Clownvissen krimpen tijdens hittegolven op zee

Deze anemoonvissen worden niet zomaar slanker om het hoofd boven water te houden – ze krijgen kortere, zeggen THERESA RUGER, CHANCEY MacDONALD en MELUSSA VERSTEEG van de Universiteit van Newcastle, die zojuist een nieuwe studie over het fenomeen hebben gepubliceerd

Terwijl de wereld overweegt om met extremere temperaturen om te gaan, heeft een koraalrifvis een nieuwe manier gevonden om de hitte te verslaan: krimpen.

Om te weten hoe clownvissen omgaan met veranderingen in hun omgeving, hebben we herhaaldelijk 134 wilde vissen gemeten in Kimbe Bay, Papoea-Nieuw-Guinea, tijdens een hittegolf op zee die begon in maart 2023 en deel uitmaakt van een aanhoudende wereldwijde massale koraalverblekingClownvissen hebben unieke kenmerken, waardoor ze onder water makkelijk te identificeren en te meten zijn.

Tot onze grote verbazing ontdekten we dat 100 van de vissen die we tijdens ons onderzoek tussen februari en augustus 2023 hebben gemeten, waren gekrompen. De vissen die waren gekrompen, hadden een grotere kans om de hittegolf te overleven.

Clownvis (amphiprion percula) leven in kleine sociale groepen in anemonen op koraalriffen. Zoals de film Finding Nemo aangegeven, verlaten clownvissen zelden, zo niet nooit, hun gastheeranemoon omdat deze biedt hen bescherming van roofdieren.

Clownvissen kunnen niet vrij rondzwerven in koelere gebieden (Morgan Bennett-Smith)

Helaas betekent dit ook dat clownvissen niet naar koelere gebieden kunnen verhuizen als er mariene hittegolven zijn. komen steeds vaker voor op koraalriffen Door de stijgende temperaturen wereldwijd hebben clownvissen andere strategieën nodig om de hitte te overleven.

Dit is de eerste keer dat is aangetoond dat koraalrifvissen krimpen als reactie op hittestress. En met krimpen bedoelen we niet dunner worden, maar kleiner worden.

Dit is verrassend, omdat groei bij gewervelde dieren (dieren met een ruggengraat, zoals wij) over het algemeen als eenrichtingsverkeer wordt beschouwd. Je wordt groter in de loop van de tijd en je stopt mogelijk met groeien als je gestrest bent of wanneer je je maximale lengte bereikt, maar het is zeldzaam om gewervelde dieren te zien krimpen, vooral niet in periodes van slechts een maand, en als reactie op omgevingsomstandigheden.

Het lijkt misschien ook contra-intuïtief om te krimpen. Kleinere individuen zijn immers vatbaarder voor opeten en ze minder fokken.

Hier echter, vergroot het kleiner zijn de overlevingskansen van clownvissen, mogelijk omdat kleinere vissen minder voedsel nodig en zijn doorgaans efficiënter in het zoeken naar voedsel en met behulp van zuurstof, die schaarser is in warm water.

Oranje anemoonvis in een gebleekte anemoon tijdens de hittegolf van 2023 in Kimbe Bay, Papoea-Nieuw-Guinea (Morgan Bennett-Smith)

Als jij krimpt, krimp ik ook.

We ontdekten dat er een sociale component zit in het kleiner worden en overleven van een hittegolf.

Een opvallend kenmerk van sociale groepen clownvissen is dat ze een strikte hiërarchie handhaven op basis van grootte. Dit betekent dat groei – en krimp – niet alleen gevolgen heeft voor het individu in kwestie, maar ook het risico met zich meebrengt dat er conflicten binnen de groep ontstaan, waardoor een vis verdreven kan worden, wat meestal tot de dood leidt. Krimpen is dus een riskante onderneming.

Op elke anemoon is de grootste anemoonvis het vrouwtje, de op één na grootste het mannetje, en samen vormen ze een broedpaar. Om gevechten binnen het paar te voorkomen, controleren de mannetjes hun groei om een ​​vaste grootteverhouding tussen de twee te behouden.

Uit ons onderzoek bleek dat broedparen waarbij beide vissen kleiner werden, een grotere kans hadden om de hittegolf te overleven dan wanneer slechts één van de vissen of geen van beide kleiner werd.

We ontdekten ook dat vissen die veel kleiner waren geworden, hun achterstand konden inhalen en snel konden groeien toen de omstandigheden verbeterden. Dat betekent dat niet alleen het krimpen helpt, maar ook dat je flexibel kunt krimpen en groeien om aan je behoeften te voldoen.

Een broedpaar clownvissen. Het grote vrouwtje rechts en het kleinere mannetje links (Theresa Rueger).

Hoewel niet alle vissen de hitte overleefden, stierf geen van de vissen die in ons onderzoek meerdere keren krompen. Zelfs als een anemoonvis één keer kromp, steeg de overlevingskans van de anemoonvis tijdens de hittegolf met 78%.

Ons onderzoek heeft niet onderzocht hoe clownvissen dit doen, maar studies met andere gewervelde dieren kunnen ons wellicht aanwijzingen geven. Zeeleguanen op de Galápagoseilanden bijvoorbeeld. krimpen tijdens El Niño-jaren, wanneer de watertemperaturen in de oostelijke en centrale tropische Stille Oceaan stijgen.

Dit vermindert de hoeveelheid voedsel en zorgt ervoor dat de reptielen krimpen door een deel van hun botten te absorberen.

De gemiddelde grootte van veel zeevissoorten over de hele wereld is kleiner worden, volgens langetermijnonderzoeken. Dit zou deels het gevolg kunnen zijn van vissen waarbij grotere vissen worden verwijderd van populaties, evenals het opwarmende klimaat het veranderen van de groei of maximale grootte van vis.

Als onze bevinding dat volwassen vissen kleiner worden als reactie op omgevingsstress, op grotere schaal voorkomt, zou dat een andere reden kunnen zijn waarom de vissen in de oceanen overal ter wereld kleiner worden.

Het terrein van nieuwe studie is gepubliceerd in het tijdschrift Wetenschap Vooruitgang.

Theresa Rueger is hoofddocent tropische mariene biologie, Chancey MacDonald is NERC Independent Research Fellow in Coral Reef Ecology en Melissa Versteeg is een promovendus in de mariene wetenschappen, allemaal bij Newcastle University. Dit artikel is opnieuw gepubliceerd van The Conversation onder een Creative Commons-licentie. Lees de originele artikel.

