciences (BIOS) doet onderzoek naar de genetica van de koralen van het eiland, op zoek naar aanwijzingen voor hun inherente veerkracht en mogelijk manieren om riffen over de hele wereld te bevolken met soorten die grote temperatuurschommelingen beter kunnen verdragen. We kijken reikhalzend uit naar de ontdekkingen die BIOS mogelijk zal doen.

Bermuda is een betoverend eiland met een rijke maritieme schat aan gezonken schepen die wachten om door duikers verkend te worden. En hoewel de legendes van de Bermudadriehoek amusant en intrigerend kunnen zijn, is het de natuurlijke samenstelling van dit eiland die aan deze erfenis heeft bijgedragen.

De beroemde roze zandstranden van Bermuda

Toch blijven er vragen, mysteries en onopgeloste tragedies bestaan. We verdiepten ons wat dieper in dit aspect van Bermuda's legendarische wateren door een PADI Bermuda Triangle Diver-specialty te behalen.

In eerste instantie dachten we dat dit een gimmick zou zijn, maar toen we de cursus volgden die door Duik Bermuda We kwamen achter de werkelijke reden achter de schipbreuken op Bermuda, werden blootgesteld aan een aantal van de mysteries die nog steeds bestaan en we kregen veel meer waardering voor de riffen, wrakken en archeologie van het eiland.

We staan nog maar aan het begin.

