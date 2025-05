Duikers vinden opnieuw een zeldzaam roer – een aanwijzing voor een begraven schat in een wrak?

at 9: 37 am

Na de ontdekking van een metaalgecoat roer van een 18e-eeuws oorlogsschip dat in 1718 voor de kust van Sicilië is gezonken, gerapporteerd op Divernet Vorige maand nam een ​​Iers duikteam contact op over de vondst van een eigen roer met Italiaanse link, afgelopen zomer.

Het zeldzame, met koper beklede roer dat door de duikers werd gevonden, is in verband gebracht met een Brits koopvaardijschip genaamd de HerstelHet 30 meter lange schip was naar verluidt beladen met waardevolle Italiaanse beelden en andere schatten toen het in 1787 uit koers raakte en zonk tijdens een storm bij Carnsore Point, Wexford aan de zuidoostkust van Ierland.

Zes bemanningsleden kwamen om het leven bij de ramp, onder wie twee zonen van de kapitein.

Het roer is bijna 7 meter lang (Endeavour Team)

De duikers vonden het roer op een diepte van ongeveer 20 meter in een relatief onopvallend stukje zeebodem. Het lag zo'n 200 meter van de plek waar eerdere magnetometermetingen hen hadden doen vermoeden dat het roer... HerstelDe houten romp van het schip ligt begraven in een zandlaag van 2-3 meter. Er wordt gedacht dat er nog diverse marmeren, andere stenen en bronzen voorwerpen aan boord zijn.

De locatie van een niet-geïdentificeerd schip werd bevestigd door een reeks multi-beam sonar-onderzoeken uitgevoerd vanaf het onderzoeksschip Keary kader van de INFORMATIE langetermijnkartering van de Ierse zeebodem uitgevoerd door Geologische Dienst Ierland en haar partners.

Het roer met bronzen beugel (Endeavour Team)

Het 6.8 meter lange roerblad werd compleet met de bronzen pennen (bevestigingsbouten) en een deel van de achtersteven aangetroffen. Dit suggereert dat het schip plotseling en gewelddadig aan zijn einde is gekomen.

Er zijn vermoedelijk maar weinig exemplaren van dergelijke roeren bewaard gebleven. Daarom heeft het duikteam contact opgenomen met maritieme musea over de hele wereld om vast te stellen hoe zeldzaam hun vondst is.

Vóór het tijdperk van ijzeren en stalen schepen werden houten koopvaardijschepen soms met koper bekleed om hun romp te beschermen. De Royal Navy zou deze praktijk toepassen om haar oorlogsschepen sneller te maken – maar pas in de jaren 1850.

Herstel werd in 1773 in Chester gebouwd en rond die tijd, zo heeft het duikteam vernomen, waren slechts zo'n 200 van de 10,000 schepen van de Britse koopvaardijvloot bekleed met koper.

Onverzekerde vracht

Het schip was onderweg van Londen naar Dublin en vervoerde kunstwerken, waaronder marmeren en andere stenen beelden die de graaf van Charlemont tijdens een negen jaar durende Europese tour in Italië had gekocht. Hij had de beelden gekocht ter decoratie van het douanekantoor dat destijds in de Ierse hoofdstad werd gebouwd, maar zijn waardevolle lading was vermoedelijk niet verzekerd.

Herstel zou ook "een hoeveelheid rijke en zeldzame curiosa op het gebied van kunst en natuur" aan boord hebben gehad, verzameld in Europa door de Ierse bankier John La Touche, die, net als de graaf van Charlemont, bekend stond als een van de rijkste mannen van Europa.

Hoewel er geen officieel manifest is gevonden, wordt gedacht dat er zich nog meer schatten op het schip bevinden, waaronder de volledige inboedel van Daniel Corneille, de terugkerende gouverneur van St. Helena.

Het duikteam van vijf personen staat onder leiding van de lokale maritieme onderzoeker Edmond O'Byrne, die ook een droogpak reparatie- en verkoopbedrijf. Hij heeft zo'n 40 jaar gezocht naar de Herstel, al sinds de verhalen over het schip voor het eerst zijn fantasie prikkelden.

"Wij behoorden tot de eerste duikers met een duikuitrusting in deze hoek van Ierland", vertelde O'Byrne Divernet“We vonden vooral wrakken uit de wereldoorlogen, maar toen hoorde ik over Herstel in 1985. Lange tijd werd gedacht dat het schip in ondiep water was gezonken, maar we vonden een krantenartikel uit die tijd waaruit bleek dat het in dieper water was verdwenen.

“Natuurlijk hadden we geen GPS en het beste wat we op dat moment konden doen was magnetometers gebruiken.”

Ankers en theepotten

Men denkt nu dat het begraven schip zijn ankers heeft losgemaakt, waardoor de magnetometersignalen op zijn best zwak zouden zijn geweest. Het team vond wat zij denken dat een van de Herstel's ankers en ketting in de buurt van vorig jaar.

Er wordt ook gedacht dat dit anker afkomstig is van het Recovery (Endeavour Team)

Ankerketting (Endeavour Team)

Knie- en dekplank van het schip (Endeavour Team)

Pas in 2021 stuitte het team op een plek waar hout uit de zanderige zeebodem stak. Ze namen een stuk hout mee voor analyse, rapporteerden hun ontdekking en vonden vervolgens onder meer een sierlijke koperen theepot, een inktpot en stukken van een gietijzeren kachel in de omgeving.

Boven en rechts: De koperen theepot (Endeavour Team)

Inktpot gevonden op de wraklocatie (Endeavour Team)

'Belangrijke ontdekking'

“Ik ben er 99% zeker van dat het de Herstel", vertelde O'Byrne aan de Ierse Rijksmonumentendienst, maar tot nu toe is de NMS onbewogen gebleven bij het vooruitzicht om de vindplaats op te graven. Ze heeft verklaard geen plannen te hebben om het wrak te identificeren zolang het op natuurlijke wijze beschermd blijft door zand, en heeft zich niet verder gecommitteerd dan te zeggen dat ze "de situatie in het oog zal houden".

De duikers, die onder een 'no-disturbation'-licentie werken, zouden natuurlijk graag de kans krijgen om samen met maritieme archeologen de wraklocatie op te graven – de vondst van het roer afgelopen zomer gaf hun zaak een nieuwe impuls. "Het was erg spannend – dat hadden we nooit verwacht", zegt O'Byrne.

Afgezien van de museumdiscussies hoopt hij dat Divernet Lezers hebben mogelijk informatie die kan helpen de ontdekking in context te plaatsen. Als een met koper bekleed roer uit de 18e eeuw inderdaad zo zeldzaam blijkt te zijn als het team denkt, zou dit de autoriteiten ertoe kunnen aanzetten om de mogelijke voordelen van het toestaan ​​van een wrakopgraving te heroverwegen.

Maritiem Instituut van Ierland Voorzitter Joe Varley bracht hulde aan het duikteam en noemde hun ontdekking van het roer "zeer belangrijk". De duikers hopen dat het voorwerp op een dag kan worden opgegraven voor behoud en tentoonstelling.

Als u informatie heeft over de zeldzaamheid van de vondst van het duikteam, kunt u contact opnemen met Edmond O'Byrne via edmondobyrne@gmail.com of bellen naar 0868 173477.

Ook op Divernet: SICILIËSE DUIKER VINDT ONDIEP ROER, DIEP GEWEER, Duikers TUDOR-wapenvangst veroorzaakte Brits-Ierse breuk, DE SCHOK VAN DE LUSITANIA, MALIN HOOFD, DE WRAKDUIKMAGNEET VAN IERLAND